Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Будь на высоте. Александр Батов // Что делать

2 0


Крановщики работают в опасных условиях и изолированно друг от друга. Казалось бы, как одиночка может защитить свои права?.. Мы уже рассказывали (https://www.youtube.com/watch?v=0P4Eokmpc9o) о том, как казанские крановщики смогли объединиться и устроить забастовку.
Совсем недавно в Казани произошёл трудовой конфликт с участием мигрантов, закончившийся очень неожиданно. Обо всём этом расскажет Александр Батов, активист движения Российский Трудовой Фронт.

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Невыплата зарплаты – частый повод для трудовых споров, особенно при увольнении.

2. Крановщики в Казани создали онлайн-сообщество для защиты своих прав.

3. В июле 2022 года казанские крановщики провели забастовку, добившись повышения ставок.

4. Описан случай с крановщиком Раилем, которому не выплатили часть зарплаты при увольнении.

5. Коллеги Раиля организовали блокировку крана в знак солидарности, отказываясь работать.

6. В акции участвовали крановщики разных национальностей – русские, татары, таджики, узбеки.

7. Работодатель пытался найти штрейкбрехеров, но безуспешно.

8. После вмешательства полиции и миграционной службы, работодатель выплатил Раилю деньги.

9. Ключом к успеху стала солидарность рабочих вне зависимости от национальности.

10. В других регионах попытки создать подобные сообщества часто проваливаются из-за межнациональных конфликтов.

Вывод:
Этот случай демонстрирует эффективность рабочей солидарности в защите трудовых прав. Объединение работников разных национальностей позволило им успешно противостоять несправедливости со стороны работодателя. Ключевыми факторами успеха стали взаимная поддержка, отказ от национальных разделений и готовность к коллективным действиям. Опыт казанских крановщиков показывает, что осознание общих классовых интересов может быть мощным инструментом в борьбе за улучшение условий труда и соблюдение прав работников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MuyO4S161nI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Александрия.
Вода сама себе царь в 260 языках мира
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru