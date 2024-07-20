Дымит разлом
Дымит разлом. Трамп после телефонного разговора с Зеленским однозначно заявляет, что «как будущий президент США положит конец войне». Это к вопросу, почему его хотели ликвидировать на днях – сразу после встречи с челночным «дипломатом мира» Орбаном и накануне его официального выдвижения в президенты. Зеленский же в это же время в Лондоне на
шабаше саммите европейского политического сообщества, символично проходящем в Бленхеймском дворце, где родился тот самый идеолог русофобии Черчилль, просит у британцев очередной военный транш и разрешения наносить удары вглубь территории России, и находит полную поддержку.
Примечательно, что саммит глобалистов ЕПС с участием всех-всех-всех, который был создан в 2022 году как главная координационная площадка антироссийской коалиции в Европе – был назначен именно на эти даты, а в качестве ключевого вопроса вынесена поддержка Украины. По всей видимости, саммит этот по мысли демиургов «нового мирового порядка» должен был продемонстрировать единение Европы и США по украинскому вопросу, и проходить уже в новых политических реалиях – после трагической смерти Трампа. Там уже и речи небось скорбные заготовили. Но вот такой вот нежданчик произошёл – пролетевший рядом «черный лебедь» отвернул голову будущего президента Трампа от летевшей точно в цель пули.
Политический дискурс на ЕПС не изменили, но теперь членам всех европейских лож в Британии придется обсуждать ещё и «новую реальность» – что делать с условной «партией мира» в США, которая сильно укрепилась на фоне неудавшегося покушения на Трампа и его возвращения в Белый дом.
Снова намечается рассинхрон ЕС и США – европейской и американской партий «глубинного правительства». Американскую партию мира при этом идеализировать совсем не стоит – расхождения во взглядах не стратегические, а тактические, и уж тем более никакой «Трамп не миротворец». Трамп входит в роль будущего президента, и «мирная инициатива» с переговорами это демонстрация его силы на фоне политической импотенции Байдена – в том числе предвыборный перфоманс. При этом Трамп выражает интересы национально-ориентированного американского бизнеса, который просто не хочет ставить сразу всё на «зеро», поддерживая радикальных глобалистов и запуская «Третью мировую» здесь и сейчас. Они выступают не за мир, а тактическое перемирие – перегруппировку.
Если Трамп придет к власти, то к ноябрю с Украиной будет заключено перемирие, которое не должно вводить никого в заблуждение – это будет не мир, а отложенная война, и будет означать только то, что после заморозки конфликта на Украине у нас будет несколько лет, чтобы подготовиться к Большой войне.
@trueolen
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Трамп заявил о намерении прекратить войну в случае избрания президентом США после разговора с Зеленским.
2. Недавнее покушение на Трампа связывается с его встречей с Орбаном и предстоящим выдвижением в президенты.
3. Зеленский на саммите европейского политического сообщества в Лондоне просит военную помощь и разрешение наносить удары вглубь России.
4. Саммит ЕПС был запланирован как демонстрация единства Европы и США по украинскому вопросу.
5. Неудавшееся покушение на Трампа усилило позиции "партии мира" в США.
6. Намечается расхождение между европейской и американской частями "глубинного правительства".
7. Трамп выражает интересы национально-ориентированного американского бизнеса, выступающего за тактическое перемирие.
8. При приходе Трампа к власти возможно перемирие с Украиной, которое будет означать отложенную войну.
Вывод:
Статья описывает сложную геополитическую ситуацию, где противостоят различные силы: глобалисты, национально-ориентированный бизнес США, европейские лидеры. Автор предполагает, что возможное президентство Трампа может привести к временному перемирию на Украине, но не к долгосрочному миру. Текст подчеркивает, что это будет лишь передышка перед потенциальным более масштабным конфликтом. Статья отражает мнение о глубоких противоречиях между различными политическими силами и их влиянии на ситуацию вокруг Украины.
Трамп и Путин представляют интересы коллектива имя которому Сопротивление!Многие об этом знают.В него в свое время переоценив свои возможности вступил Кеннеди.Как,выдержит Трапм не известно.Силы с обеих сторон работают серьезные не уступающие друг другу ни в чём!
Кеннеди не уберегли Трапма пока, получилось.Есть,интересная история про бомбёжку во время ВОВ Кремля.
Великолепные слова уважаемый Пушистик. Но давайте обратимся к молоденькой истории.
В своем шоу дети Трампа высказали то, что давно уже народ Америки обсуждает в трамваях.
-”Неужели вы думаете что Америкой управляет Байден ? ”
Уважаемый Пушистик, а можно ли сказать следующую фразу
-”Неужели вы думаете что Америкой будет управлять Трамп ?”
США великолепно выполнила свою задачу по убиванию православных славян с православными славянами за их же деньги.
США великолепно справилась с задачей по нарушению экономики Европы пока она противостояла России.
Но США параллельно вели Украину и еще кое что для своих или не очень своих интересов. Неужели вы думаете уважаемый Пушистик, что США позволят Трампу бросить все свои приоритеты.
Эти побочные приоритеты США перекликаются с приоритетами России по мокрому торговому пути из Ирана.
Неужели вы думаете уважаемый Пушистик что Россия бросит ради дружбы с США свои приоритеты ?
Конечно я поднимаю лапки к верху, когда вам поставил + великий ананытик СС, который всех оценивает с высока.
Вот кому в МХАТ так только,тебе!
Где мною было обозначено что, Трамп управляет Америкой как и Кеннеди который,поспешил это изменить? Они поменять это стараются.
Какие к этому претензии если ,пока это не получается!
Всё остальное тобою сказанное верно.
Я же четко и понятно написал, что это было предвыборное шоу Трампа. На него он пришел с заклеенным пластырем ухом. На этом шоу выступили его дети и внуки, со словами -”Неужели вы думаете, что Байден управляет Америкой ?”
Это было популистское высказывание на шоу Трампа.
В чем же вы меня обвиняете ? Что я артист ?
Если,ты так считаешь!
Как мне тебя переубедить?
Пусть будет так!
Время покажет.
Не ленись. Посмотри.
https://youtu.be/vnW6xF8MDc8?si=x_efjSoy9VbLcjJL
Улыбнуло, Сан Саныч! Другое про другое.:-)
Там в самом конце подводят и к этой мысли.
Но связь трудно уловить, если смотреть кусками.
Нет,- я про то, что Вы, отслеживая дискуссию лентяев про лень, привязали это к чу, предлагая посмотреть ему другое длительностью в час, – зная, что он это делать не будет. :-)
Так интереснее:
- Идут дискуссии по разным темам, но ни о чём.
- Становится понятно только, когда их объединяют.
Одна из тяжёлых бомб попала почти в цент Кремля но,не разорвалась!
Когда,ее стали разминировать открутив “нос”.И где,должно было стоять устройство для детонации была, простая записка!
Почти дословно.
Чем,смогли тем и помогли!