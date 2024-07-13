На днях посмотрела видеоролик, где известный военный аналитик Константин Сивков говорит об образовании. Поводом для этого послужила статья в «Коммерсанте», где говорится, что в стране переизбыток специалистов с высшим образованием (преимущественно гуманитарным), а специалистов технического профиля – инженеров, техников, рабочих – напротив, остро не хватает, и нехватка их будет нарастать. Особо злокачественный избыток людей с дипломами наблюдается в сфере политических наук, СМИ, библиотечного дела.

К 2025 г., пишет «Коммерсантъ», студентов будет на 2,7 млн больше, чем требуется экономике. Как получены эти цифры, я не знаю, но что новые юристы-экономисты-филологи-политологи-переводчики-журналисты народному хозяйству не нужны, т.к. старых некуда девать – это неоспоримый и повсеместно наблюдаемый факт, о чем я пишу уж лет пятнадцать. Словом, как справедливо утверждает «Коммерсантъ», «профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда». Теперь это утверждение стало общим местом. Особенно это несоответствие стало заметным при первых попытках реиндустриализации нашей страны.

И вдруг эта невинная и проходная статья вызвала буквально гнев военного аналитика. Особенно он негодует на общепринятое выражение «человеческий капитал»: «… и этот человеческий капитал должен на них работать. В переводе на русский язык всё население должно быть рабами в интересах вот этих буржуев… Целый ряд специальностей буржуям не нужны. … Вот все эти господа хотят превратить в придаток машины человека с университетским образованием». Удивительно, как субъективно может быть прочитан самый ординарный и заурядный текст. Вот уж подлинно, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся».

Признаться, я никогда не интересовалась происхождением термина «человеческий капитал» – по мне лучше старомодные «кадры» , «трудящиеся», «специалисты», но и «капитал» сойдёт: он может значить что-то вроде личного богатства труженика. Денежного капитала положим, у тебя нет, зато есть человеческий – трудовая квалификация, умения; это то, что у тебя никто не отнимет, а прокормить тебя твоё умение может. «Ремесло за плечами не носят, хлеба не просит, а хлеб дает» – гласит русская пословица. Можно так толковать выражение «человеческий капитал»? Наверное, можно.

Но оставим филологические изыскания и поговорим по существу. Тем более, что в картине мира военного аналитика К.Сивкова я – именно и есть та самая «буржуйка», которая желает иметь «интеллектуальных рабов». Правда, буржуйка я невеликого размера и уж точно не «хозяйка жизни», а всего лишь хозяйка агропредприятия, состоящего из двух бывших совхозов в Ростовской области. Мы их купили в 2004 г. в состоянии полной разрухи, восстановили и сегодня это вполне работающие производственные единицы, находящиеся по урожайности на втором месте в районе. Хозяйство наше зерновой направленности.

Когда у меня спрашивают, какие главные трудности у нас в бизнесе, я неизменно отвечаю: проблем у нас три – кадры, кадры и кадры. Найти квалифицированного агронома в нашей – сельскохозяйственной! – зоне – задача неимоверной трудности. Городские интеллигенты и диванные аналитики, знатоки всего на свете, убеждены: заплати больше – и любые специалисты сами собой найдутся. При этом каждый предприниматель и вообще причастный к делу человек знает: не найдутся. Специалистов просто нет. Их приходится буквально выкапывать из-под земли, а найдя – холить и лелеять. Мы построили коттедж для агронома, отдаём десятую часть чистой прибыли на премии руководителям хозяйства.

Сегодня у нас хороший агроном, выросший в нашей местности, знающий все поля, как свой огород. Кстати, он без высшего образования, закончил сельхозтехникум. А когда-то был на этом месте даже кандидат наук и справлялся неважно. Пробовался на это место молодой парень с научными амбициями – ничего не получилось. Я далека от мысли, что высшее образование вредно, но для практической работы вполне подходит и твёрдое среднее специальное. А дальше можно и доучиться, когда поймёшь, что знаний тебе не хватает и каких именно знаний.

