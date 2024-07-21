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Байден все

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Байден официально снялся с выборов после жалких оправданий.
Кандидата на замену утвердят в ближайшее время.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9279212.html
Метки: байден, выборы, США, Трамп
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 32201 27371
    марина час назад

      по-другому Камалу(лондон) не утопить -она начнет говорить и все увидят ду/ру..Коалиция Байден/Обама /Хилари придумали нечто -дальше будет чудесатее
      п.с. у нас все скучнее -один раз Рыбкин исчез неожиданно из кандидатов и заплакал Мендель..

      • 12720 9888
        chuмарина 28 мин. назад

          Все таки демократы продолжат добивать Америку по твоему ?
          Есть комменты в поддержку Байдена чтобы он добил Америку.

          • 32201 27371
            маринаchu только что

              демократы.республиканцы.как и наши партии -все для ширмасс. Кланы,старые элиты -вот силы ,которые что-то определяют ,в смысле кто и где будет находиться в пищевой цепочке и кого спихнуть.кризис же ..
              А условные байден и трамп поделят Сенат и Конгресс..и будут вместе до след.выборов..Хорошо у нас -все стабильно -один на века..
              Да,возможно и женщина президент и будет она черная и будет она то ли мужик то ли баба..
              а вот неоконы /Коганы с этой комсомолкой из одессы,любительницей моряков и по доброте душевной раздававшей булочки на майдане проиграли .ушла викулик в тень..Теперь финконтроль +всякие разведки.

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