Росстат: за пять месяцев 2024 года естественная убыль населения выросла с 237 тыс до 282 тыс человек. Число родившихся при этом стало меньше на 2,1% и составило всего 501 тыс детей.

Русские всё меньше рожают, что ведёт к вымиранию нашего народа (высокая рождаемость только на Кавказе) – и это сейчас самая большая угроза национальной безопасности. Угроза большая, чем НАТО и террористический режим Киева, так как даже победив их, мы вскоре окажемся в меньшинстве на территории Евразии.

Спорят, в чём причина низкой рождаемости? Многие видят причину в плохом материальном благополучии: дорогая ипотека, недостаточно жилья, низкая зарплата, дорогие детские товары и прочее.

Но историческая и мировая практика показывает, что как раз бедные рожают чаще и больше, а повышение жизненного комфорта приводит к сокращению детей в семьях. Причина очевидна, но парадоксальна: с ростом комфорта и урбанизации растёт уровень запросов к индивидуальному потреблению, а гедонизм берет верх над инстинктом продолжения рода.

Причём это происходит во всех народах и цивилизациях: вчерашние крестьяне и рабочие, которые несмотря на недостаток рожали по 5-7 детей, завтра становятся городскими жителями т.н. среднего класса с одним ребёнком или даже без детей.

Да, безусловно, надо улучшать условия для семей, прежде всего квартирные. Но если даже в одночасье решить эту проблему, это вовсе не означает, что семьи сразу же станут заводить более 2-х детей. Скорее, будут жить в больших квартирах, но без большой семьи. По этой же причине ничего не дают денежные выплаты типа маткапитала.

Более того, даже расселение из многоквартирных человейников в просторные частные дома – к чему давно призывают все здравомыслящие люди – не изменит качественно демографию, хотя и позволит свободнее вздохнуть и задуматься об истинных ценностях жизни.

Другой причиной называют большое количество абортов. Во многом это так – аборты составляют значительную долю нерожденных детей.

Но даже будучи противником абортов, как узаконенного детоубийства, я понимаю, что эффект от запрета вряд ли будет целиком положительным: да, кто-то родит вопреки желанию, а многие станут делать аборт нелегально. Что приведёт только к частичному уменьшению убытка населения, но при этом породит тысячи нелюбимых детей, подкидышей и детдомовцев.

В общем, решить проблему демографии мерами материалистического и рационального характера невозможно.

Желание заводить детей – это вопрос не ценников и квадратных метров, а ценностей и образа жизни. Только замена потребительского образа жизни на традициналистский с идеалом служения и культом большой семьи может кардинально увеличить рождаемость.

Как это сделать в урбанизированном обществе – большой вопрос и вызов. Но ведь как-то выросли в таком обществе солдаты, которые идут на СВО жертвовать собой ради ближнего? А ведь многодетная семья – это тоже всегда жертва своего Эго ради другого, маленького и беззащитного.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По данным Росстата, за первые 5 месяцев 2024 года естественная убыль населения России увеличилась, а рождаемость снизилась.

2. Низкая рождаемость среди русского населения представляет угрозу национальной безопасности.

3. Материальное благополучие не является основной причиной низкой рождаемости, так как исторически бедные слои населения имели больше детей.

4. Урбанизация и рост комфорта приводят к снижению рождаемости из-за повышения уровня запросов к индивидуальному потреблению.

5. Улучшение жилищных условий и финансовая поддержка (например, материнский капитал) не гарантируют увеличения рождаемости.

6. Запрет абортов может иметь неоднозначные последствия и лишь частично решить проблему.

7. Решение демографической проблемы лежит в изменении ценностей и образа жизни общества.

Вывод:

Автор статьи считает, что для кардинального увеличения рождаемости необходимо заменить потребительский образ жизни на традиционалистский, с идеалом служения и культом большой семьи. Решение демографической проблемы требует изменения ценностей общества, а не только материальных мер. Автор признает, что реализация этой идеи в урбанизированном обществе представляет собой сложную задачу, но приводит пример солдат, участвующих в специальной военной операции, как доказательство того, что самопожертвование ради других возможно и в современном обществе.

Расширенный вывод:

В свете современных демографических проблем России, опыт СССР заслуживает пристального внимания. Несмотря на урбанизацию, советское общество демонстрировало значительный рост населения. Ключевым фактором этого успеха была комплексная государственная поддержка семей: бесплатное жилье, образование, детские сады и гарантированное трудоустройство. Сегодня ситуация кардинально изменилась: высокие затраты на воспитание детей и отсутствие гарантий будущего заставляют многих отказываться от родительства.

Возможное решение проблемы может лежать в адаптации советского опыта к современным реалиям. Государство могло бы взять на себя полную ответственность за детей от рождения до трудоустройства, особенно в случаях, когда родители не готовы или не способны воспитывать ребенка. Опыт Макаренко по работе с беспризорниками демонстрирует эффективность такого подхода.

Вместо поощрения абортов, государство могло бы предложить альтернативу: выплачивать определенную сумму женщинам, готовым передать нежеланных детей на государственное обеспечение. Это позволило бы сохранить жизни детей и дать им шанс на полноценное развитие под опекой профессиональных педагогов.

Однако реализация такой программы сталкивается с серьезным препятствием: в современных условиях государству часто кажется выгоднее привлекать готовую рабочую силу, включая мигрантов, чем инвестировать в долгосрочное развитие собственного населения. Но такой подход не обеспечивает страну патриотами, готовыми защищать ее в случае необходимости.

Для обеспечения суверенитета и устойчивого развития страны необходимо изменить этот подход. Государство должно не только эксплуатировать свое население, но и брать на себя ответственность за растущие поколения, включая детей-отказников. Это требует значительных инвестиций в образование, здравоохранение и социальную сферу.

Такая стратегия, хотя и требует серьезных усилий и ресурсов, может стать ключом к решению демографических проблем. Она не только увеличит численность населения, но и обеспечит страну лояльными гражданами, готовыми трудиться на ее благо и защищать ее интересы. В долгосрочной перспективе это может оказаться более выгодным, чем краткосрочная экономия на социальных программах и опора на миграцию.