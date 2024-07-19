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Строительство и архитектура №246, 1977

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Киножурнал рассказывает про город Протвино.

ЦентрНаучФильм, 1977 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы из этого выпуска о городе Протвино:

1. Протвино – новый город, заложенный 17 лет назад около Серпухова.
2. Город создан для научных исследований, в нем расположен ускоритель элементарных частиц.
3. Архитекторы проектировали город в тесном контакте с учеными.
4. Основная идея планировки – сочетание городского комфорта с близостью к природе.
5. Жилые комплексы компактно сгруппированы, а лес примыкает к каждому микрорайону.
6. Путь из любого микрорайона в центр занимает не более 20 минут пешком.
7. Общественный транспорт не входит вглубь жилых массивов.
8. Пешеходные дорожки проложены естественным образом, как их протоптали новоселы.
9. В городе много детей, есть детские сады и просторные школы со спортивными комплексами.
10. Художники работают вместе с архитекторами над оформлением города.

Вывод:

Этот киножурнал 1977 года ярко иллюстрирует подход к градостроительству в СССР, резко контрастирующий с современными реалиями. В те времена новые города, подобные Протвино, создавались "под ключ" с полной инфраструктурой для жителей. Государство уделяло особое внимание социальной направленности, что позволяло создавать полноценную среду обитания со всеми необходимыми социальными благами.

В отличие от нынешней ситуации, когда новые города практически не строятся, а существующие малые и средние города часто переживают упадок, в СССР активно развивались научные центры и новые поселения. Сегодня мы наблюдаем тенденцию к централизации населения в крупных городах-миллионниках, которые притягивают людей из периферии, что приводит к опустению малых городов и сельской местности.

Пример Протвино демонстрирует, как государственное планирование и инвестиции в науку и образование могли создавать комфортные условия жизни даже в небольших городах. Этот подход обеспечивал более равномерное развитие территорий и давал возможность людям реализовывать свой потенциал не только в мегаполисах, но и в специально созданных научных и промышленных центрах, где качество жизни не уступало крупным городам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UEdf1a7ZAw0
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