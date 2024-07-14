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Израиль, как страна-крепость, или Держите нас семеро | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников рассуждает о Ближнем востоке и прежде всего, о действиях Израиля.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Израиль ведет длительную военную операцию в секторе Газа (около 9 месяцев) с целью перестройки израильского общества и формирования "нации-крепости".

2. Цель Израиля – стать "медоедом" – агрессивным и неуязвимым государством, которое сможет выжить в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

3. США заинтересованы в дестабилизации Ближнего Востока, чтобы ограничить поставки нефти и газа в Китай и Европу.

4. Тайвань в настоящее время не является приоритетной целью для Китая, так как захват острова принесет больше проблем, чем выгод.

5. Китай больше заинтересован в контроле над Индокитаем, Малайзией и Индонезией для доступа к ресурсам и изменения торговых потоков.

6. Россия также проходит процесс мобилизации общества и адаптации к новым геополитическим реалиям.

Вывод:
Беседа фокусируется на глобальных геополитических процессах, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Основная мысль заключается в том, что многие страны, включая Израиль и Россию, проходят через процесс внутренней трансформации и мобилизации для адаптации к меняющемуся мировому порядку. При этом военные действия и конфликты рассматриваются не столько как самоцель, сколько как инструмент для достижения долгосрочных стратегических целей и перестройки общества. Авторы подчеркивают, что за видимыми событиями часто стоят более глубокие процессы и долгосрочные стратегии великих держав.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F5CLBW1_dBU
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