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Как разобраться в себе? Важные этапы человека в работе над собой | Духовное развитие человека

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Важно взять на себя ответственность за всё, что происходит в вашей жизни, не обвиняя других.

2. Необходимо погрузиться в самоисследование и самопознание, чтобы понять причины происходящего в жизни.

3. Следует осознать смысл и цель происходящих событий, извлечь из них уроки.

4. Требуется трансформация личности и внутреннего мира для достижения изменений во внешней жизни.

Автор выделяет четыре этапа работы над собой:
1. Принятие ответственности
2. Самоисследование
3. Осознание смысла происходящего
4. Внутренняя трансформация и воплощение новых моделей поведения

Вывод:
Лекция посвящена методике самопознания и личностного роста. Автор подчеркивает важность принятия ответственности за свою жизнь, глубокого самоанализа и трансформации внутреннего мира для достижения позитивных изменений во всех сферах жизни. Он утверждает, что следуя этим шагам, человек может расширить свое сознание, соединиться с "божественной природой" и значительно улучшить качество своей жизни. Автор также рекомендует свои книги и курсы для более детального изучения этой методики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s87ZXEGSmuQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28184 26204
    жора шапов 27 мин. назад

      Такое впечатление, что автор видит на планете только мужчин.

      А вот тут мнение некой дамы про других баб :

      “По украинской манере взаимодействия с властью, они (украинки) считают, что наезд и попытка взять на горло – лучшая стратегия поведения.
      И (ещё). У этих женщин полностью отсутствует попытка осмысленного отношения к происходящему.”
      Подтверждаю. 100 % .
      В отношении мужчин то-же самое.

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