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У России две беды: Иван Ильин и никабы. «На злобу Дня»

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Почему спасение Америки лежит в смерти глобализма? Зачем государство вмешивается в вопросы семейных отношений? Что не так с разгоном медиаистерики про никабы? Об этом рассказывает Андрей Фефелов в программе «На злобу Дня». Ведущая – Дария Павлова

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение новости о том, что близкие Байдена просят его не отказываться от предвыборной гонки в США.

2. Анализ того, какой президент нужен Америке – адекватный реальности и осознающий крах глобализации.

3. Дискуссия о запрете никабов в России и связанных с этим вопросах безопасности и идентификации личности.

4. Обсуждение предложения Минфина повысить госпошлину за расторжение брака.

5. Анализ завершения программы льготной ипотеки в России и предложения президента по продлению семейной ипотеки.

6. Рассуждения о необходимости стимулирования ранней и многодетной рождаемости в России.

Вывод:
Беседа охватывает широкий спектр актуальных социально-политических тем – от международной политики до демографических проблем в России. Основной акцент делается на необходимости адекватной оценки реальности в политике и экономике, а также на важности государственной поддержки семьи и стимулирования рождаемости в России. Собеседники критически оценивают некоторые текущие подходы и предлагают свое видение решения обсуждаемых проблем, часто выступая за более радикальные меры поддержки семей и многодетности.

Источник: https://rutube.ru/video/18b89874f98ee7e1afcd436e6e37a7b0/
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