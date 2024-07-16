Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.

Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Подлиман Харьковской области, Торское, Красный Лиман, Кировск Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны.

Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады противника.

ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой Народной Республики.

Также отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 48-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Риздвянка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, «Caesar» производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 124-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23739 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России