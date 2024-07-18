Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество, Экономика

РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024

43 0


В России представлен огромный водородный вездеход «Русак», новая Лада Аура, электромобиль e-Ларгус, водородный люксовый седан Аурус Сенат, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), проект по выводу спутников на орбиту с помощью конверсионной баллистической ракеты Старт-1М, перспективный гибридный авиационный двигатель от ОДК и другие технические новинки. Ведущие проекта «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Екатеринбург на выставку Иннопром-2024, чтобы показать вам самые интересные экспонаты!

00:00 Вступление
00:25 ВСМ
02:47 Трамвай Синара
04:07 Лада Аура
05:15 e-Ларгус (электромобиль)
07:54 Водородный Аурус Сенат
09:52 Водородный РУСАК
13:38 Винто-рулевая колонка
14:33 Гибридный авиадвигатель ОДК
17:43 Ракета Старт-1М
20:15 Станки от ДМТ
23:25 Робопро (коллаборативный робот)
26:40 УрФУ (проекты импортозамещения)
28:08 АТР (проекты импортозамещения)
30:38 Марлин (скважинное оборудование)

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом
2. Новые модели отечественных автомобилей (Lada Aura, электромобиль e-Largus)
3. Водородные транспортные средства (автомобиль Aurus, вездеход для Севера)
4. Гибридный авиационный двигатель
5. Проект по переоборудованию баллистических ракет для космических запусков
6. Отечественное станкостроение и роботизация
7. Импортозамещение критически важных комплектующих
8. Нефтегазовое оборудование отечественного производства

Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в различных высокотехнологичных отраслях. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, альтернативным источникам энергии (водород), космической отрасли и импортозамещению. Представленные проекты и разработки свидетельствуют о стремлении страны к технологической независимости и инновационному развитию. Многие представленные технологии находятся на стадии прототипов или начала серийного производства, что указывает на активную фазу технологического обновления в российской промышленности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zn54QnyOVbE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тайна позы лотоса. Каратэ и КИ-АЙ. Шаманский транс. 40 чакр
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
Юрий Гомонов: Культ Млечного пути
Когда кончится нефть
Евгений Спицын о принципах преподавания истории

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru