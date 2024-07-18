Письмо Есенину – посвящается русскому классику, поэту серебряного века – Сергею Есенину

Поэты русские! Друг друга мы браним

Парнас Российский дрязгами заселен

Но все мы чем-то связаны родным,

Любой из нас хоть чуточку Есенин.

И я Есенин, но совсем иной

В колхозе от рождения конь мой розовый.

Я, как «Россия», более стальной

И как Россия – менее березовый.

Есенин, милый, изменилась Русь,

Но плакаться, по-моему, напрасно

И говорить, что к лучшему – боюсь,

А говорить, что к худшему – опасно.

Какие стройки, спутники в стране,

Но потеряли мы в пути неровном

И 20 миллионов на войне

И миллионы на войне с народом.

Забыть об этом, память отрубить,

Но где топор, что память враз отрубит?

Никто, как русские, так сам себя не губит,

Никто, как русские, так не спасал других.

Но наш корабль плывет. Когда мелка вода,

Мы посуху вперед Россию тащим.

Что сволочей хватает – не беда.

Нет Ленина. Вот это очень тяжко,

И тяжко то, что нет еще тебя

И твоего соперника – горлана.

Я Вам, конечно, не судья

Но все-таки ушли Вы очень рано.

Когда румяный комсомольский вождь

На нас, поэтов, кулаком грохочет,

И хочет наши души мять, как воск,

И вылепить свое подобье хочет,

Его слова, Есенин, не страшны,

Но трудно быть от этого веселым,

И мне не хочется, поверь, задрав штаны

Бежать во след за этим комсомолом.

Мой комсомол - с кем я встрою хожу,

Кто в Братске строит, на Алтае сеет,

Мой комсомол, за кем бежать хочу,

Вы – Пушкин, Маяковский и Есенин.

Порою больно мне и горько это все

И силы нет сопротивляться вздору,

И втягивает жизнь под колесо,

Как шарф втянул когда-то Айседору.

Но надо жить, ни водка, ни петля,

Ни женщина – все это не спасенье.

Спасенье – ты, российская Земля,

Спасенье – твоя искренность, Есенин.

Кто говорит, что ты не из борцов -

Борьба – в любой пусть тихой, но правдивости.

Ты был партийней стольких подлецов,

Пытавшихся учить тебя партийности.

И пронося гражданственную честь

Сквозь дрязги коммунального Парнаса,

Хотя б за то, что в ней Есенин есть,

Я говорю: Россия – ты прекрасна.

И русская поэзия идет

Вперед сквозь подозренья и нападки

и хваткою есенинской кладет

Европу,как Поддубный, на лопатки.

1965

Автор: Евгений Евтушенко

Читает: Михаил Громов