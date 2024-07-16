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Сырский готов подписать капитуляцию. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Недавно произошло покушение на Дональда Трампа, в результате которого пуля задела его ухо.

2. Высказываются предположения, что за покушением могут стоять различные силы, включая "глубинное государство" США или украинские спецслужбы.

3. Обсуждается роль Виктора Орбана как посредника между различными мировыми лидерами.

4. Говорится о поддержке Трампа со стороны промышленного капитала США и "старых денег" Европы.

5. Упоминается критическая ситуация для украинских войск, большие потери и возможность скорого коллапса линии обороны.

6. Обсуждаются слухи о готовности главнокомандующего ВСУ Сырского подписать капитуляцию.

7. Высказывается мнение о необходимости включения в состав России Харьковской, Николаевской и Одесской областей Украины.

Вывод:
Беседа охватывает широкий спектр актуальных геополитических тем, фокусируясь на недавнем покушении на Трампа и ситуации вокруг конфликта в Украине. Собеседники обсуждают возможные сценарии развития событий и возможные итоги конфликта.

Источник: https://rutube.ru/video/1ef6cb070b2476cac021c49fe5607c3c/
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