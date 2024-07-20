Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика, Экономика

«Судьбоносный» пленум, или Горбачёвская плесень | Николай Азаров

33 0


Беседа с Николаем Азаровым о последних годах советской власти, о встречах с Горбачёвым, Шеварднадзе и Шаталиным, о законах которые развалили социалистическую экономику.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Николая Азарова:

1. В 1987 году на пленуме ЦК КПСС были приняты решения, которые сыграли значительную роль в развале СССР.

2. При Горбачеве произошла смена руководства, когда опытных управленцев заменили на менее компетентных людей.

3. Закон о предприятиях 1987 года и закон о кооперации 1988 года нанесли серьезный удар по советской экономике.

4. Эти законы привели к появлению дисбалансов в экономике и товарному дефициту.

5. Забастовки шахтеров в 1989 году были организованы и использованы для дестабилизации ситуации.

6. Руководство страны во главе с Горбачевым считало, что в СССР "все прогнило" и нужны радикальные реформы.

7. Реформы проводились по устаревшей модели капитализма, без учета современных тенденций.

8. Альтернативой мог быть китайский путь реформ, который обеспечил бы более успешное развитие.

Вывод:
Николай Азаров представляет критический взгляд на реформы Горбачева, считая их непродуманными и разрушительными для советской экономики. По его мнению, эти реформы, а также политика руководства СССР, привели к развалу страны. Азаров полагает, что альтернативный путь реформ, подобный китайскому, мог бы дать лучшие результаты. Его анализ основан на личном опыте и наблюдениях того периода.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xP6cTsEKIS4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Приход Горбачева – цепь случайностей или главная спецоперация ХХ века?
«Давосская повестка дня 2021», выступление В.В. Путина: оглашения и умолчания (3/4)
Путин: парадокс Вождя
ГОРБАЧЕВ САМ ГОТОВИЛ «ПУТЧ ГКЧП»
„Второе завоевание души рабочего класса”-2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru