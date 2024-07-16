Спустились на 17 метров под землю на территории первой в мире АЭС, чтобы показать вам эксклюзивные кадры. Посмотрели, как работает уникальный комплекс критических стендов БФС. Комплекс состоит из двух критических стендов БФС-1 и БФС-2. Это единственная в мире база, на которой можно экспериментально собрать активные зоны преимущественно быстрых реакторов, полностью их изучить и дать заключение о соответствии заявленных нейтронно-физических параметров активных зон их расчетным характеристикам. А также заглянули на стройку самого крупного в Европе завода радиофармпрепаратов и посетили «Техническую академию» Росатома, где готовят персонал атомных электростанций России и зарубежья. И всё это в одном городе – Обнинск! Приятного и полезного просмотра!

*

Мы в соцсетях:

https://t.me/vremyavperedrus

https://vk.com/rossiya_segodnya

https://rutube.ru/channel/23472276/

https://zen.yandex.ru/vremya

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление

00:23 Первая АЭС

07:09 БФС

10:32 Радиофармзавод

13:14 Академия Росатома

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Обнинская атомная электростанция – первая в мире АЭС

2. Музейный комплекс на базе первой АЭС

3. Проект "Прорыв" и реакторы на быстрых нейтронах

4. Критические стенды BFS-1 и BFS-2 в Физико-энергетическом институте

5. Строительство крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов

6. Техническая академия Росатома для подготовки специалистов

Вывод:

Выпуск посвящен достижениям и текущим проектам госкорпорации Росатом в городе Обнинске. Обнинск представлен как колыбель мирного атома и центр развития ядерных технологий в России. Показана преемственность между историческим наследием (первая АЭС) и современными инновационными проектами в области ядерной энергетики, медицины и образования. Подчеркивается лидирующая роль России в ядерных технологиях и ее потенциал для дальнейших прорывов в этой области. Выпуск демонстрирует комплексный подход Росатома к развитию отрасли, включающий научные исследования, производство, подготовку кадров и международное сотрудничество.