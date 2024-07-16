Тут со ссылкой на американских политиков сообщают, что Трамп в случае победы на выборах может начать переговоры по Украине.

А еще, якобы, окружение Трампа считает, что НАТО не нужно быть на Украине.

Надо бы порадоваться. Но нечему. НАТО и так не на Украине. И что? Альянс по сути воюет руками украинцев против России. Так что даже в случае, если Украину в НАТО не примут, для неё отдельно будет принята программа сотрудничества. Но де-факто, эта программа обеспечит участие Украины в Альянсе. Или, просто во всю мощь запустят программы прямого военного партнёрства с Великобританией, Турцией, Польшей. А НАТО заявит: мы тут не при чем, частная инициатива отдельных государств.

Переговоры это прекрасно, конечно. Это сохранение жизни русских солдат. Но лишь в одном случае. Если это прямые переговоры Москвы и Вашингтона об условиях капитуляции Украины. Я не верю, что к этим переговорам готовы на Западе. Украинские граждане, может и начинают думать про что-то подобное, но кому интересно их мнение.

Потенциал Украины, как антироссийского тарана ещё не исчерпан. Писал, и повторю сейчас. Года на полтора, а то и два, его хватит. Украина не должна победить, в нынешнем западном сценарии, там же не совсем идиоты в аналитике работают, хотя и таковых хватает. Украина должна измотать Россию максимально. И всё.

И потом только, Запад будет готов вести переговоры о статусе Украины, её вооружённых силах, её границах, и так далее. Но никак не о капитуляции. А это не может устраивать нас. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Украина, пусть даже в усеченном территориально варианте, в форме прокси члена НАТО, останется тем же, чем она является сейчас. Антироссией во всех смыслах.

Потому, сообщения о возможных прямых переговорах по Украине, или о том, что в НАТО её не возьмут, не должны вызвать у нас никаких иллюзий. Перелом в войне ещё очень не близко. И вообще, рассчитывать на переговоры вряд ли пока стоит.

А вот что действительно стоит делать, это помогать русской армии, фронту, семьям бойцов в тылу. Надо готовиться морально к новым трудным дням, которые, к сожалению, ещё будут.

И надо верить в неизбежность нашей Победу. А надеяться только на себя самих.

Андрей Медведев



https://t.me/tass_agency/260824

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сообщается о возможности переговоров по Украине в случае победы Трампа на выборах.

2. Окружение Трампа якобы считает, что НАТО не нужно присутствовать на Украине.

3. НАТО фактически воюет против России руками украинцев.

4. Даже без формального членства в НАТО, Украина может получить программу сотрудничества или прямое военное партнерство с отдельными странами.

5. Переговоры могут быть полезны только в случае прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном об условиях капитуляции Украины.

6. Потенциал Украины как антироссийской силы еще не исчерпан и может продлиться 1,5-2 года.

7. Цель Запада – максимально измотать Россию, а не добиться победы Украины.

8. Украина, даже в усеченном виде, останется "Антироссией".

9. Сообщения о возможных переговорах или невступлении Украины в НАТО не должны вызывать иллюзий.

10. Необходимо поддерживать российскую армию, фронт и семьи военнослужащих.

Вывод:

Автор статьи скептически относится к сообщениям о возможных переговорах по Украине и ее невступлении в НАТО. Он считает, что ситуация существенно не изменится, и Украина продолжит играть роль антироссийской силы. Автор призывает не питать иллюзий относительно скорого разрешения конфликта и подчеркивает необходимость поддержки российской армии и подготовки к дальнейшим трудностям. Он также подчеркивает важность веры в победу России и опоры на собственные силы.