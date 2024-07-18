Доктор экономических наук Валентин Катасонов проводит параллели между взаимодействиями президентов США и мировой финансовой элит

Сайт: https://aurora.network

Дзен: https://dzen.ru/aurora_network

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ВалентинКатасонов #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Убийства президентов США обычно заказываются "глубинным государством" по комплексу причин, не только финансовым.

2. Некоторые президенты (Эндрю Джексон, Авраам Линкольн) действительно были под угрозой из-за конфликтов с банкирами.

3. Убийство Джона Кеннеди имело множество причин, включая конфликты с ЦРУ и олигархами.

4. Франклин Рузвельт, вероятно, был убит после четвертого срока, когда стал действовать более независимо.

5. Система над выборами в США может устранять президентов, вышедших из-под контроля.

6. Современные президенты США часто являются марионетками "глубинного государства".

7. Разница между курсами Трампа и Байдена в основном тактическая, стратегическая цель – ослабление России – остается.

8. В США нарастает поляризация между республиканцами и демократами, что может привести к серьезным конфликтам.

Вывод:

Лекция представляет критический взгляд на политическую систему США, подчеркивая влияние "глубинного государства" на президентов и их судьбы. Автор указывает на сложные взаимоотношения между президентами и финансово-политическими элитами, а также на растущую поляризацию в американском обществе. Общая картина рисует США как государство, где реальная власть находится в руках скрытых сил, а президенты часто выступают лишь как исполнители их воли.