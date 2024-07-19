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Маяковский за 22 минуты

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Человек резких и решительных действий, но нежного сердца. Тонко чувствующий бунтарь. Лидер футуристов, изменивший понятие о ритме. Владимир Маяковский был востребованным поэтом, однако, кажется, совсем не был поистине счастливым человеком.

В новом 22-минутном ролике Лекторий Dостоевский погрузит вас в жизнь провокационного, но для многих такого близкого Владимира Маяковского.

Таймкоды:
00:00 – Конец эпохи
01:36 – Бунтарский футуризм
03:05 – Молодость будущего поэта
04:23 – Три ареста и начало творчества
05:38 – Будетляне
07:38 – Человек-исключение в футуризме
10:10 – Неготовая публика
12:03 – Судьбоносное знакомство с Бриками
14:31 – Жизнь находит отражение в творчестве
16:03 – Дягелев и Цветаева
17:05 – "Счастливо оставаться"
19:24 – Охранная грамота творчества Маяковского
19:56 – Поэт огромного сердца
 

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о Владимире Маяковском:

1. Маяковский – один из самых ярких представителей Серебряного века русской поэзии.

2. Родился в 1893 году в Грузии, в семье лесничего.

3. В юности увлекся революционной деятельностью, несколько раз арестовывался.

4. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с футуристами.

5. Стал одним из главных представителей русского футуризма в поэзии.

6. Создал собственный узнаваемый стиль, реформировал русский стих.

7. Был не только поэтом, но и художником, драматургом, плакатистом.

8. Имел сложные романтические отношения с Лилей Брик.

9. Много путешествовал за границу, писал стихи о своих впечатлениях.

10. Покончил жизнь самоубийством в 1930 году в возрасте 36 лет.

11. После смерти был провозглашен Сталиным "лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи".

12. Оказал огромное влияние на развитие как советской, так и мировой поэзии.

Вывод:
Владимир Маяковский был выдающимся и многогранным деятелем культуры начала XX века. Его творчество, сочетавшее в себе революционный пафос, новаторство формы и глубокий лиризм, стало неотъемлемой частью русской и мировой литературы. Несмотря на трагический конец жизни, наследие Маяковского продолжает вдохновлять и влиять на поэтов и читателей по всему миру, утверждая его статус как одного из величайших поэтов XX века.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9cZ-tAIdUfA
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