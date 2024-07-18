Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 июля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области.
За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции.
Нанесли поражение формированиям 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».
За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю.
Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».
Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое Донецкой Народной Республики.
Отразили семь контратак подразделений 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ.
Потери противника составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты «MaxxPro» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Куйбышево и Новотягинка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
▫️ Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23800 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
где-то война.а где-то рост возможностей:
“МИНСК, 18 июл — Sputnik. Несмотря на обилие ограничений, рынок грузоперевозок со странами Евросоюза стал активнее, сообщили Sputnik в белорусском представительстве «Биржи грузоперевозок ATI.SU».
Данные за первое полугодие 2024-го демонстрируют рост спроса на перевозки в обе стороны по сравнению с тем же периодом 2023-го.
«Количество заявок на перевозки из Беларуси в страны Евросоюза увеличились на 12%, в обратную сторону — на 63%».
рассказала директор компании-представителя биржи в Беларуси Татьяна Солдатенко.
Экспортные перевозки с Польшей выросли на 312%, с Литвой — на 109%. Импорт тоже прибавил: на 101% с Польшей и на 89% с Литвой.
Собеседник отметила, что так внушительно динамика выглядит на фоне резкого падения грузоперевозок с европейскими странами в 2022—2023 годах.