Письмо Есенину – Евгений Евтушенко (читает Михаил Громов)
Письмо Есенину – посвящается русскому классику, поэту серебряного века – Сергею Есенину
Поэты русские! Друг друга мы браним
Парнас Российский дрязгами заселен
Но все мы чем-то связаны родным,
Любой из нас хоть чуточку Есенин.
И я Есенин, но совсем иной
В колхозе от рождения конь мой розовый.
Я, как «Россия», более стальной
И как Россия – менее березовый.
Есенин, милый, изменилась Русь,
Но плакаться, по-моему, напрасно
И говорить, что к лучшему – боюсь,
А говорить, что к худшему – опасно.
Какие стройки, спутники в стране,
Но потеряли мы в пути неровном
И 20 миллионов на войне
И миллионы на войне с народом.
Забыть об этом, память отрубить,
Но где топор, что память враз отрубит?
Никто, как русские, так сам себя не губит,
Никто, как русские, так не спасал других.
Но наш корабль плывет. Когда мелка вода,
Мы посуху вперед Россию тащим.
Что сволочей хватает – не беда.
Нет Ленина. Вот это очень тяжко,
И тяжко то, что нет еще тебя
И твоего соперника – горлана.
Я Вам, конечно, не судья
Но все-таки ушли Вы очень рано.
Когда румяный комсомольский вождь
На нас, поэтов, кулаком грохочет,
И хочет наши души мять, как воск,
И вылепить свое подобье хочет,
Его слова, Есенин, не страшны,
Но трудно быть от этого веселым,
И мне не хочется, поверь, задрав штаны
Бежать во след за этим комсомолом.
Мой комсомол - с кем я встрою хожу,
Кто в Братске строит, на Алтае сеет,
Мой комсомол, за кем бежать хочу,
Вы – Пушкин, Маяковский и Есенин.
Порою больно мне и горько это все
И силы нет сопротивляться вздору,
И втягивает жизнь под колесо,
Как шарф втянул когда-то Айседору.
Но надо жить, ни водка, ни петля,
Ни женщина – все это не спасенье.
Спасенье – ты, российская Земля,
Спасенье – твоя искренность, Есенин.
Кто говорит, что ты не из борцов -
Борьба – в любой пусть тихой, но правдивости.
Ты был партийней стольких подлецов,
Пытавшихся учить тебя партийности.
И пронося гражданственную честь
Сквозь дрязги коммунального Парнаса,
Хотя б за то, что в ней Есенин есть,
Я говорю: Россия – ты прекрасна.
И русская поэзия идет
Вперед сквозь подозренья и нападки
и хваткою есенинской кладет
Европу,как Поддубный, на лопатки.
1965
Автор: Евгений Евтушенко
Читает: Михаил Громов
Евтушенко был антисоветчиком потому, что в Советах не признавали его… Стихи мне показались не искренними, язвительными, с подтекстом. Евтушенко использует имя великого русского поэта, под видом письма коллеге по цеху. В этом стихотворении он вылил ушат помоев на строй, который не признавал его. Даже возвысился над тем, кому в подмётки не годится: “Кто говорит, что ты не из борцов – борьба в любой, пусть тихой но правдивости” – чья бы корова мычала… В этом стихотворении он напомнил мне Солженицына, который так же не был признан в Советах и так же мстил им за это под разными благовидными предлогами, в разных изощрённых формах и теперь, как и Евтушенко, почитаем властями. Вообще, выказывать любовь к России, русскому народу, понося при этом текущий строй, излюбленный приём таких двухвосток, как Солженицын и ему подобные, которые любят привилегии и награды больше, чем творчество, за которое они требуют привилегии и награды. Есенин таким не был!
Да, у него всё червивое. Это лучшее, что нашёл из его творчества, и то с фигой в кармане.
В таких случаях выбирают стихи о природе…
Даже Проханов не вызывает у меня такого раздражения.
Евгений Евтушенко — Волга
Мы русские. Мы дети Волги.
Для нас значения полны
ее медлительные волны,
тяжелые, как валуны.
Любовь России к ней нетленна.
К ней тянутся душою всей
Кубань и Днепр, Нева и Лена,
и Ангара, и Енисей.
Люблю ее всю в пятнах света,
всю в окаймленье ивняка…
Но Волга Для России — это
гораздо больше, чем река.
А что она — рассказ не краток.
