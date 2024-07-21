Главная » Невероятное в мире, Политика

Черные страницы истории

32 0

Букмекеры в США ставят ставки на снятие кандидатуры Байдена с президентской гонки с вероятностью в 84%, и это уже серьезно – там ребята за свои прогнозы рублем долларом отвечают. Это вам не в ток-шоу языком молоть. Хайли лайкли мы можем услышать-таки в исполнении Байдена легендарное от классиков жанра «Я устал, я ухожу».

В демократической партии США уже 36 сенаторов публично выступили с призывом к Байдену уступить лыжню, причем после неудачного покушения на Трампа эти голоса звучат всё сильнее, и к ним присоединяются даже близкие к Байдену влиятельные демократы. Ковидный Джо тяжело переживает этот момент, и по-прежнему упирается, но шепчут, что даже Обама (и ты, Брут) отвернулся от старика.

Однако от позиции Байдена сейчас мало что зависит, скажут – уйдут. Пожалуй, единственное, что может спасти его в гонке – так это то, что наиболее влиятельные кланы демпартии США (Клинтоны, Обама, Байдены, Кеннеди) не договорятся о консенсусном кандидате. Сейчас идет битва демократических бульдогов под ковром, и только это оттягивает час Х. Среди возможных кандидатов называют и Мишель Обаму, и губернаторку Мичигана Уитмер. Однако наиболее вероятной кандидатурой, которая может устроить всех (из-за полного отсутствия субъектности и мозгов), обеспечив при этом преемственность – конечно же, вице-президент Камала Харрис.

Примечательно, что среди основных кандидатов на замену – дамы. И преимущественно – темнокожие (Уитмер по этому признаку явно в пролёте). Расчет демиургов демпартии США тут сыграть на гендерном и расовом факторе, обратив силу раздухарившегося Трампа, который даже от пуль уворачиваться научился, против него самого. Трампа на фоне битвы с Хиллари уже обвиняли в сексизме и расизме, и лучше не придумаешь, если в спарринг Трампу поставить сейчас темнокожую женщину – явно Трамп в свойственной ему манере не будет стесняться в выражениях по поводу своей оппонентки, и эти скандалы будут использовать против него, чтобы мобилизовать голоса темнокожих, латиноамериканцев, ЛГБТ и женщин-феминисток (базовый электорат глобалистов-трансгуманистов). А там и до нового BLM рукой подать, запомните этот наш твит. Демократы-глобалисты Америку без боя не отдадут. Все самое интересное только начинается.

К слову, республиканцы это тоже понимают, поэтому как и в ходе прошлой кампании «разогревают» нашего Канье Уэста, который тогда слился в пользу Трампа. Голоса темнокожих решающий электоральный фактор в США, таковы реалии нынешней Америки. Черные страницы истории.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Букмекеры в США оценивают вероятность снятия кандидатуры Байдена с президентской гонки в 84%.

2. 36 сенаторов-демократов призвали Байдена уйти с поста.

3. Влиятельные демократы, включая Обаму, отворачиваются от Байдена.

4. Основные кланы демократической партии не могут договориться о едином кандидате.

5. Среди возможных кандидатов называют Мишель Обаму, губернатора Мичигана Уитмер и вице-президента Камалу Харрис.

6. Большинство потенциальных кандидатов – женщины, преимущественно темнокожие.

7. Демократы могут использовать гендерный и расовый факторы против Трампа.

8. Республиканцы "разогревают" Канье Уэста для привлечения голосов темнокожих избирателей.

Вывод:
Политическая ситуация в США накаляется. Вероятность ухода Байдена с президентской гонки высока, что может привести к серьезным изменениям в предвыборной стратегии демократов. Выбор нового кандидата, вероятно, будет основан на гендерных и расовых факторах, чтобы противостоять Трампу и мобилизовать ключевые группы избирателей. Предстоящая предвыборная кампания обещает быть напряженной и полной неожиданных поворотов, где расовый вопрос может сыграть решающую роль.

Источник: https://t.me/trueolen/986
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Осада Порт-Артура как черная страница в японской военной истории
Советские комиксы
Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2019
Черные конфедераты

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru