Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области. Отражена атака двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и шесть 122-мм гаубиц Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял за сутки до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника.

ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «HMMWV» производства США и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США.

Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены шесть контратак подразделений штурмовой бригады «Лють», 31-й, 32-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ.

Потери противника составили до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США, а также 122-мм реактивная система залпового огня «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование.

Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 производства США и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20.

Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки «RADA RPS-42» израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

В результате ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 «Печора», многофункциональную РЛС «TRML-4D» производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23686 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России