Как бы связуя времена,
она — и Разин, и Некрасов1,
и Ленин — это все она.
Я верен Волге и России —
надежде страждущей земли.
Меня в большой семье растили,
меня кормили, как могли.
В час невеселый и веселый
пусть так живу я и пою,
как будто на горе высокой
я перед Волгою стою.
Я буду драться, ошибаться,
не зная жалкого стыда.
Я буду больно ушибаться,
но не расплачусь никогда.
И жить мне молодо и звонко,
и вечно мне шуметь и цвесть,
покуда есть на свете Волга,
покуда ты, Россия, есть.
Ну хотя-бы так. Только это стихи больше не о России, Волге, а о Евтушенко.
Каждый пишет о себе: на сколько глубок человек, на столько он может отразить глубину мира в своём творчестве .
Это так. Но чем мельче человек, тем больше о себе…
Чем мельче человек, тем больше шумит без толку:
“Басня «Две бочки»
Две Бочки ехали; одна с вином,
Другая
Пустая.
Вот первая – себе без шуму и шажком
Плетется,
Другая вскачь несется;
От ней по мостовой и стукотня, и гром,
И пыль столбом;
Прохожий к стороне скорей от страху жмется,
Ее заслышавши издалека.
Но как та Бочка ни громка,
А польза в ней не так, как в первой, велика.
Кто про свои дела кричит всем без умо́лку,
В том, верно, мало толку,
Кто де́лов истинно, – тих часто на словах.
Великий человек лишь громок на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.”
Крылов Иван Андреевич
Какого числа ты был там ?
https://alex-vergin.livejournal.com/504646.html
(крайнее фото)
:-)
Не нужно бояться говорить о себе прямо, не примешивая к этому ничего и ни с чем не смешивая, как есть. Любому человеку есть что о себе сказать хорошего, Евтушенко в том числе.
Я когда-то видел с тобою будущее,
Я когда-то тебя любил – дурак!
Но сейчас мне ясно сущее,
Что со мной было что – то не так.
На яву все было иль в грёзах,
Понарошку или всерьёз?
Наблюдаю теперь за тобою,
Вижу что не туда ты идёшь.
Вижу я что жизнь свою губишь,
Не сгубив когда – то мою,
Вижу я что с плеча всё ты рубишь
Не поняв: Что? Где? К чему?
Как мне хочется всё исправить!
Но тебе меня не понять
Ты смогла меня когда-то расплавить,
Что бы смог я форму принять.
Приняв форму я стал собою,
Лучше прежней руды сухой,
Но теперь ты не со мною
Ты – с другим, ну а я – с другой.
Да я рад за себя, но всё же,
За тебя я ни капли не рад,
Как мне хочется все исправить
И вернуть тебя на два шага назад.
Да, я знаю – не вспоминаешь,
О влюблённом когда – то мне.
Я гуляю со своей леди,
В своих мыслях, в своей голове.
Но мне хочется фразу вставить
Что бы ты смогла вспоминать!
Ты смогла меня когда – то расплавить,
Что бы смог я форму принять…
Автор под псевдонимом «Север»
Такие разные люди
За спиной у людей разный путь,
И у каждого жить свой стиль,
Только дайте глубже нырнуть,
И узнать кто и как блестит.
В тесной комнате – за столом,
Говоря о рождении бед,
Рассуждают они вчетвером.
До утра здесь не гаснет свет.
- Цель одна! Эту жизнь – нужно жить!
И забудьте былые потери!
Будет время ещë погрустить,
Когда сляжешь в свои постели.
- Целей много! Найти бы своë,
И забыть о нуждах душевных,
Я не знаю что в мире – моë,
Знаю – нет среди нас совершенных.
- Целей – нет! Плывëм по теченью,
Запивая горе вином,
Мне б забыть что такое похмелье,
Вспомнить дом… Мой родимый дом…
Я молчу. И не слова о целях.
Проникаюсь беседой людей.
Таких разных, чужих, оцеленных,
Они дали мне больше чем цель.
За окном холода и вьюга,
На часах шестой час утра,
К нам заходят опять без стука,
А они сидят у окна.
Говорят, вспоминают, спорят.
- В чëм же смысл житейской сути!?
В тесной комнате – за столом,
Подружились разные люди.
Север
Вот это от тебя прочитал с удовольствием и медленно. Благодарю !