Беседа с Николаем Азаровым о последних годах советской власти, о встречах с Горбачёвым, Шеварднадзе и Шаталиным, о законах которые развалили социалистическую экономику.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Николая Азарова:

1. В 1987 году на пленуме ЦК КПСС были приняты решения, которые сыграли значительную роль в развале СССР.

2. При Горбачеве произошла смена руководства, когда опытных управленцев заменили на менее компетентных людей.

3. Закон о предприятиях 1987 года и закон о кооперации 1988 года нанесли серьезный удар по советской экономике.

4. Эти законы привели к появлению дисбалансов в экономике и товарному дефициту.

5. Забастовки шахтеров в 1989 году были организованы и использованы для дестабилизации ситуации.

6. Руководство страны во главе с Горбачевым считало, что в СССР "все прогнило" и нужны радикальные реформы.

7. Реформы проводились по устаревшей модели капитализма, без учета современных тенденций.

8. Альтернативой мог быть китайский путь реформ, который обеспечил бы более успешное развитие.

Вывод:

Николай Азаров представляет критический взгляд на реформы Горбачева, считая их непродуманными и разрушительными для советской экономики. По его мнению, эти реформы, а также политика руководства СССР, привели к развалу страны. Азаров полагает, что альтернативный путь реформ, подобный китайскому, мог бы дать лучшие результаты. Его анализ основан на личном опыте и наблюдениях того периода.