Трамп не будет президентом
В студии канала «День» политолог Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Версия о покушении на Трампа как действии одиночки скорее всего является ложной.
2. Трамп ранее заявлял о попытках государственного переворота против него.
3. Выборы 2020 года, по мнению Трампа, были сфальсифицированы.
4. Возвращение Трампа к власти представляет угрозу для тех, кто участвовал в предполагаемом перевороте.
5. Вероятность того, что Трамп не доживет до выборов или умрет сразу после них, оценивается как высокая.
6. России может быть выгодно, если Трамп придет к власти и начнет "разборки" со своими противниками, что ослабит США.
7. Киевский режим может быть вовлечен в попытки госпереворота на Западе.
Вывод:
Лектор предполагает, что существует серьезная угроза жизни Дональда Трампа из-за его возможного возвращения к власти. Он считает, что это связано с предыдущими заявлениями Трампа о государственном перевороте против него. По мнению лектора, возвращение Трампа к власти может привести к внутренним конфликтам в США и изменению отношений с Украиной, что может быть выгодно России. Однако лектор подчеркивает, что Трамп не является "другом" России, а просто его действия могут косвенно принести пользу российским интересам.
Никто из этих двоих не хочет быть Гувером -экономика сша в опе ,им далеко за 70..Им это “нано”.Вот поэтому идет борьба за вице -те вскоре должны будут заменить старцев по разным причинам (болезнь.ковид).Всех волнует Камала -британский кадр ,она пока за спиной Байдена ,но скоро вытянут.
Методы в борьбе разные .вот как вам этот :
“Сбой во всем мире случился по вине Microsoft. Нет, не во всем, только на Западе.Все аэропорты были остановлены:видать решили начать с аборигенов — Банки Кении сообщают о технических проблемах.
❗️Израильские госучреждения в пятницу фиксируют масштабный сбой в компьютерных системах, с техническими проблемами столкнулись больницы, банки, почта, системы оказания экстренной помощи, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Авиакомпания Jetstar Japan сообщила о сбое в системе регистрации на внутренние рейсы, есть отмены и задержки
Компания Air France заявила о задержках ряда пересадочных рейсов, парижских аэропортов сбои не коснулись
⚡️Компания CrowdStrike подтвердила CNBC наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows. Авиакомпания Scandinavian Airlines сообщила о сбое, влияющем на систему бронирования. ❗️Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о возможных ограничениях в доступе к профилю и бронированиям..https://t.me/infantmilitario/131545…………https://t.me/svezhesti/111503
Владелец компании(микрософт)Билл Гейтс главный теневой донатор Байдена.
После неудавшегося покушения на Трампа в ход идет глобальный шантаж. Гейтс требует от своих подчиненных не допустить к власти Трампа. А иначе Blackout.
Для отвода глаз обвинят русских или китайских хакеров.❗️Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули аэропорт Домодедово, сообщили в компании.
Аэропорт Домодедово готов предложить партнерам использование резервной системы “Астра” в случае сбоев глобального ПО.
Как вам?
Интересно, как скоро и когда начнется глобальный сбой в ИТ системе в кредитно -спекульской , читай банковской системе, страховых фондах и всех этих фьючерсах-хуючерсов, бгг… Что-то мне мой оптимизм подсказывает , что скоро. Причем многое будет взрываться и гореть- и концы в воду. “”