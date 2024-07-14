Для Соединенных Штатов попытка убийства бывшего американского президента прямо во время выступления в Пенсильвании стала большим потрясением — от того, что страна будто вернулась обратно в 60-е, в шоке все без исключения.



Больше всего сейчас интересна реакция Демократической партии США, которых в соцсетях ожидаемо успели окрестить «потенциальными заказчиками». Разумеется, демократы бросились открещиваться от происходящего и осуждать политическое насилие, а первым это сделал сам Джо Байден.



Его команда буквально через час после сообщений о покушении распорядилась снять всю имеющуюся телевизионную рекламу — судя по всему, чтобы исключить любую двусмысленность и лишить американский народ, любящий конспирологию, поиска в рекламе мрачных намеков на убийство.



После заявления Байдена начался парад осуждений и со стороны лидеров других иностранных государств. Случившееся подвергли критике в руководстве Великобритании, Австралии, Канады, Индии, Японии, Венгрии, Израиля, Бразилии и других стран. Не промолчали и в ООН — генсек Антониу Гутерриш назвал стрельбу «актом политического насилия».



Что касается афиллированной с демократами прессы, то в ней, по большей части, описывают произошедшее как ситуацию абсолютно недопустимую, декларируют свой ужас и стараются сделать акцент на том, что предвыборный штаб Джо Байдена ведет себя корректно. В данный момент все, в основном, заняты разгадкой личности стрелка — предварительно, его зовут Томас Мэтью Крукс. Отдельные СМИ утверждают, что ФБР подтвердило эту информацию.



Если попробовать предсказать дальнейшее развитие ситуации, то можно предположить, что американская пресса, к конце концов, скатится в бесконечный парад перекладывания вины с одной политической партии на другую. Прореспубликанские СМИ будут писать, что демократы, давно мечтавшие отрезать Трампу голову, практически реализовали задуманное.



Ну а продемократические медиа будут либо изо всех сил стараться найти связи стрелка с Республиканской партией и какими-то правыми движениями, либо обвинят однопартийцев Трампа в нежелании решать проблему с оборотом оружия в стране.

#США

@rybar совместно с @usaperiodical



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Произошла попытка покушения на Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании.

2. Демократическая партия США быстро отреагировала, осуждая политическое насилие. Джо Байден распорядился снять всю телевизионную рекламу.

3. Лидеры многих иностранных государств и генсек ООН осудили произошедшее.

4. Пресса, связанная с демократами, описывает ситуацию как недопустимую и подчеркивает корректное поведение штаба Байдена.

5. Ведется расследование личности стрелка, предварительно названного Томасом Мэтью Круксом.

6. Прогнозируется, что американская пресса может начать перекладывать вину между политическими партиями.

Вывод:

Попытка покушения на бывшего президента США вызвала широкий резонанс как внутри страны, так и на международной арене. Это событие может усилить политическое напряжение в США и повлиять на ход предвыборной кампании. Реакция различных политических сил и СМИ показывает, насколько чувствительной является тема политического насилия в современном американском обществе.