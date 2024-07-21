Букмекеры в США ставят ставки на снятие кандидатуры Байдена с президентской гонки с вероятностью в 84%, и это уже серьезно – там ребята за свои прогнозы рублем долларом отвечают. Это вам не в ток-шоу языком молоть. Хайли лайкли мы можем услышать-таки в исполнении Байдена легендарное от классиков жанра «Я устал, я ухожу».



В демократической партии США уже 36 сенаторов публично выступили с призывом к Байдену уступить лыжню, причем после неудачного покушения на Трампа эти голоса звучат всё сильнее, и к ним присоединяются даже близкие к Байдену влиятельные демократы. Ковидный Джо тяжело переживает этот момент, и по-прежнему упирается, но шепчут, что даже Обама (и ты, Брут) отвернулся от старика.



Однако от позиции Байдена сейчас мало что зависит, скажут – уйдут. Пожалуй, единственное, что может спасти его в гонке – так это то, что наиболее влиятельные кланы демпартии США (Клинтоны, Обама, Байдены, Кеннеди) не договорятся о консенсусном кандидате. Сейчас идет битва демократических бульдогов под ковром, и только это оттягивает час Х. Среди возможных кандидатов называют и Мишель Обаму, и губернаторку Мичигана Уитмер. Однако наиболее вероятной кандидатурой, которая может устроить всех (из-за полного отсутствия субъектности и мозгов ), обеспечив при этом преемственность – конечно же, вице-президент Камала Харрис.



Примечательно, что среди основных кандидатов на замену – дамы. И преимущественно – темнокожие (Уитмер по этому признаку явно в пролёте). Расчет демиургов демпартии США тут сыграть на гендерном и расовом факторе, обратив силу раздухарившегося Трампа, который даже от пуль уворачиваться научился, против него самого. Трампа на фоне битвы с Хиллари уже обвиняли в сексизме и расизме, и лучше не придумаешь, если в спарринг Трампу поставить сейчас темнокожую женщину – явно Трамп в свойственной ему манере не будет стесняться в выражениях по поводу своей оппонентки, и эти скандалы будут использовать против него, чтобы мобилизовать голоса темнокожих, латиноамериканцев, ЛГБТ и женщин-феминисток (базовый электорат глобалистов-трансгуманистов). А там и до нового BLM рукой подать, запомните этот наш твит. Демократы-глобалисты Америку без боя не отдадут. Все самое интересное только начинается.



К слову, республиканцы это тоже понимают, поэтому как и в ходе прошлой кампании «разогревают» нашего Канье Уэста, который тогда слился в пользу Трампа. Голоса темнокожих решающий электоральный фактор в США, таковы реалии нынешней Америки. Черные страницы истории.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Букмекеры в США оценивают вероятность снятия кандидатуры Байдена с президентской гонки в 84%.

2. 36 сенаторов-демократов призвали Байдена уйти с поста.

3. Влиятельные демократы, включая Обаму, отворачиваются от Байдена.

4. Основные кланы демократической партии не могут договориться о едином кандидате.

5. Среди возможных кандидатов называют Мишель Обаму, губернатора Мичигана Уитмер и вице-президента Камалу Харрис.

6. Большинство потенциальных кандидатов – женщины, преимущественно темнокожие.

7. Демократы могут использовать гендерный и расовый факторы против Трампа.

8. Республиканцы "разогревают" Канье Уэста для привлечения голосов темнокожих избирателей.

Вывод:

Политическая ситуация в США накаляется. Вероятность ухода Байдена с президентской гонки высока, что может привести к серьезным изменениям в предвыборной стратегии демократов. Выбор нового кандидата, вероятно, будет основан на гендерных и расовых факторах, чтобы противостоять Трампу и мобилизовать ключевые группы избирателей. Предстоящая предвыборная кампания обещает быть напряженной и полной неожиданных поворотов, где расовый вопрос может сыграть решающую роль.