Который уже "уикенд" от сайта мэра Москвы приходит мне рассылка о том, что "гастрономические улицы в центре Москвы станут пешеходными", о том, что там можно будет "есть, гулять, дышать" (дышать, заметьте, на последнем месте). Там будут танцы (и даже названия танцев перечислены: бачата, сальса и хип-хоп), викторины, выступления театров и жонглеров. Летних веранд станет больше, чтобы вместить всех желающих. А ночью всех ждет ночной маркет «Сделано в Москве». Весь день будут работать будки-караоке. Там будут цветные кресла-мешки для отдыха (ул.Большая Дмитровка) и почему-то мыльные пузыри. А вечером всех будут развлекать зажигательные диджей-сеты. До часу ночи.



Вот только Бессмертный полк нельзя было проводить под видом, что дроны летают… Видимо, Бессмертный полк под тем же негласным запретом, что и обстрелы, кровь и смерть наших русских мирных жителей в Белгородской и других областях.



Я уже который раз пишу об этом и поймите меня правильно, я не против того, чтобы люди отдыхали, ели и пускали мыльные пузыри под хип-хоп. Но в мирное время! Когда идет война, делать вид, что ее нет – кощунственно!



Под прошлым постом был один комментарий, в котором меня обвиняли, что я перекрываю кислород малому бизнесу (имеется ввиду торговому). Помилуйте, но ведь целью таких мероприятий от мэрии Москвы должна быть не коммерция или очередной акт массового потребления и отвлечения, а подъем духа людей – их самосознания и осознания своей ответственности за судьбу страны! Общей судьбы народа и страны!



Т.е рестораны, кафе, жонглеры, ночной маркет и мыльные пузыри – не должны быть самоцелью.

Хотела сейчас привести сравнение с Великой Отечественной, во время которой не закрывались театры, а наоборот, и в блокадном Ленинграде оперу и балет давали каждый день, несмотря ни на что. Но понимаю, что тот же автор теперь напишет мне о моем ретроградстве.



Я его не виню, он – продукт таких зрелищно-развлекательных "проектов", которые сыпятся на наши головы со всех федеральных каналов и уголков страны, кроме тех, где сегодня гибнут мирные люди.

А еще я понимаю, что у тех, кто занимается идеологией таких мероприятий в мэрии Москвы (и не только) – у них есть бронь. Им до войны, как до Луны. Но не у всех москвичей так, у многих на руках уже похоронки…



Государственной политикой сегодня во всеуслышание объявлено сохранение и укрепление наших традиционных духовно-нравственных ценностей.



Сострадание, совесть и доброта – это те главные ценности, которые эволюционно возводились на Руси в высший ранг уважения и почета.



Из традиций прошлого века – концерт Рахманинова из всех радиоточек страны во время войны.



Почему сегодня нельзя на всех уличных экранах столицы вместо потреблядской (простите) рекламы дать этот концерт? Отдохнуть бы от нее хоть пару дней в неделю! И тогда, уверена, мыльные пузыри заиграют совсем другими красками.



Больно и стыдно! Но покуда люди, занимающие высокие посты и все 30 с небольшим лет разваливающие нашу культуру и образование, будут сегодня заниматься НОВОЙ, развернутой на 180°, государственной политикой, ничего хорошего, а уж тем более духоподъемного, ждать не приходится.



Истинный патриот – тот, кто, прежде всего людей любит и страну свою, а не себя в стране, кто правду донести до них пытается, кто для людей делает, а не для себя в стране.

"Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного". В.Шукшин.

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи Марии Шукшиной:

1. Мэрия Москвы организует развлекательные мероприятия в центре города, включая гастрономические улицы, танцы, викторины и ночные маркеты.

2. Автор критикует проведение таких мероприятий во время военных действий, считая это неуместным.

3. Шукшина подчеркивает, что не против отдыха людей в мирное время, но считает кощунственным делать вид, что войны нет.

4. Автор призывает к мероприятиям, направленным на подъем духа людей и осознание ответственности за судьбу страны.

5. Критикуется подход организаторов, у которых "есть бронь" и которые далеки от реальности войны.

6. Шукшина напоминает о государственной политике сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

7. Предлагается альтернатива развлекательным мероприятиям – трансляция классической музыки на уличных экранах.

8. Автор выражает разочарование в людях, занимающих высокие посты и "разваливающих культуру и образование".

9. Шукшина определяет истинного патриота как человека, любящего людей и страну, а не себя в стране.

Вывод:

Мария Шукшина выражает глубокую обеспокоенность несоответствием между развлекательными мероприятиями в Москве и реальностью военного времени. Она призывает к более осмысленному и ответственному подходу к организации общественных событий, которые должны укреплять духовные ценности и патриотизм, а не отвлекать людей от серьезных проблем. Автор подчеркивает важность сострадания, совести и осознания общей судьбы народа в текущей ситуации.

Дополнительный вывод:

Дистанцирование от реальных проблем, с которыми сталкивается страна, может привести к серьезным негативным последствиям для общества. Хотя отдых и развлечения важны для поддержания морального духа, они должны проводиться с учетом текущей ситуации и отдавать дань уважения тем, кто защищает страну.

Существующий информационный разрыв в обществе, где одна часть глубоко переживает происходящие события, а другая живет будто в параллельной реальности, игнорируя их, создает опасную разобщенность. Это разделение, усугубляемое коммерческими интересами и неравномерным освещением событий в СМИ, может подорвать единство нации.

Важно понимать, что во время конфликта все аспекты жизни общества должны рассматриваться в контексте происходящих событий. Государство и бизнес должны найти баланс между поддержанием нормальной жизни и признанием серьезности ситуации. Необходимо формировать единую информационную повестку, которая позволит всем гражданам осознавать реальность и проявлять должное уважение к тем, кто находится на передовой.

Сдержанность в проведении праздников, отдание чести военнослужащим и признание их роли в обеспечении мирной жизни большинства граждан должны стать неотъемлемой частью общественного сознания. Только объединенное общество, осознающее свою ответственность и проявляющее солидарность, способно преодолеть текущие вызовы и сохранить свою целостность.