Нужно ли многостороннее фундаментальное, «университетское» образование, с глубоким изучением общеобразовательных предметов и даже философии, о чём с похвалой отзывается К.Сивков? Да, для некоторых людей и некоторых специальностей – нужно. Такое образование необходимо для того и для тех, кто будет потом производить новые знания и технологии. Для тех, кто будет просто использовать известные знания (использовать толково, умно и даже творчески) – тому довольно и добротного среднего специального. К тому же реально получить фундаментальное образование университетского типа могут далеко не все и даже, по моим наблюдениям, очень не многие. Чтобы изобретать новую технику, выводить новые сорта растений и породы животных – бесспорно, нужны очень широкие и фундаментальные знания. Плюс врождённые способности – без этого ничего не изобретёшь. Образование нужно не только дать, но и суметь его взять, а это доступно не всем.

Довольно странно предполагать, как делает это военный аналитик, что «буржуи» не заинтересованы в высокой профессиональной квалификации работников и хотят превратить специалиста в бессловесный придаток к машине, для чего они, буржуи, намереваются злокозненно заменить образование компетенциями. Отечественные аграрии очень бы хотели иметь российские семена всех растений, а также нашу российскую агрохимию. К сожалению, до сих пор семена подсолнечника у нас импортные. И действующие вещества в средствах защиты растений – тоже импортные. Слава Богу, хоть семена зерновых – отечественные, выведенные российскими учёными агрономами на Кубани. Для этой работы нужны широкие знания, профессиональный кругозор. Тут «компетенциями» не обойдёшься.

В нашем хозяйстве много техники, её надо обслуживать, ремонтировать. А парнишек-слесарей в нашем райцентре больше не готовят. Раньше было приличное ПТУ, направленное как раз на эти цели. Мы хотели сами готовить на базе местного дома культуры, но наша инициатива столкнулась с чисто формальными препонами: надо регистрировать образовательную организацию, а это очень трудно.

Компания моего мужа в Москве проектирует и производит приборы, которые отправляются в Космос. Квалифицированных инженеров найти – необычайная удача. Советские специалисты практически кончились, новые – не возникли в должном количестве. А чего можно ожидать, если уж тридцать лет молодёжь массово идёт во всякие там филолого-политологические университеты и в иные непринуждённые места? Зачем идёт? Да просто так, ради «корочек», а вовсе не ради филологии или политологии. Это ли не соблазн «малых сих» – открывать и содержать подобные заведения? Вот все эти гуманитарные богадельни надо твёрдой рукой закрыть, чтобы молодёжь получала нужные народному хозяйству профессии (скажем так, чтобы не говорить «востребованные рынком труда»).

Нужны специалисты полезных для страны естественно-технических профилей – притом всех уровней. Инженер, изобретатель ничего не сделает, если нет техников и квалифицированных рабочих – это настолько очевидно, что даже неловко повторять. Мой отец, инженер-станкостроитель, получивший образование после Великой Отечественной войны, говорил, что их учили так: на одного инженера на производстве должно быть три техника. В конце советской власти соотношение было практически обратным, что, по мнению моего отца, было очень неправильно: инженеры занимались делами, не соответствующими их квалификации. Так что давать всем образование «университетского типа» – невозможно, да и не нужно.

Было бы очень хорошо, чтобы ребята в большинстве своём шли после 9-го (лучше бы 8-го) класса в ПТУ и техникумы, а потом, поработав, – в институт. Самые умные – могут идти сразу после техникума – для подготовки в области науки и техники самого высокого уровня. В этой работе совершенно незаменимо участие бизнеса, и он готов этим заниматься, потому что знает: кадры решают всё. Эта мысль – на все времена.

Татьяна Воеводина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России наблюдается переизбыток специалистов с высшим гуманитарным образованием и нехватка технических специалистов.

2. Автор, как владелец агропредприятия, сталкивается с острой нехваткой квалифицированных кадров, особенно агрономов.

3. Фундаментальное "университетское" образование необходимо только для тех, кто будет создавать новые знания и технологии. Для большинства достаточно качественного среднего специального образования.

4. Бизнес заинтересован в высококвалифицированных специалистах, вопреки мнению некоторых критиков.

5. Существует острая нехватка инженеров и квалифицированных рабочих в различных отраслях промышленности.

6. Автор предлагает закрыть избыточные гуманитарные вузы и направить молодежь на получение востребованных технических профессий.

