Такое возможно только в России!
Спустились на 17 метров под землю на территории первой в мире АЭС, чтобы показать вам эксклюзивные кадры. Посмотрели, как работает уникальный комплекс критических стендов БФС. Комплекс состоит из двух критических стендов БФС-1 и БФС-2. Это единственная в мире база, на которой можно экспериментально собрать активные зоны преимущественно быстрых реакторов, полностью их изучить и дать заключение о соответствии заявленных нейтронно-физических параметров активных зон их расчетным характеристикам. А также заглянули на стройку самого крупного в Европе завода радиофармпрепаратов и посетили «Техническую академию» Росатома, где готовят персонал атомных электростанций России и зарубежья. И всё это в одном городе – Обнинск! Приятного и полезного просмотра!
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Вступление
00:23 Первая АЭС
07:09 БФС
10:32 Радиофармзавод
13:14 Академия Росатома
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Обнинская атомная электростанция – первая в мире АЭС
2. Музейный комплекс на базе первой АЭС
3. Проект "Прорыв" и реакторы на быстрых нейтронах
4. Критические стенды BFS-1 и BFS-2 в Физико-энергетическом институте
5. Строительство крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов
6. Техническая академия Росатома для подготовки специалистов
Вывод:
Выпуск посвящен достижениям и текущим проектам госкорпорации Росатом в городе Обнинске. Обнинск представлен как колыбель мирного атома и центр развития ядерных технологий в России. Показана преемственность между историческим наследием (первая АЭС) и современными инновационными проектами в области ядерной энергетики, медицины и образования. Подчеркивается лидирующая роль России в ядерных технологиях и ее потенциал для дальнейших прорывов в этой области. Выпуск демонстрирует комплексный подход Росатома к развитию отрасли, включающий научные исследования, производство, подготовку кадров и международное сотрудничество.