Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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по-другому Камалу(лондон) не утопить -она начнет говорить и все увидят ду/ру..Коалиция Байден/Обама /Хилари придумали нечто -дальше будет чудесатее
п.с. у нас все скучнее -один раз Рыбкин исчез неожиданно из кандидатов и заплакал Мендель..
Все таки демократы продолжат добивать Америку по твоему ?
Есть комменты в поддержку Байдена чтобы он добил Америку.
демократы.республиканцы.как и наши партии -все для ширмасс. Кланы,старые элиты -вот силы ,которые что-то определяют ,в смысле кто и где будет находиться в пищевой цепочке и кого спихнуть.кризис же ..
А условные байден и трамп поделят Сенат и Конгресс..и будут вместе до след.выборов..Хорошо у нас -все стабильно -один на века..
Да,возможно и женщина президент и будет она черная и будет она то ли мужик то ли баба..
а вот неоконы /Коганы с этой комсомолкой из одессы,любительницей моряков и по доброте душевной раздававшей булочки на майдане проиграли .ушла викулик в тень..Теперь финконтроль +всякие разведки.