Как разобраться в себе? Важные этапы человека в работе над собой | Духовное развитие человека
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Важно взять на себя ответственность за всё, что происходит в вашей жизни, не обвиняя других.
2. Необходимо погрузиться в самоисследование и самопознание, чтобы понять причины происходящего в жизни.
3. Следует осознать смысл и цель происходящих событий, извлечь из них уроки.
4. Требуется трансформация личности и внутреннего мира для достижения изменений во внешней жизни.
Автор выделяет четыре этапа работы над собой:
1. Принятие ответственности
2. Самоисследование
3. Осознание смысла происходящего
4. Внутренняя трансформация и воплощение новых моделей поведения
Вывод:
Лекция посвящена методике самопознания и личностного роста. Автор подчеркивает важность принятия ответственности за свою жизнь, глубокого самоанализа и трансформации внутреннего мира для достижения позитивных изменений во всех сферах жизни. Он утверждает, что следуя этим шагам, человек может расширить свое сознание, соединиться с "божественной природой" и значительно улучшить качество своей жизни. Автор также рекомендует свои книги и курсы для более детального изучения этой методики.
Такое впечатление, что автор видит на планете только мужчин.
А вот тут мнение некой дамы про других баб :
“По украинской манере взаимодействия с властью, они (украинки) считают, что наезд и попытка взять на горло – лучшая стратегия поведения.
И (ещё). У этих женщин полностью отсутствует попытка осмысленного отношения к происходящему.”
Подтверждаю. 100 % .
В отношении мужчин то-же самое.