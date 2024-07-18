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Как в США борются с невыгодными кандидатами в президенты | Валентин Катасонов

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Доктор экономических наук Валентин Катасонов проводит параллели между взаимодействиями президентов США и мировой финансовой элит

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#ВалентинКатасонов #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Убийства президентов США обычно заказываются "глубинным государством" по комплексу причин, не только финансовым.

2. Некоторые президенты (Эндрю Джексон, Авраам Линкольн) действительно были под угрозой из-за конфликтов с банкирами.

3. Убийство Джона Кеннеди имело множество причин, включая конфликты с ЦРУ и олигархами.

4. Франклин Рузвельт, вероятно, был убит после четвертого срока, когда стал действовать более независимо.

5. Система над выборами в США может устранять президентов, вышедших из-под контроля.

6. Современные президенты США часто являются марионетками "глубинного государства".

7. Разница между курсами Трампа и Байдена в основном тактическая, стратегическая цель – ослабление России – остается.

8. В США нарастает поляризация между республиканцами и демократами, что может привести к серьезным конфликтам.

Вывод:
Лекция представляет критический взгляд на политическую систему США, подчеркивая влияние "глубинного государства" на президентов и их судьбы. Автор указывает на сложные взаимоотношения между президентами и финансово-политическими элитами, а также на растущую поляризацию в американском обществе. Общая картина рисует США как государство, где реальная власть находится в руках скрытых сил, а президенты часто выступают лишь как исполнители их воли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nnZsV1br67c
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