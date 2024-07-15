Таксист попался интересный, молодой казах, родился в Москве, родители ещё переехали до развала Союза. Очень общительный, дружелюбный, учится на врача (как его родители), рассказывал о студенческих приключениях.

Но меня больше заинтересовало то, как дружно они живут большими семьями. В одном большом доме живут не только дети и родители, но и дедушки, бабушки, внуки и их жены, двоюродные братья, до 40 человек. И не просто живут вместе, а помогают друг другу, как единое целое.

Расселяясь из-за роста семьи они берут ипотеку – в той же Москве – сначала младшему сыну, большую, чтобы была комната для матери (по обычаю мать остаётся с младшим) и – внимание! – оплачивают ипотеку все вместе, кто сколько может. Благодаря складчине быстро гасят ипотеку, делают ремонт, и берут ипотеку другому сыну – в том же районе, чтобы не было обидно, и поменьше (так как он живёт уже отдельно). И опять вся родня сбрасывается на погашение – кто сколько может, без чёткого разделения доли, на честность. Таким образом, казахская семья-род за несколько лет обеспечивает всех взрослых детей жильём, машиной и так далее.

Спрашиваю, а как не ссорятся, если кто-то дал больше или меньше? Отвечает: не ссорятся, так как общее дело. На самом деле, думаю, конфликты случаются, но их разруливают старшие, а в традиционной семье это закон.

К чему это я? К тому, что вот вам пример традиционной семьи в большом городе. Причём уже не в первом поколении. Вот вам семейные ценности на деле, на практике, без патетики и красивых слов. И, конечно, восточные люди – а так делают не только казахи, но все среднеазиаты и кавказцы – будут иметь преимущество с точки зрения расселения и решения бытовых проблем, поскольку вместе проще, чем по отдельности.

Могли бы так русские делать? Ведь раньше тоже жили большими семьями и помогали друг другу. Причём не только родственники. Моим родителям первый ремонт в 1-комнатной квартире, которую выдали отцу, лейтенанту, помогали делать ремонт его сослуживцы – и, конечно, бесплатно, по дружбе, под бутылочку деревенской наливки в конце рабочего дня. Из украинской деревни родственники приезжали тоже помочь с ремонтом, посидеть с детьми. Соседи помогали друг другу.

Сейчас такого нет даже близко – все сидят по отдельности, для ремонтов нанимают бригады и дизайнеров, тратят кучу денег. И конечно, этих денег одной семье не будет ни на что хватать (надо же всех накормить, обуть-одеть, поехать на отдых, маникюр-педикюр и прочее).

К чему я это? А к той самой проблеме демографии и к вопросу, почему перестали рожать? Мы ждём всё от государства, а сами забыли про то, что государство – это мы с вами, а главная наша сила – в сплоченности и взаимопощи. Если вспомним это и начнём жить, как один род, то появится ощущение надёжности, восстановятся истинные ценности и пойдут детишки один за другим. Если нет, так и будем вымирать, жалуясь на маленький размер маткапитала и низкую зарплату. А в это время активные и сплоченные ребята, "чуть посмуглее и побородатее", будут строить наше общее будущее.

Русские всегда умели учиться у других, перенимали лучшее у них, делились своим опытом, жили душа в душу, не обращая внимание на цвет кожи и разрез глаз. Благодаря этому и выжили, и построили великую страну. Верю, что так же будет и в 21 веке.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Молодой казах-таксист рассказал о жизни большими семьями (до 40 человек) в одном доме.

2. Казахские семьи помогают друг другу в приобретении жилья через совместное погашение ипотеки.

3. В традиционных семьях конфликты разрешаются старшими членами семьи.

4. Подобная практика распространена среди среднеазиатских и кавказских народов.

5. Раньше русские семьи также жили большими семьями и помогали друг другу.

6. Сейчас в русских семьях такая практика взаимопомощи утрачена.

7. Автор связывает демографические проблемы с утратой традиций взаимопомощи и сплоченности.

8. Предлагается перенять опыт традиционных семей для решения демографических проблем.

Вывод:

Автор статьи призывает к возрождению традиций взаимопомощи и сплоченности в русских семьях, опираясь на пример казахских и других традиционных семей. Он считает, что такой подход может помочь решить демографические проблемы и улучшить качество жизни. Автор подчеркивает важность семейных ценностей и взаимной поддержки, противопоставляя их чрезмерной зависимости от государственной помощи. Статья призывает к переосмыслению семейных отношений и возвращению к традиционным ценностям взаимопомощи в современном обществе.

Расширенный вывод:

Статья поднимает глубокий социологический аспект проблемы объединения и атомизации общества в современной России. Автор, возможно не осознавая, указывает на фундаментальное изменение в социальной структуре страны, произошедшее за последние десятилетия.

В советское время общество было объединено идеей "большой семьи народов". Государство воспринималось как неотъемлемая часть жизни каждого гражданина, а культура взаимопомощи пронизывала все уровни общества. Это снижало необходимость в локальных семейных объединениях, так как люди чувствовали поддержку не только от ближайших родственников, но и от коллег, соседей и даже незнакомых сограждан.

С распадом Советского Союза и переходом к рыночной экономике произошла резкая атомизация общества. Либеральные ценности принесли культ индивидуализма и конкуренции, заменив прежний принцип "человек человеку друг, товарищ и брат" на "человек человеку волк". Это привело к разрушению многих социальных связей и изменению отношений между людьми.

В результате, современное российское общество оказалось в состоянии разобщенности. Государство, народ и бизнес существуют как отдельные сущности с различными, часто противоречащими интересами. В этих условиях невозможно говорить о государственном единении, которое было характерно для советского периода.

Предложение автора статьи о возврате к общинному строю на уровне семьи или рода можно рассматривать как попытку найти выход из сложившейся ситуации. Хотя это может показаться шагом назад по сравнению с советской моделью всеобщего единения, в текущих условиях это может стать шагом вперёд от полной атомизации общества.

Важно отметить, что в отличие от Европы, где индивидуализм имеет глубокие исторические корни, Россия традиционно склонна к общинности. Возможно, именно поэтому в атомизированном состоянии страна испытывает серьезные демографические проблемы. Люди, привыкшие к коллективизму и взаимопомощи, оказались не готовы к жизни в условиях жесткой конкуренции и индивидуализма.

Таким образом, призыв автора к возрождению традиций взаимопомощи в рамках расширенной семьи можно рассматривать как попытку найти компромисс между полностью атомизированным обществом и идеей всеобщего единения советского периода. Это может стать первым шагом к восстановлению социальных связей и преодолению демографического кризиса в России. Однако стоит понимать, что это лишь частичное решение более глобальной проблемы социальной разобщенности, которая требует комплексного подхода на всех уровнях общества.