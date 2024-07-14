#катынь #плохойсигнал Третий выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.

Слушать аудио https://badsignal.mave.digital/

Предыдущие выпуски:

https://www.youtube.com/watch?v=6ZmWa…

https://www.youtube.com/watch?v=RFMFw…

Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками

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00:00 Интро

00:44 В предыдущих сериях

01:48 Кого описывали свидетельницы?

07:48 Ещё раз 537-й строительный батальон

09:27 Почему не был осужден в Нюрнберге?

14:07 Ещё раз про волка

17:56 Аренс – обвиняемый в Нюрнберге?

25:03 Почему не осужден на малых процессах?

26:19 Послевоенная судьба Аренса

28:58 Карманный Нюрнберг

30:47 Неосуждённые мерзавцы

36:51 Попытки СССР вытащить преступников

45:26 Ещё раз Альберт Праун

49:07 Археологи против Геббельса

52:56 Выводы по Аренсу

Комментарий редакции

Основные вопросы, поднятые в лекции, и краткая суть ответов на них:

1. Кого описывали свидетельницы?

Свидетельницы описывали разных людей, которых считали командиром Аренсом. Их показания противоречивы, что объясняется тем, что некоторое время на даче действительно было два командира.

2. Ещё раз 537-й строительный батальон

В 537-м полку связи действительно были строительные роты, что объясняет путаницу советской разведки, принявшей полк связи за строительный батальон.

3. Почему не был осужден в Нюрнберге?

Нюрнбергский трибунал судил только главных военных преступников, а не офицеров уровня Аренса. Трибунал не разбирал Катынское дело подробно, а принял советские документы без доказательств.

4. Ещё раз про волка

История с волком, якобы приведшим к обнаружению захоронений, крайне маловероятна с точки зрения поведения волков и противоречива в показаниях свидетелей.

5. Аренс – обвиняемый в Нюрнберге?

Аренс не был обвиняемым в Нюрнберге, его допрашивали как свидетеля по инициативе защиты нацистов. Советское обвинение не было сосредоточено на его личности.

6. Почему не осужден на малых процессах?

После войны союзники крайне неохотно выдавали преступников Советскому Союзу, многих наоборот взяли к себе на службу.

7. Послевоенная судьба Аренса

Аренс после войны жил в западной зоне оккупации, прошел денацификацию и умер в 1977 году.

8. Карманный Нюрнберг

Многие нацистские преступники, осужденные на "малых" Нюрнбергских процессах, вскоре были освобождены и интегрированы в общество ФРГ.

9. Неосуждённые мерзавцы

Многие высокопоставленные нацисты избежали наказания и даже заняли важные посты в послевоенной ФРГ и США.

10. Попытки СССР вытащить преступников

СССР пытался добиться выдачи военных преступников, но западные страны часто отказывали в этом.

11. Ещё раз Альберт Праун

Бывший генерал связи вермахта Праун не был выдан союзниками, а вместо этого работал на американские спецслужбы.

12. Археологи против Геббельса

В районе Катыни в 1930-х годах проводились археологические раскопки и экскурсии, что противоречит версии о секретных массовых расстрелах НКВД в этом месте.

13. Выводы по Аренсу

Аренс не был главным обвиняемым в Катынском деле, его роль преувеличена сторонниками версии Геббельса. Нюрнбергский трибунал принял советскую версию событий без отвержения.