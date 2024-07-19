Специалист в области кибербезопасности Андрей Масалович разбирает следующие вопросы:- Покушение на Трампа, разбор и выводы.- Секретная служба – начало.- Убийства и покушения на первых лиц и известных государственных деятелей – Линкольн, Ганди, Кастро, Анвар Садат.- Кто главный заказчик политических преступлений в мире

Ведущая: Александра Троцкая

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Недавно было совершено покушение на Дональда Трампа, которое, скорее всего, не было инсценировкой.

2. Служба охраны Трампа допустила серьезные ошибки в обеспечении безопасности мероприятия.

3. Обсуждалась история политических убийств и покушений, в частности:

– Убийство Авраама Линкольна в 1865 году

– Многочисленные покушения на Фиделя Кастро

– Убийство Джона Кеннеди и покушения на других президентов США

– Убийство Махатмы Ганди

– Убийство Анвара Садата в 1981 году

– Убийство Юлия Цезаря в 44 году до н.э.

4. Рассматривалась роль спецслужб в организации политических убийств.

5. Обсуждались методы работы современных спецслужб по охране высокопоставленных лиц.

Вывод:

Беседа показывает, что политические убийства и покушения остаются актуальной проблемой даже в современном мире. Несмотря на развитие технологий и методов охраны, высокопоставленные политические деятели по-прежнему подвергаются риску. Обсуждение указывает на возможную причастность спецслужб к некоторым из этих инцидентов, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно этических норм в международной политике. Собеседники выражают тревогу по поводу нынешней ситуации, которая, по их мнению, характеризуется отсутствием моральных ограничений в политической борьбе.