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Трамп не будет президентом

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В студии канала «День» политолог Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Версия о покушении на Трампа как действии одиночки скорее всего является ложной.

2. Трамп ранее заявлял о попытках государственного переворота против него.

3. Выборы 2020 года, по мнению Трампа, были сфальсифицированы.

4. Возвращение Трампа к власти представляет угрозу для тех, кто участвовал в предполагаемом перевороте.

5. Вероятность того, что Трамп не доживет до выборов или умрет сразу после них, оценивается как высокая.

6. России может быть выгодно, если Трамп придет к власти и начнет "разборки" со своими противниками, что ослабит США.

7. Киевский режим может быть вовлечен в попытки госпереворота на Западе.

Вывод:
Лектор предполагает, что существует серьезная угроза жизни Дональда Трампа из-за его возможного возвращения к власти. Он считает, что это связано с предыдущими заявлениями Трампа о государственном перевороте против него. По мнению лектора, возвращение Трампа к власти может привести к внутренним конфликтам в США и изменению отношений с Украиной, что может быть выгодно России. Однако лектор подчеркивает, что Трамп не является "другом" России, а просто его действия могут косвенно принести пользу российским интересам.

Источник: https://rutube.ru/video/0449ced814b8f7876fc411c8bd1b0d91/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32189 27359
    марина час назад

      Никто из этих двоих не хочет быть Гувером -экономика сша в опе ,им далеко за 70..Им это “нано”.Вот поэтому идет борьба за вице -те вскоре должны будут заменить старцев по разным причинам (болезнь.ковид).Всех волнует Камала -британский кадр ,она пока за спиной Байдена ,но скоро вытянут.
      Методы в борьбе разные .вот как вам этот :
      “Сбой во всем мире случился по вине Microsoft. Нет, не во всем, только на Западе.Все аэропорты были остановлены:видать решили начать с аборигенов — Банки Кении сообщают о технических проблемах.

      ❗️Израильские госучреждения в пятницу фиксируют масштабный сбой в компьютерных системах, с техническими проблемами столкнулись больницы, банки, почта, системы оказания экстренной помощи, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

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      Компания Air France заявила о задержках ряда пересадочных рейсов, парижских аэропортов сбои не коснулись

      ⚡️Компания CrowdStrike подтвердила CNBC наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows. Авиакомпания Scandinavian Airlines сообщила о сбое, влияющем на систему бронирования. ❗️Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о возможных ограничениях в доступе к профилю и бронированиям..https://t.me/infantmilitario/131545…………https://t.me/svezhesti/111503
      Владелец компании(микрософт)Билл Гейтс главный теневой донатор Байдена.
      После неудавшегося покушения на Трампа в ход идет глобальный шантаж. Гейтс требует от своих подчиненных не допустить к власти Трампа. А иначе Blackout.
      Для отвода глаз обвинят русских или китайских хакеров.❗️Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули аэропорт Домодедово, сообщили в компании.
      Аэропорт Домодедово готов предложить партнерам использование резервной системы “Астра” в случае сбоев глобального ПО.
      Как вам?
      Интересно, как скоро и когда начнется глобальный сбой в ИТ системе в кредитно -спекульской , читай банковской системе, страховых фондах и всех этих фьючерсах-хуючерсов, бгг… Что-то мне мой оптимизм подсказывает , что скоро. Причем многое будет взрываться и гореть- и концы в воду. “”

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