Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Украинец хочет в Крым

63 0


Украинец хочет в Крым.

PS. Да, из-за жары в Крыму сейчас тоже отключения света есть, но как ожидается, долго они не продлятся, как аномальная жара к концу недели спадет, так все начнет приходить в норму. Учитывая опыт многомесячной энерглоблокады у севастопольцев и крымчан, несколько дней с ограниченными отключениями у нас легко переживут. А вот жителям Украины стоит привыкать к последствиям энергобумеранга и на досуге сидя в темноте подумать, отчего так получилось и что с этим делать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9272324.html
Метки: крым, погода, энергоблокада, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 мая 2017
Уроки Крыма
Уроки Крыма
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
Беги, украинец! Беги!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru