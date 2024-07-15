Илон Маск сообщил, что Еврокомиссия предлагала ему ввести на принадлежащей ему платформе X (Твиттер) тайную цензуру, о которой он не должен был публично сообщать.



Угрожая оборотными штрафами, Еврокомиссия хотела добиться от Маска цензуры нежелательных высказываний и медиконтента, который должны были по-тихому и без объявления удаляться.

То есть, вернуть в бывший Твиттер тот же уровень цензуры, который существовал там при Джеке Дорси, который брал под козырек и выполнял все указания по цензуре от американских спецслужб и шайки Клинтон, включая блокировку аккаунта действующего президента США и всех критиков демократической партии. В обмен на возобновление такого уровня сотрудничества с Еврокомиссией, Маску обещали прекратить давление на его соц.сеть с помощью штрафов. Маск в итоге отказался и опубличил подобные предложения и угрозы, так что штрафы становятся практически неминуемыми – выждут некоторое время и введут под фальшивым предлогом.

Собственно, вся эта история показывает, что все рассказы про свободу слова и высказываний, за которые борется Европа, это чушь собачья. Как самый распоследний авторитарный режим, брюссельская мафия ведет работу над установлением скрытой цензуры, нарушающей права и свободы граждан. Надо понимать, что если бы Маск топил за Байдена, то никаких угроз в адрес бывшего Твиттера не поступало бы.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Илон Маск заявил, что Еврокомиссия предлагала ему ввести тайную цензуру на платформе X (бывший Twitter).

2. Еврокомиссия угрожала оборотными штрафами, требуя удаления нежелательного контента без публичного объявления.

3. Целью было восстановление уровня цензуры, существовавшего при прежнем руководстве Twitter.

4. Маску обещали прекратить давление на его соцсеть в обмен на сотрудничество.

5. Маск отказался и публично раскрыл эти предложения и угрозы.

6. Автор статьи утверждает, что эта ситуация демонстрирует лицемерие европейских заявлений о свободе слова.

Вывод:

Заявление Илона Маска о попытках Еврокомиссии ввести тайную цензуру на платформе X (бывший Twitter) поднимает серьезные вопросы о свободе слова и прозрачности в цифровом пространстве. Это раскрытие информации показывает потенциальное несоответствие между публичной риторикой европейских институтов о свободе выражения мнений и их закулисными действиями. Ситуация подчеркивает сложность баланса между регулированием контента и сохранением свободы слова в социальных сетях, а также демонстрирует возможное использование регуляторного давления для достижения политических целей.