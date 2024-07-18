Украинец хочет в Крым
Украинец хочет в Крым.
PS. Да, из-за жары в Крыму сейчас тоже отключения света есть, но как ожидается, долго они не продлятся, как аномальная жара к концу недели спадет, так все начнет приходить в норму. Учитывая опыт многомесячной энерглоблокады у севастопольцев и крымчан, несколько дней с ограниченными отключениями у нас легко переживут. А вот жителям Украины стоит привыкать к последствиям энергобумеранга и на досуге сидя в темноте подумать, отчего так получилось и что с этим делать.