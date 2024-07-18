В России представлен огромный водородный вездеход «Русак», новая Лада Аура, электромобиль e-Ларгус, водородный люксовый седан Аурус Сенат, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), проект по выводу спутников на орбиту с помощью конверсионной баллистической ракеты Старт-1М, перспективный гибридный авиационный двигатель от ОДК и другие технические новинки. Ведущие проекта «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Екатеринбург на выставку Иннопром-2024, чтобы показать вам самые интересные экспонаты!

00:00 Вступление

00:25 ВСМ

02:47 Трамвай Синара

04:07 Лада Аура

05:15 e-Ларгус (электромобиль)

07:54 Водородный Аурус Сенат

09:52 Водородный РУСАК

13:38 Винто-рулевая колонка

14:33 Гибридный авиадвигатель ОДК

17:43 Ракета Старт-1М

20:15 Станки от ДМТ

23:25 Робопро (коллаборативный робот)

26:40 УрФУ (проекты импортозамещения)

28:08 АТР (проекты импортозамещения)

30:38 Марлин (скважинное оборудование)

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом

2. Новые модели отечественных автомобилей (Lada Aura, электромобиль e-Largus)

3. Водородные транспортные средства (автомобиль Aurus, вездеход для Севера)

4. Гибридный авиационный двигатель

5. Проект по переоборудованию баллистических ракет для космических запусков

6. Отечественное станкостроение и роботизация

7. Импортозамещение критически важных комплектующих

8. Нефтегазовое оборудование отечественного производства

Вывод:

Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в различных высокотехнологичных отраслях. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, альтернативным источникам энергии (водород), космической отрасли и импортозамещению. Представленные проекты и разработки свидетельствуют о стремлении страны к технологической независимости и инновационному развитию. Многие представленные технологии находятся на стадии прототипов или начала серийного производства, что указывает на активную фазу технологического обновления в российской промышленности.