Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 13 по 19 июля 2024 г.)
С 13 по 19 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.
Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад теробороны.
Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155-мм гаубиц, произведённых в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.
▫️ Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.
За неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина «MaxxPro» произведенные США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики.
Нанесли поражение живой силе и технике пяти соединений ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены пять контратак подразделений противника.
ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм, произведенных в странах НАТО.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны.
Потери противника составили до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.
▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 10 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции; доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 – в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации.
▫️ Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.
▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23829 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.
На СВО — новая проблема. О ней рассказал питерский священник Петр Репин, регулярно бывающий в зоне боёв, недавно вернувшийся из очередной поездки. По его словам, у наших бойцов наблюдается новая проблема.
. В этот раз он, как всегда, проехал по всему фронту — от Купянска до Херсонской области — и заметил кое-что новое. Бойцы, которые напрямую контактируют с противником — штурмовики, пулемётчики, снайперы, операторы дронов, — не раз говорили, что испытывают хроническую усталость от физического уничтожения украинских военнослужащих:
Мы их кладём, кладём, а они идут, идут. Уже устали убивать…
По свидетельствам парней, на передовой сейчас творится что-то страшное. Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь, которая гуляет среди бойцов, уже начинаю верить. Правильно, что её не озвучивают в СМИ
Понятно и другое: на Украине создана индустрия смерти, там уже не могут не утилизировать своих людей, потому что на это завязаны большие деньги — её теневая экономика. Политическая верхушка Украины не может не воевать, потому что под это получает миллиарды с Запада.
Генералы и командиры не могут не воевать, потому что им выгодны мёртвые души — убитые, которые числятся живыми и на которых какое-то время поступает денежное довольствие. Этим и только этим объясняется феномен Крынок, Работина, Бахмута и других населённых пунктов. Их удержание было лишено военного смысла. Но зато они были идеальны с точки зрения зарабатывания денег путём утилизации ВСУ.
Потому что зоны интенсивных боёв требуют интенсивного финансирования. Говорить, что это враньё рассчитано на то, чтобы не нервировать население, глупо.
Стало быть, эффект тут лишь один — успеть нахапать побольше. А там хоть в Лондон…
За взятку на Украине можно не отдавать свою машину на нужды фронта или самому получить бронь. Можно, будучи мобилизованным, не ехать на фронт, а служить где-нибудь под Киевом. А если всё-таки оказался на передовой, за взятку можно не ходить в бой или сходить в отпуск. Свежая история: командир отделения судна ВМС получал с подчинённых 150 тысяч гривен в месяц за увольнения на берег по выходным.
Взятки на легальный выезд из страны для украинских мужчин достигли уже 20 тысяч долларов на человека, на сопряжённый с риском для жизни нелегальный переход (переплыв) границы — 7 тысяч.
Ещё одна популярная статья доходов — освоение денег, выделяемых на строительство укреплений. В декабре 2023 года Зеленский приезжал в Харьковскую область. После этого, выступая на телевидении, сообщил на всю страну, что на деньги, вложенные государством и бизнесом, там выстроили самую мощную линию обороны.
И вдруг с началом русского наступления выяснилось, что никаких укреплений на Харьковщине нет. В некоторых местах, например на окраинах Липцев, за которые сейчас идут бои, “зубы дракона” ещё с 2023 года были просто свалены в кучу.
В этой индустрии войны есть много разных статей доходов. Начиная от крышевания бизнеса нацбатальонами и заканчивая премиями подросткам, которые помогают сотрудникам ТЦК отлавливать скрывающихся от мобилизации.
Или вот ещё характерный штрих: в августе 2022 года председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что сфера трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий. Если кто-то решит, что органы массово пересаживают раненым, то будет неправ.
Как можно сегодня зарабатывать деньги на Украине — стране с разрушенной экономикой? Да, только так — на чьих-то смертях. Косвенно или прямо.
А теперь представьте, что будет, если остановить этот разогнавшийся маховик извлечения выгоды из смертей. Сколько людей одномоментно лишатся доходов? Именно в этом причина нежелания верхушки Украины идти на переговоры.