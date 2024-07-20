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Дымит разлом

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Дымит разлом. Трамп после телефонного разговора с Зеленским однозначно заявляет, что «как будущий президент США положит конец войне». Это к вопросу, почему его хотели ликвидировать на днях – сразу после встречи с челночным «дипломатом мира» Орбаном и накануне его официального выдвижения в президенты. Зеленский же в это же время в Лондоне на шабаше саммите европейского политического сообщества, символично проходящем в Бленхеймском дворце, где родился тот самый идеолог русофобии Черчилль, просит у британцев очередной военный транш и разрешения наносить удары вглубь территории России, и находит полную поддержку.

Примечательно, что саммит глобалистов ЕПС с участием всех-всех-всех, который был создан в 2022 году как главная координационная площадка антироссийской коалиции в Европе – был назначен именно на эти даты, а в качестве ключевого вопроса вынесена поддержка Украины. По всей видимости, саммит этот по мысли демиургов «нового мирового порядка» должен был продемонстрировать единение Европы и США по украинскому вопросу, и проходить уже в новых политических реалиях – после трагической смерти Трампа. Там уже и речи небось скорбные заготовили. Но вот такой вот нежданчик произошёл – пролетевший рядом «черный лебедь» отвернул голову будущего президента Трампа от летевшей точно в цель пули.

Политический дискурс на ЕПС не изменили, но теперь членам всех европейских лож в Британии придется обсуждать ещё и «новую реальность» – что делать с условной «партией мира» в США, которая сильно укрепилась на фоне неудавшегося покушения на Трампа и его возвращения в Белый дом.

Снова намечается рассинхрон ЕС и США – европейской и американской партий «глубинного правительства». Американскую партию мира при этом идеализировать совсем не стоит – расхождения во взглядах не стратегические, а тактические, и уж тем более никакой «Трамп не миротворец». Трамп входит в роль будущего президента, и «мирная инициатива» с переговорами это демонстрация его силы на фоне политической импотенции Байдена – в том числе предвыборный перфоманс. При этом Трамп выражает интересы национально-ориентированного американского бизнеса, который просто не хочет ставить сразу всё на «зеро», поддерживая радикальных глобалистов и запуская «Третью мировую» здесь и сейчас. Они выступают не за мир, а тактическое перемирие – перегруппировку.

Если Трамп придет к власти, то к ноябрю с Украиной будет заключено перемирие, которое не должно вводить никого в заблуждение – это будет не мир, а отложенная война, и будет означать только то, что после заморозки конфликта на Украине у нас будет несколько лет, чтобы подготовиться к Большой войне.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Трамп заявил о намерении прекратить войну в случае избрания президентом США после разговора с Зеленским.

2. Недавнее покушение на Трампа связывается с его встречей с Орбаном и предстоящим выдвижением в президенты.

3. Зеленский на саммите европейского политического сообщества в Лондоне просит военную помощь и разрешение наносить удары вглубь России.

4. Саммит ЕПС был запланирован как демонстрация единства Европы и США по украинскому вопросу.

5. Неудавшееся покушение на Трампа усилило позиции "партии мира" в США.

6. Намечается расхождение между европейской и американской частями "глубинного правительства".

7. Трамп выражает интересы национально-ориентированного американского бизнеса, выступающего за тактическое перемирие.

8. При приходе Трампа к власти возможно перемирие с Украиной, которое будет означать отложенную войну.

Вывод:
Статья описывает сложную геополитическую ситуацию, где противостоят различные силы: глобалисты, национально-ориентированный бизнес США, европейские лидеры. Автор предполагает, что возможное президентство Трампа может привести к временному перемирию на Украине, но не к долгосрочному миру. Текст подчеркивает, что это будет лишь передышка перед потенциальным более масштабным конфликтом. Статья отражает мнение о глубоких противоречиях между различными политическими силами и их влиянии на ситуацию вокруг Украины.

Источник: https://t.me/trueolen/985
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 229 189
    Пушистый три часа назад

      Трамп и Путин представляют интересы коллектива имя которому Сопротивление!Многие об этом знают.В него в свое время переоценив свои возможности вступил Кеннеди.Как,выдержит Трапм не известно.Силы с обеих сторон работают серьезные не уступающие друг другу ни в чём!
      Кеннеди не уберегли Трапма пока, получилось.Есть,интересная история про бомбёжку во время ВОВ Кремля.

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      1
      • 12719 9887
        chuПушистый час назад

          Великолепные слова уважаемый Пушистик. Но давайте обратимся к молоденькой истории.
          В своем шоу дети Трампа высказали то, что давно уже народ Америки обсуждает в трамваях.
          -”Неужели вы думаете что Америкой управляет Байден ? ”
          Уважаемый Пушистик, а можно ли сказать следующую фразу
          -”Неужели вы думаете что Америкой будет управлять Трамп ?”
          США великолепно выполнила свою задачу по убиванию православных славян с православными славянами за их же деньги.
          США великолепно справилась с задачей по нарушению экономики Европы пока она противостояла России.
          Но США параллельно вели Украину и еще кое что для своих или не очень своих интересов. Неужели вы думаете уважаемый Пушистик, что США позволят Трампу бросить все свои приоритеты.
          Эти побочные приоритеты США перекликаются с приоритетами России по мокрому торговому пути из Ирана.
          Неужели вы думаете уважаемый Пушистик что Россия бросит ради дружбы с США свои приоритеты ?
          Конечно я поднимаю лапки к верху, когда вам поставил + великий ананытик СС, который всех оценивает с высока.

      • 229 189
        Пушистый три часа назад

          Одна из тяжёлых бомб попала почти в цент Кремля но,не разорвалась!
          Когда,ее стали разминировать открутив “нос”.И где,должно было стоять устройство для детонации была, простая записка!
          Почти дословно.
          Чем,смогли тем и помогли!

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