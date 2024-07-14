Поет Юрий Мазурок. Романсы Петра Чайковского (1978)
Солист Большого театра, народный артист СССР Юрий Мазурок исполняет романсы Петра Чайковского на стихи Алексея Толстого, Поля Коллена (перевод Александры Горчаковой), Даниила Ратгауза, Льва Мея.
Партия фортепиано — Антонина Афанасьева.
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