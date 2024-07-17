Посланники национального капитала Запада. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждается визит Виктора Орбана и его роль как представителя национального капитала Запада в поисках компромисса по украинскому конфликту.
2. Рассматривается противостояние между глобалистами и сторонниками национального капитала на Западе.
3. Анализируется решение НАТО о продолжении поддержки Украины и отказе от компромисса с Россией.
4. Обсуждается покушение на Дональда Трампа, которое рассматривается как реальная попытка убийства, а не инсценировка.
5. Рассматривается возможность провокаций со стороны НАТО для втягивания России в прямой конфликт, включая использование дальнобойного оружия на территории России.
6. Обсуждается предложение Польши о сбивании российских ракет с её территории.
7. Анализируется внутриполитическая ситуация в США в контексте предстоящих выборов и возможных последствий.
Вывод:
Беседа отражает сложную геополитическую ситуацию, где переплетаются интересы различных политических и экономических групп. Обсуждаются попытки найти компромисс по украинскому конфликту, а также риски эскалации противостояния между Россией и НАТО. Внутриполитическая ситуация в США рассматривается как нестабильная, с потенциалом серьезного конфликта между республиканцами и демократами. Общий тон беседы предполагает высокую напряженность в международных отношениях и риск дальнейшей эскалации конфликта.
Видео не смотрел, но о̶с̶у̶ж̶д̶а̶ю̶ обсуждаю: “Обсуждается предложение Польши о сбивании российских ракет с её территории.” если это точная информация, думаю руководство проглотит и эти красные линии, как проглотило многое другое. И придётся нанять очень и очень высокопрофессиональную и высокооплачиваемую команду креативщиков, чтобы составить методички журналистам и военкорам, которые будут объяснять народу почему это не опасно или даже очень хорошо и мы таким образом побеждаем запад. По типу как: вон как мы леопарды и абрамсы подбиваем, в музее их показываем в развлекательных целях, присылайте ещё, мы крутые, всё побьём. А это между прочим плохие шутки: это жизни наших бойцов: логистику как минимум сухопутных поставок вооружений можно было разрушить в первые дни. Или как нам в своё время объяснили что Азовсталь невозможно разбомбить и их надо отпустить. Интернировали в Турцию, а интернирование означает что они там должны быть до окончания военных действий, но они уже дома.
А недружественные партнёры посмотрят на такие чудеса толерантности и начнут сбивать самолёты с территории других государств.
Сейчас привезут к границам Польши пару сотен гектар китайцев, и все будет как в Голливуде.
Бедные украинцы. Им уже не нужна бесплатная виза.
Хватит буробить. Это от алкоголя? Пиши трезвым.
Про то как Польша будет сбивать российские самолеты ?
Я столько не смогу выпить
“Я столько не смогу выпить” Вот, молодец, можешь же держаться, значит сила воли есть.)) А сколько сегодня уже выпил?))
Боже,какой низкопробный ход,ведь сам потерял лицо прилюдно.чует возможности:
“Председатель движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил кандидату в президенты США Дональду Трампу письмо, в котором указал на возможный украинский след в покушении на последнего. Текст опубликован 16 июля на сайте «Другой Украины».
Политик напомнил, что бывший глава Белого дома в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывал намерение урегулировать украинский кризис. По словам Медведчука, под миром на Украине понимают «потерю власти нацистским режимом» президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, и его «кураторами» из администрации американского лидера США Джо Байдена.
Свернуть
Лидер движения пришел к выводу, что именно из-за этого Трамп стал личным врагом Зеленского, который в результате «не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть президентские выборы».
«Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — заявил он, обращаясь в письме к Трампу.
Кроме того, Медведчук напомнил о заявлениях главы украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о попытках Киева осуществить покушение на президента России Владимира Путина, добавила «Газета.Ru».
James David Vance – Яша (Яков, Иаков) Дьявол (Дэйв) Болотный.