РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024
В России представлен огромный водородный вездеход «Русак», новая Лада Аура, электромобиль e-Ларгус, водородный люксовый седан Аурус Сенат, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), проект по выводу спутников на орбиту с помощью конверсионной баллистической ракеты Старт-1М, перспективный гибридный авиационный двигатель от ОДК и другие технические новинки. Ведущие проекта «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Екатеринбург на выставку Иннопром-2024, чтобы показать вам самые интересные экспонаты!
00:00 Вступление
00:25 ВСМ
02:47 Трамвай Синара
04:07 Лада Аура
05:15 e-Ларгус (электромобиль)
07:54 Водородный Аурус Сенат
09:52 Водородный РУСАК
13:38 Винто-рулевая колонка
14:33 Гибридный авиадвигатель ОДК
17:43 Ракета Старт-1М
20:15 Станки от ДМТ
23:25 Робопро (коллаборативный робот)
26:40 УрФУ (проекты импортозамещения)
28:08 АТР (проекты импортозамещения)
30:38 Марлин (скважинное оборудование)
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом
2. Новые модели отечественных автомобилей (Lada Aura, электромобиль e-Largus)
3. Водородные транспортные средства (автомобиль Aurus, вездеход для Севера)
4. Гибридный авиационный двигатель
5. Проект по переоборудованию баллистических ракет для космических запусков
6. Отечественное станкостроение и роботизация
7. Импортозамещение критически важных комплектующих
8. Нефтегазовое оборудование отечественного производства
Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в различных высокотехнологичных отраслях. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, альтернативным источникам энергии (водород), космической отрасли и импортозамещению. Представленные проекты и разработки свидетельствуют о стремлении страны к технологической независимости и инновационному развитию. Многие представленные технологии находятся на стадии прототипов или начала серийного производства, что указывает на активную фазу технологического обновления в российской промышленности.