7. Предлагается вернуться к системе, когда большинство учащихся после 9 класса идут в ПТУ и техникумы, а затем, при желании, в вузы.

Вывод:

Статья поднимает важную проблему несоответствия системы образования потребностям экономики России. Автор, опираясь на личный опыт предпринимателя, подчеркивает острую нехватку технических специалистов и переизбыток выпускников гуманитарных специальностей. Предлагается реформировать систему образования, сделав упор на среднее профессиональное образование и подготовку специалистов, востребованных в реальном секторе экономики. Автор призывает к более тесному сотрудничеству между бизнесом и образовательными учреждениями для решения проблемы кадрового дефицита.

Расширенный вывод:

Проблема нехватки технических специалистов в современной России имеет глубокие корни, уходящие в 1990-е годы. В этот период страна пережила масштабную деиндустриализацию, когда систематически уничтожались производственные предприятия, а экономика стремительно перемещалась на сырьевые рельсы. Лозунг "всё купим на Западе" стал определяющим для экономической политики того времени, что привело к катастрофическим последствиям для технической сферы.

В результате открытия внутренних рынков Россию буквально захлестнули потоки импортной продукции со всего мира. Страна, некогда бывшая производителем высокотехнологичной продукции, превратилась в импортера готовых товаров и технологий. В этих условиях технические специалисты оказались невостребованными. Вчерашние инженеры, чтобы выжить и заработать на кусок хлеба, вынуждены были переучиваться на бухгалтеров и менеджеров. Учителя массово уходили в коммерцию.

Наиболее перспективными стали считаться гуманитарные и экономические профессии, способные обслуживать растущую сферу торговли и финансов. Технические профессии, напротив, утратили престиж из-за низкой оплаты труда и отсутствия перспектив. Естественно, это привело к тому, что молодежь массово пошла учиться на "филологов и экономистов", а не на инженеров и техников.

С годами это привело к серьезному дефициту технических специалистов. Однако долгое время это не воспринималось как острая проблема, поскольку собственное производство в стране было сведено к минимуму. Ситуация кардинально изменилась после недавних геополитических событий и введения санкций против России. Многие страны отказались поставлять свое оборудование, и остро встал вопрос об импортозамещении. Именно тогда выяснилось, что в стране не хватает специалистов для производства необходимой техники и оборудования. Однако взять специалистов из воздуха почему-то не получилось – сколько бы бухгалтеру не платили, он не сможет выточить деталь.

Более того, даже в современных условиях сохраняется проблема восприятия технического рабочего класса как людей "второго сорта". На вершине популярности по-прежнему находятся профессии, обслуживающие сферу потребления – блогеры, шоумены и прочие современные скоморохи. В то же время техническим специалистам, несмотря на важность и сложность их труда, по-прежнему платят недостаточно. Это создает замкнутый круг: низкие зарплаты не привлекают молодежь в технические профессии, а нехватка специалистов тормозит развитие производства.

Важно понимать, что эта проблема не возникла из ниоткуда. Она является прямым следствием политики, направленной на построение сырьевой экономики и обслуживание внешних капиталов. Для ее устранения необходимо решить целый комплекс проблем, начиная с изменения идеологии и заканчивая реформой системы образования. Кроме того, требуется решить экономические вопросы, связанные с оплатой труда специалистов в технических отраслях.

Решение этой многогранной проблемы потребует годы системной, однонаправленной работы. Однако в текущих условиях это представляется маловероятным, поскольку в политических кругах до сих пор существуют силы, которым выгодна сырьевая ориентация экономики и подчинение Западу. Эти группы влияния могут препятствовать необходимым реформам и изменениям.

Для преодоления сложившейся ситуации потребуется комплексный подход, включающий переориентацию экономики на производство и инновации, повышение престижа технических профессий, реформу системы образования с акцентом на технические специальности, увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных производств, повышение оплаты труда в технических отраслях, развитие программ переподготовки кадров и изменение общественного мнения о ценности производительного труда.

Только системный подход и политическая воля, направленная на долгосрочное развитие отечественного производства и технологий, смогут переломить сложившуюся ситуацию и вернуть России статус технологически развитой державы. Это долгий и сложный путь, но он необходим для обеспечения технологической независимости и национальной безопасности страны в современном мире.