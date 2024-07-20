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ВСУ ждут крупного наступления России на юге. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается возможная отставка Байдена с поста президента США и его выход из предвыборной гонки.

2. Трамп выбрал Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента. Вэнс известен своими консервативными взглядами и критикой помощи Украине.

3. Илон Маск переносит офис SpaceX из Калифорнии в Техас из-за несогласия с либеральной политикой штата.

4. Обсуждается применение российских ракетных комплексов "Искандер" в конфликте на Украине и их эффективность против систем ПВО.

5. Упоминаются удары по украинским военным объектам, в частности по аэродрому в Миргороде.

6. Описывается ситуация на фронте, в том числе на Харьковском направлении и в Херсонской области.

7. Приводятся данные о значительных потерях украинских войск при попытке форсирования Днепра.

Вывод:
Беседа охватывает широкий круг тем, связанных с политической ситуацией в США и ходом конфликта на Украине. Обсуждаются возможные изменения в американской политике, которые могут повлиять на поддержку Украины. Также значительное внимание уделяется военным аспектам конфликта, включая применение российского вооружения и ситуацию на различных участках фронта. Общий тон беседы предполагает, что ситуация для украинской стороны складывается неблагоприятно, с акцентом на значительные потери ВСУ.

Источник: https://rutube.ru/video/37d1237ae91c6ed40fe28a34977afa02/
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