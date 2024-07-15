Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое описание ролика:

- Как в нулевых появились пиратские базы данных на компакт-дисках.

- Кто охотится за нашими данными

- Как используют сливы и утечки.

- Андрей Масалович покажет в эфире раритетные диски с базами, значение которых в 1990х годах было коллосальным.

- Поговорили про уязвимости и способы добычи данных.

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. История развития рынка информации и утечек данных началась в конце 1980-х – начале 1990-х годов с появлением персональных компьютеров и пиратского программного обеспечения.

2. Первоначально обмен информацией происходил на дискетах, затем на CD-дисках. Появились специализированные рынки (Горбушка, Митино, Савеловский).

3. В начале 2000-х годов появились веб-интерфейсы и интеграторы баз данных, что упростило доступ к информации.

4. Развитие кибервойск и целевой охоты за информацией привело к появлению профессионального рынка данных.

5. Современный рынок утечек характеризуется огромными объемами данных (сотни миллионов записей ежегодно).

6. Основной товар сейчас – профили пользователей с их предпочтениями, что представляет интерес для бизнеса и мошенников.

7. Законодательство о персональных данных в России имеет недостатки, фокусируясь на защите от утечек, а не на предотвращении неправомерного использования.

8. Для защиты персональных данных рекомендуется соблюдать правила информационной гигиены: использовать разные аккаунты, не разбрасывать данные, осторожно относиться к биометрии.

Вывод:

Рынок информации и утечек данных прошел долгий путь развития, трансформировавшись от простого обмена пиратским ПО до глобальной индустрии с огромными объемами данных. Современные проблемы связаны не столько с защитой данных от утечек, сколько с их неправомерным использованием. Для обычных пользователей критически важно соблюдать правила информационной безопасности, чтобы минимизировать риски, связанные с утечками персональных данных.