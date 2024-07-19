В студии канала «День» политолог Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Версия о покушении на Трампа как действии одиночки скорее всего является ложной.

2. Трамп ранее заявлял о попытках государственного переворота против него.

3. Выборы 2020 года, по мнению Трампа, были сфальсифицированы.

4. Возвращение Трампа к власти представляет угрозу для тех, кто участвовал в предполагаемом перевороте.

5. Вероятность того, что Трамп не доживет до выборов или умрет сразу после них, оценивается как высокая.

6. России может быть выгодно, если Трамп придет к власти и начнет "разборки" со своими противниками, что ослабит США.

7. Киевский режим может быть вовлечен в попытки госпереворота на Западе.

Вывод:

Лектор предполагает, что существует серьезная угроза жизни Дональда Трампа из-за его возможного возвращения к власти. Он считает, что это связано с предыдущими заявлениями Трампа о государственном перевороте против него. По мнению лектора, возвращение Трампа к власти может привести к внутренним конфликтам в США и изменению отношений с Украиной, что может быть выгодно России. Однако лектор подчеркивает, что Трамп не является "другом" России, а просто его действия могут косвенно принести пользу российским интересам.