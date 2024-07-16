От широкой начитанности к марксизму



Нет и не может быть подтверждённых практикой знаний, которые бы препятствовали становлению марксиста. Более того, мы, в отличие от большинства левых, рассматриваем процесс становления диаматика не как процесс усвоения профессорско-словарного варианта советского или антисоветского «диамата», но как элемент общего обучения. И когда мы призываем изучать диаматику, то это не означает чтение «учебников», не означает чтение только «Науки логики» или даже только «Науки логики» и работ классиков.

Борьба за общую образованность и есть важнейшая составляющая борьбы за диаматическую образованность, сиречь за марксистское самообразование. Математика есть частный случай диалектики. Физика, химия, биология и другие более частные науки есть применение диаматики к изучению различных форм движения материи, открытие объективных законов, по которым существует живая и неживая природа. Хоть элементы диаматического мышления в открытиях великих естествоиспытателей и проявляли себя лишь в рамках их стихийно-материалистического мировоззрения.

Точно так же, как осваивая «Капитал», мы фактически постигаем исторический материализм на примере одного из способов производства, изучив высшую математику, механику, термодинамику, оптику, электродинамику, органическую и неорганическую химию и так далее — мы частично приобщаемся как минимум к диалектике, а в редких случаях и к диаматике.

Предлагается двигаться от простого к сложному, от общей образованности к диаматике, от широкой начитанности к марксизму.

Вместе с тем, постижение любых частных знаний закономерно вызывает необходимость обращения к методологии, то есть к философии марксизма, к положениям диаматики. Таким образом, складывается гармоничное отношение процесса постижения частных знаний и процесса освоения диаматики. И таким образом, диаматика усваивается в том числе на материале частных наук, а не безжизненными философскими схемами по пыльным выхолощенным учебникам.

Энгельс, отвечая на вопрос о том, как учиться мыслить, говорил, что человечество не выработало лучшего способа, чем изучение истории философии. Заметьте: не зазубривание законов диалектики, а обращение к философским концепциям прошлого. Следует уточнить, что наиболее плодотворным будет изучение непосредственно диаматики и её источников в лице Г.В.Ф. Гегеля и Л. Фейербаха. Следует также добавить уже сказанное выше, что вторым по важности и значению является добросовестное изучение частных наук и отметить, что диаматика также усваивается на материале личных наблюдений, на богатом жизненном опыте, к которому, конечно, подходят взвешенно и самокритично.

Товарищ Лбов в этой связи, переходя от вопроса «главное уметь творчески мыслить» к раскрытию сущности обучения диаматическому мышлению, писал:

«У Сталина вопрос о всеобщей взаимосвязи в философских воззрениях был совершенно не зря одним из ключевых потому, что диалектическое познание есть познание всех свойств предмета, то есть диалектическое мышление, как начальный этап познания, поначалу предполагает изучение именно как механический процесс наблюдения (в широком философском смысле), для которого совершенно непринципиален способ получения знаний об этих свойствах, является ли он результатом самостоятельного изучения или заучивания. Одним из элементов свойств предмета являются его взаимосвязи, которые расширяют объем этих свойств. Чем сложней предмет, тем больший объем этих свойств и взаимосвязей, соответственно, все нереальней и нереальней становится непосредственное изучение, все более становится необходимым абстрагирование свойств предмета в виде готовых законов и понятий, соответственно, собственно мышление выступает в большей части как систематизатор уже готового знания и в меньшей — как производитель нового знания.

…Марксисты видят процесс обучения диалектическому мышлению как элемент общего обучения. Если ты изучаешь диалектику, но не изучаешь окружающий мир, то диалектика не поможет вывести никаких правильных идей из ничего. Невозможно быть невеждой с „правильным мышлением“ — мышление должно строиться на некоторой базе знаний… Когда „Прорыв“ призывает изучать диалектику, то мы по умолчанию предполагаем, что наши читатели и сторонники и без этого занимаются самообразованием в обществоведении — изучают историю, экономику, читают статистические сборники, аналитические статьи и научные работы по интересующим обществоведческим проблемам, собирают данные собственными силами из разных источников. И этот чисто механический процесс не менее сложен и труден, чем собственно исследование освоенного материала диалектическими методами. Диалектика оплодотворяет знания, синтезирует их, придает им динамику, но не заменяет их. Примененная к отраженным в сознании явлениям реальности, диалектическая логика обеспечивает адекватность этого отражения, то есть соответствие законов мышления объективным законам бытия, но сама по себе не заменяет самого отражения.

Мы, „прорывцы“, много лет работали, ориентируясь в пропаганде на наиболее передовую часть интеллигенции и пролетариата, на кадры, для которых призывы к экстенсивному приобретению массы знаний в различных вопросах были просто излишни — наиболее сложным вопросом была методологическая часть анализа этих знаний. Однако расширение пропаганды, соприкосновение с некоторыми группами пролетариев с более низким уровнем развития, вызывают столкновение и с махаевскими тенденциями среди несознательных пролетариев, состоящими в отрицании роли революционной интеллигенции в формировании рабочего класса, низведение интеллигенции до роли „слуг“, с которыми можно не считаться, так как по воззрениям неомахаевцев, „не трудом живут“ и их знания легко компенсируются бытовым „рассудком“, или т.н. „умением мыслить“».

Видна, кроме всего прочего, важнейшая политическая составляющая в выборе принципов самообразования.

Держитесь научного подхода в самообразовании и будете на правильной политической линии в этом важнейшем для развития каждой личности и становлении революционера-практика вопросе.

И завершающая ремарка непосредственно об изучении марксизма. Наш опыт работы в газете показывает, что реальное глубокое понимание какого-либо вопроса теории марксизма происходит исключительно или почти исключительно в ходе его проработки для выступления с печатным словом. Только прививая вкус к печатной пропаганде, с одной стороны, и воспитывая высокую ответственность автора перед читателями, с другой стороны, возможно обеспечить продуктивную кадровую ковку, с нашей точки зрения.

Из статьи "К вопросу о самообразовании" – https://prorivists.org/self-education/



Комментарий редакции

Вот основные тезисы статьи:

1. Широкая образованность и изучение частных наук являются важной составляющей марксистского самообразования.

2. Диалектический материализм (диаматика) лучше усваивается на материале конкретных наук, а не через абстрактные схемы.

3. Изучение истории философии, особенно работ Гегеля и Фейербаха, важно для развития диалектического мышления.

4. Диалектическое познание предполагает изучение всех свойств предмета и его взаимосвязей.

5. Невозможно быть "невеждой с правильным мышлением" – мышление должно строиться на базе знаний.

6. Диалектика помогает синтезировать знания, но не заменяет их.

7. Важно сочетать приобретение знаний с их методологическим анализом.

8. Глубокое понимание теории марксизма происходит в ходе подготовки материалов для печатной пропаганды.

Вывод:

Статья подчеркивает важность комплексного подхода к марксистскому самообразованию. Автор утверждает, что становление марксиста требует не только изучения специфической марксистской литературы, но и широкой общей образованности, включая естественные науки и историю философии. Особое внимание уделяется практическому применению знаний через печатную пропаганду как способу глубокого усвоения теории. Такой подход, по мнению автора, позволяет формировать более эффективных революционеров-практиков и способствует правильному политическому развитию.