С 13 по 19 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад теробороны.

Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155-мм гаубиц, произведённых в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.

▫️ Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.

За неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина «MaxxPro» произведенные США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике пяти соединений ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены пять контратак подразделений противника.

ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм, произведенных в странах НАТО.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны.

Потери противника составили до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 10 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции; доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 – в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации.

▫️ Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.

▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23829 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России