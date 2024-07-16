Ольга Ускова — разработчик искусственного интеллекта, предприниматель и глава компании систем автономного управления наземным транспортом Cognitive Pilot.

Сегодня российская женщина-разработчик разберёт природу человеческого страха перед ИИ, расскажет о книгах и нейросети "Ипполит".

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00:00 Добро пожаловать!

00:29 Как ИИ может изменить жизнь человека?

07:27 Может ли ИИ заменить человека?

10:13 Что ждёт рынок труда в ближайшие 10 лет?

10:57 О книге "Этюды черни"

15:31 Уникальность нейросети "Ипполит"

18:51 О книге "Раша"

24:33 Можно ли создать шедевр с помощью ИИ?

27:14 Какие фильмы стоит смотреть и почему?

31:26 О смысле жизни

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Искусственный интеллект (ИИ) – это инструмент, созданный людьми, а не магическая или устрашающая сущность.

2. Важно научиться использовать ИИ как инструмент, а не бояться его. Это определит успешность человека в ближайшие 10-15 лет.

3. Механические профессии без креативного начала будут заменены ИИ, а креативные профессии станут более востребованными.

4. Автор написала книгу "Раша" с помощью ИИ-ассистента, который помогал собирать информацию и делать прогнозы.

5. Некоторые разработки ИИ, например, с высокой предиктивной способностью, могут быть опасны при широком распространении и требуют ограничений.

6. ИИ может использоваться для создания творческих произведений, например, иллюстраций к книгам.

7. Визуальная информация (фильмы) воспринимается мозгом быстрее, чем текстовая (книги), поэтому фильмы имеют большее влияние.

8. Смысл жизни автор видит в творчестве и изменении пространства для счастливой жизни любимых людей.

Вывод:

Лекция представляет взгляд на искусственный интеллект как на мощный инструмент, который может значительно изменить многие аспекты жизни и работы. Автор подчеркивает важность правильного понимания и использования ИИ, а не страха перед ним. При этом отмечаются как положительные аспекты (помощь в творчестве, анализе данных), так и потенциальные риски (например, создание дипфейков). Лектор призывает к разумному и ответственному подходу к развитию и применению технологий ИИ, подчеркивая, что в конечном итоге главной ценностью остается человеческое творчество и стремление к улучшению жизни.

Расширенный вывод:

В контексте стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий возникает парадоксальная ситуация: чем больше мы делегируем свои когнитивные функции ИИ, тем больше рискуем их утратить. Этот феномен можно объяснить с точки зрения нейропластичности мозга – его способности адаптироваться к изменяющимся условиям и нагрузкам.

Когда человек перестает активно использовать определенные когнитивные функции, такие как глубокий анализ, критическое мышление или долгосрочное планирование, нейронные связи, отвечающие за эти процессы, ослабевают. Это приводит к атрофии соответствующих областей мозга и, как следствие, к снижению интеллектуальных способностей.

Цифровизация, предоставляя легкий доступ к информации и автоматизируя многие когнитивные процессы, создает иллюзию интеллектуального прогресса. Однако на практике это может приводить к поверхностному восприятию информации и снижению способности к глубокому анализу. Люди, привыкшие получать готовые выводы от ИИ, постепенно теряют навыки самостоятельного мышления и анализа, становясь зависимыми от технологий.

Эта тенденция проявляется в предпочтении визуального контента текстовому, коротких форматов – длинным, эмоциональных стимулов – интеллектуальным. Такой подход к потреблению информации не способствует развитию аналитических способностей и критического мышления.

Однако важно отметить, что проблема интеллектуальной лени не является исключительно современным феноменом. Еще в XIX веке философ Петр Яковлевич Чаадаев отмечал склонность людей к поверхностному восприятию информации и предпочтение новостей и сплетен глубокому анализу. Это свидетельствует о том, что тенденция к упрощению мыслительных процессов является свойственной человеческой природе.

Современные технологии и ИИ лишь сделали эту тенденцию более заметной и масштабной. Благодаря глобальной информационной доступности, интеллектуальная лень и поверхностность мышления стали более очевидными и распространенными.

Развитие искусственного интеллекта и связанных с ним технологий создает иллюзию глобального прогресса и улучшения качества жизни для всего человечества. Однако реальность оказывается более сложной и неоднозначной. В то время как небольшая часть населения планеты действительно получает возможность использовать преимущества ИИ для творческой самореализации и повышения качества жизни, большинство людей оказываются вовлечены в новые формы рутинного труда, связанные с обслуживанием этих технологий.

Парадокс заключается в том, что сам ИИ, призванный освободить человека от рутинных задач, порождает новые виды монотонной работы. Это включает в себя разметку данных, модерацию контента, тестирование алгоритмов и множество других задач, необходимых для функционирования и обучения ИИ-систем. Эта работа часто выполняется людьми из развивающихся стран за низкую оплату, что создает новую форму цифрового неравенства.

Таким образом, вместо обещанного освобождения от рутины, мы наблюдаем её трансформацию и перераспределение. Условия жизни и труда для значительной части населения планеты остаются на уровне, мало отличающемся от того, что было 200 лет назад, несмотря на все технологические достижения. Люди по-прежнему вынуждены выполнять однообразную, низкоквалифицированную работу, только теперь, для некоторых счастливчиков, это происходит в цифровом пространстве.

Это приводит к углублению глобального неравенства: пока элита пользуется преимуществами ИИ для творчества и инноваций, большинство людей оказываются в роли обслуживающего персонала для этих "высоких" технологий. Такая ситуация ставит под сомнение утопические представления о том, что развитие ИИ автоматически приведет к улучшению жизни всего человечества, и подчеркивает необходимость более критического и комплексного подхода к внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта.

В заключение, важно отметить, что несмотря на стремительное развитие технологий, фундаментальные аспекты человеческой природы остаются неизменными. Новые технологии вряд ли смогут кардинально изменить базовые паттерны человеческого поведения и мышления. Однако это не означает, что мы должны пассивно принимать негативные тенденции.

Ключевой задачей в эпоху ИИ становится сохранение человечности и стремление к самодостаточности. Независимо от того, какой спектр потребностей могут удовлетворить современные технологии, важно сохранять и развивать собственные когнитивные способности, критическое мышление и способность к глубокому анализу. Только так мы сможем оставаться активными субъектами в мире, где ИИ играет все большую роль, а не превратиться в пассивных потребителей технологий.

Таким образом, вызов, стоящий перед современным человеком, заключается в том, чтобы найти баланс между использованием преимуществ ИИ и сохранением собственной интеллектуальной автономии. Это требует осознанного подхода к использованию технологий, постоянного саморазвития и культивирования навыков глубокого мышления и анализа.