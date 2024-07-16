Ольга Ускова про страх перед ИИ, свои книги “Этюды черни” и “Раша” | ИИнтервью
Ольга Ускова — разработчик искусственного интеллекта, предприниматель и глава компании систем автономного управления наземным транспортом Cognitive Pilot.
Сегодня российская женщина-разработчик разберёт природу человеческого страха перед ИИ, расскажет о книгах и нейросети "Ипполит".
Смотрите также на других площадках:
ВКонтакте – https://vk.com/bosch_molokosos
Rutube – https://rutube.ru/channel/30442143/
Telegram – https://t.me/Bosch_molokosos
00:00 Добро пожаловать!
00:29 Как ИИ может изменить жизнь человека?
07:27 Может ли ИИ заменить человека?
10:13 Что ждёт рынок труда в ближайшие 10 лет?
10:57 О книге "Этюды черни"
15:31 Уникальность нейросети "Ипполит"
18:51 О книге "Раша"
24:33 Можно ли создать шедевр с помощью ИИ?
27:14 Какие фильмы стоит смотреть и почему?
31:26 О смысле жизни
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Искусственный интеллект (ИИ) – это инструмент, созданный людьми, а не магическая или устрашающая сущность.
2. Важно научиться использовать ИИ как инструмент, а не бояться его. Это определит успешность человека в ближайшие 10-15 лет.
3. Механические профессии без креативного начала будут заменены ИИ, а креативные профессии станут более востребованными.
4. Автор написала книгу "Раша" с помощью ИИ-ассистента, который помогал собирать информацию и делать прогнозы.
5. Некоторые разработки ИИ, например, с высокой предиктивной способностью, могут быть опасны при широком распространении и требуют ограничений.
6. ИИ может использоваться для создания творческих произведений, например, иллюстраций к книгам.
7. Визуальная информация (фильмы) воспринимается мозгом быстрее, чем текстовая (книги), поэтому фильмы имеют большее влияние.
8. Смысл жизни автор видит в творчестве и изменении пространства для счастливой жизни любимых людей.
Вывод:
Лекция представляет взгляд на искусственный интеллект как на мощный инструмент, который может значительно изменить многие аспекты жизни и работы. Автор подчеркивает важность правильного понимания и использования ИИ, а не страха перед ним. При этом отмечаются как положительные аспекты (помощь в творчестве, анализе данных), так и потенциальные риски (например, создание дипфейков). Лектор призывает к разумному и ответственному подходу к развитию и применению технологий ИИ, подчеркивая, что в конечном итоге главной ценностью остается человеческое творчество и стремление к улучшению жизни.
Расширенный вывод:
В контексте стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий возникает парадоксальная ситуация: чем больше мы делегируем свои когнитивные функции ИИ, тем больше рискуем их утратить. Этот феномен можно объяснить с точки зрения нейропластичности мозга – его способности адаптироваться к изменяющимся условиям и нагрузкам.
Когда человек перестает активно использовать определенные когнитивные функции, такие как глубокий анализ, критическое мышление или долгосрочное планирование, нейронные связи, отвечающие за эти процессы, ослабевают. Это приводит к атрофии соответствующих областей мозга и, как следствие, к снижению интеллектуальных способностей.
Цифровизация, предоставляя легкий доступ к информации и автоматизируя многие когнитивные процессы, создает иллюзию интеллектуального прогресса. Однако на практике это может приводить к поверхностному восприятию информации и снижению способности к глубокому анализу. Люди, привыкшие получать готовые выводы от ИИ, постепенно теряют навыки самостоятельного мышления и анализа, становясь зависимыми от технологий.
Эта тенденция проявляется в предпочтении визуального контента текстовому, коротких форматов – длинным, эмоциональных стимулов – интеллектуальным. Такой подход к потреблению информации не способствует развитию аналитических способностей и критического мышления.
Однако важно отметить, что проблема интеллектуальной лени не является исключительно современным феноменом. Еще в XIX веке философ Петр Яковлевич Чаадаев отмечал склонность людей к поверхностному восприятию информации и предпочтение новостей и сплетен глубокому анализу. Это свидетельствует о том, что тенденция к упрощению мыслительных процессов является свойственной человеческой природе.
Современные технологии и ИИ лишь сделали эту тенденцию более заметной и масштабной. Благодаря глобальной информационной доступности, интеллектуальная лень и поверхностность мышления стали более очевидными и распространенными.
В заключение, важно отметить, что несмотря на стремительное развитие технологий, фундаментальные аспекты человеческой природы остаются неизменными. Новые технологии вряд ли смогут кардинально изменить базовые паттерны человеческого поведения и мышления. Однако это не означает, что мы должны пассивно принимать негативные тенденции.
Ключевой задачей в эпоху ИИ становится сохранение человечности и стремление к самодостаточности. Независимо от того, какой спектр потребностей могут удовлетворить современные технологии, важно сохранять и развивать собственные когнитивные способности, критическое мышление и способность к глубокому анализу. Только так мы сможем оставаться активными субъектами в мире, где ИИ играет все большую роль, а не превратиться в пассивных потребителей технологий.
Таким образом, вызов, стоящий перед современным человеком, заключается в том, чтобы найти баланс между использованием преимуществ ИИ и сохранением собственной интеллектуальной автономии. Это требует осознанного подхода к использованию технологий, постоянного саморазвития и культивирования навыков глубокого мышления и анализа.
очень интересная женщина ,руководит коллективом 800 человек .нестандартно мыслит и настоящий гражданин России .я всегда её читаю..
Если женщина нестандартный гражданин то и 800 человек будут интересные.
https://www.youtube.com/watch?v=KnWE-_34PDg