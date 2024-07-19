Лето было жарким и продуктивным. Желания быстрого урожая оборачиваются общими потерями хозяйства. Как на небе, так и на земле.

Социализм введённый К. М. в обиход общественной мысли, он был всегда. Вот завоеватель, захватив город, отдаёт его на разграбление солдатам, ведь это вообще коммунизм, каждому по потребности. Капиталист Мессершмидт на своём производстве машин смерти Ме 109 иногда питался со своими рабочими в одной столовой, чему свидетель тов. Яковлев конструктор антисмерти Як 1-5. Старичок Сузуки не давал своим внукам вволю хряпать шоколадки, он берёг и деньги и внуков. Хороший капиталист часто бережлив, иногда избыточно. Хороший капиталист делает корпорацию, где у рабочих есть преимущества по сравнению с рабочими других корпораций, чтоб хороших рабочих переманить. Корпоративные бонусы мы не можем считать социализмом, как и вандалов грабящих церкви поверженного врага. Поэтому маршалы победы восстанавливали оперу Вены прежде оперы Ленинграда, это кошерно. И всё-таки есть социализм, и есть красные линии.

Любое производство начинается с рабов, их туда загоняют силой, тяжёлую работу бесплатно делают рабы. Потом и рабы оказываются не выгодны, ты их ещё довези за три моря или купи у жадного помещика. Паровая машина, товарищ Дизель, Фарадей и Яблочков дали работника эффективнее рабов. Однако обслуживать машины были нужны более свободные люди, и такие люди нашлись. Но сам принцип эффективности производства никто не отменил. Производитель держит своих работников в бодром теле, чтоб жирок не завязался. Общество состоит не только из передовиков стахановцев, общество разнородно. Оно требует попечения о людях разных, и это попечение и есть социализм. Попечительский дом, церковь, ЦПХ, приют… в царской России, это социализм. Сейчас социализма везде хоть отбавляй, однако производство никто не отменял. Принцип эффективности на ходу.

Государство как корпорация среди корпораций других государств являет большую заботу своим гражданам, чтоб граждане не бузили или не разбегались через прозрачность границ. Производитель, пользуясь античностью своего государства, всасывает в производство граждан других государств, чтобы не тратиться на соц. нужды своих граждан и увеличивать свой капитал. Он увеличивает свой капитал, а общество, государство увеличивают свой капитал. Т.е. существует два капитала частный и общественный и между ними красная линия. Которую постоянно нарушаю разные беспилотники, а иногда и фискальные службы государства. Уплати налоги и пока живи, а там посмотрим с беспилотников.

Социалистические начинания государств разбиваются о пустоту казны, интересы частного капитала разбиваются о полноту власти общества.

Находясь в неком демократическом режиме, государство вынуждено иметь свой общественный капитал большим по сравнению с суммой частных, и это правило нарушать нельзя. Иначе ребята типа Бенито и Адольфа разыграют свои козырные карты.

Происхождение капитала природно. Люди корпорации это частный капитал, а люди общества капитал общества. Природа и её ресурсы, по идее, общественный капитал, но корпорации придумали тысячи приемов эту линию обойти. Аренда, покупка, отбор, обман любые средства хороши. Страны развитого внутриутробного социализма давно на свою природу навесили тяжёлые замки. Т.е. в Прибалтике лучше застрелиться, чем белочку обидеть, а в Канаде или у финнов, можно и поохотиться, только олень будет стоить, как стадо коров. В Германии, Франции давно ничего кроме глины не добывают, да и на глину еще будут посмотреть. Это не значит что там нет глины, но там есть общественный капитал, куда глина уже включена. У нас карьеры глины и песка тоже в гос. реестре, но они не капитализированы. Развитие общественного капитала путём капитализации природного ресурса путем описи и реестра ресурса и есть путь социализма.

Ввоз частного капитала в любые страны, это способ вывоза капитала общественного. И в десятки раз больше вывезут, чем ввезут. При засилии инокапитала, общество колонии оказывается зависимо от его работы. Мало потери независимости, если капиталы вдруг сьедут, то страна окажется на бобах. Её население, не вдруг потерявшее естественные источники дохода и вдруг потерявшее искусственный источник окажется на грани голода и социализма разных спасителей голодающей Африки и арабских стран.

Отдельная тема социализма тема культуры. Т.е. культура дотационная. Если бои гладиаторов будет делом сугубо частным, появится Спартак. Если есть СМИ безучастные, появляется Искра. Церковь создала современные государства и работает на государство, питается государством и ведёт пропаганду социализма, ведь после линии смерти все уровняются хотя бы в имущественном плане.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Социализм как концепция существовал всегда, но его не следует путать с корпоративными бонусами или грабежом.

2. Любое производство изначально основывалось на рабском труде, но технический прогресс сделал свободный труд более эффективным.

3. Социализм - это забота общества о разных категориях людей, включая малоимущих и нуждающихся.

4. Существует два вида капитала: частный и общественный, между которыми есть "красная линия".

5. Государство должно иметь больший общественный капитал по сравнению с суммой частных капиталов для сохранения стабильности.

6. Природные ресурсы по идее являются общественным капиталом, но корпорации находят способы обойти это.

7. Ввоз частного капитала в страны часто приводит к вывозу общественного капитала в больших объемах.

8. Культура, включая СМИ и церковь, играет важную роль в поддержании социального баланса и пропаганде социалистических идей.

Вывод:

Автор рассматривает социализм как неотъемлемую часть общественного устройства, которая существовала в разных формах на протяжении истории. Он подчеркивает важность баланса между частным и общественным капиталом, а также роль государства в обеспечении социальной стабильности. Автор критически относится к чрезмерному влиянию иностранного капитала и подчеркивает необходимость защиты общественных ресурсов. В целом, текст представляет собой размышление о сложных взаимоотношениях между капитализмом и социализмом в современном мире.