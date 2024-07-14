Девять часов спустя после попытки покушения на Дональда Трампа — как реагируют политики и пресса?
Для Соединенных Штатов попытка убийства бывшего американского президента прямо во время выступления в Пенсильвании стала большим потрясением — от того, что страна будто вернулась обратно в 60-е, в шоке все без исключения.
Больше всего сейчас интересна реакция Демократической партии США, которых в соцсетях ожидаемо успели окрестить «потенциальными заказчиками». Разумеется, демократы бросились открещиваться от происходящего и осуждать политическое насилие, а первым это сделал сам Джо Байден.
Его команда буквально через час после сообщений о покушении распорядилась снять всю имеющуюся телевизионную рекламу — судя по всему, чтобы исключить любую двусмысленность и лишить американский народ, любящий конспирологию, поиска в рекламе мрачных намеков на убийство.
После заявления Байдена начался парад осуждений и со стороны лидеров других иностранных государств. Случившееся подвергли критике в руководстве Великобритании, Австралии, Канады, Индии, Японии, Венгрии, Израиля, Бразилии и других стран. Не промолчали и в ООН — генсек Антониу Гутерриш назвал стрельбу «актом политического насилия».
Что касается афиллированной с демократами прессы, то в ней, по большей части, описывают произошедшее как ситуацию абсолютно недопустимую, декларируют свой ужас и стараются сделать акцент на том, что предвыборный штаб Джо Байдена ведет себя корректно. В данный момент все, в основном, заняты разгадкой личности стрелка — предварительно, его зовут Томас Мэтью Крукс. Отдельные СМИ утверждают, что ФБР подтвердило эту информацию.
Если попробовать предсказать дальнейшее развитие ситуации, то можно предположить, что американская пресса, к конце концов, скатится в бесконечный парад перекладывания вины с одной политической партии на другую. Прореспубликанские СМИ будут писать, что демократы, давно мечтавшие отрезать Трампу голову, практически реализовали задуманное.
Ну а продемократические медиа будут либо изо всех сил стараться найти связи стрелка с Республиканской партией и какими-то правыми движениями, либо обвинят однопартийцев Трампа в нежелании решать проблему с оборотом оружия в стране.
#США
@rybar совместно с @usaperiodical
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Произошла попытка покушения на Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании.
2. Демократическая партия США быстро отреагировала, осуждая политическое насилие. Джо Байден распорядился снять всю телевизионную рекламу.
3. Лидеры многих иностранных государств и генсек ООН осудили произошедшее.
4. Пресса, связанная с демократами, описывает ситуацию как недопустимую и подчеркивает корректное поведение штаба Байдена.
5. Ведется расследование личности стрелка, предварительно названного Томасом Мэтью Круксом.
6. Прогнозируется, что американская пресса может начать перекладывать вину между политическими партиями.
Вывод:
Попытка покушения на бывшего президента США вызвала широкий резонанс как внутри страны, так и на международной арене. Это событие может усилить политическое напряжение в США и повлиять на ход предвыборной кампании. Реакция различных политических сил и СМИ показывает, насколько чувствительной является тема политического насилия в современном американском обществе.
А вот это трошки другое. Типа амнезии :
“Ирландский журналист Чей Боуз уверен, что стрелявший в Дональда Трампа в Пенсильвании снайпер фактически крепко подставил президента США Джо Байдена. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает РИА Новости.
Боуз вспомнил «зловещие слова» Байдена, который собирался сделать Трампа мишенью.
«Джо Байден несколько дней назад заявил: „Мы не будем больше говорить о дебатах, пора сделать Трампа мишенью“», — напомнил Боуз.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/07/14/kak-strelyavshiy-v-donalda-trampa-snayper-podstavil-dzho-baydena “
О, очень и очень знаковое событие это покушение. Ибо в таких вот происшествиях и раскрывается истинное лицо демократии-либерализма. Именно убийство и является высшей формой осуществления либеральных ценностей, ибо либерализм есть религия эгоистов, которые, в свою очередь, считают, что весь мир крутится вокруг них и для них и не приемлют присутствие препятствий этому. Это и есть истинная демократия как форма доминирования либеральных ценностей. Вспоминайте 90е годы РФ – это была самая настоящая демократия.
https://kukmor.livejournal.com/6022865.html…а эти знали что ли -уже наштамповали первыми
страничка в интернете этого обкуренного или ОН КИТАЕЦ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ!!!?…https://dzen.ru/a/ZpNQQJ2IayxkO-Ef?
-…https://kukmor.livejournal.com/6022865.html.. ЗЕЛЯ КАПУТ.
п.с. разве мир не чудесатый7
Общий вектор во внутрироссийской и внешнеполитической повестке прослеживается в резкой активизации террористических организованных группировок, использующих убийство значимых людей, для решения своих политических и экономических вопросов.
-”8 июля 2024 года в СИЗО умер бизнесмен Игорь Котельников(стройка), которого обвиняют в даче взятки по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Сообщается, что у него остановилось сердце после пребывания в карцере.
9 июля погиб Магамед Хандаев, начальник управления государственной экспертизы Минобороны РФ. Причина его смерти не раскрывается. Он был в прямом подчинении Тимура Иванова и проходил свидетелем по уголовному делу о взятке. В отношении него уже велось масштабное расследование. После визита силовиков через несколько часов он скончался.”
п.с.все чудесатее и чудесатее..а Буданов ,неделю назад.в интервью высказал сожаление.что все срежисированные покушения на ВВП сорваны.не удались
Завтра съезд респов.
Они уже кинули предъяву Бидону за подстрекательство.
Добалакался дед, пребывая во склерозе, маразме и деменции.
Политика штука сложная и тонкая, поэтому это вполне может быть пиар ходом в преддверии выборов, т.к. покушение поднимет рейтинг Трампа и бросит тень на Байдена, его администрацию, силы стоящие за ним.
Ухи Трампа не простим.
Двое выживших. Выжил Трамп и выжил (из ума) Байден.