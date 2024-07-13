Главная » Видео, История, Наука, Творчество

Наука и техника №26 1976

37 0


Выпуск киножурнала посвящен сотрудничеству между СССР и Кубой.

ЦентрНаучФильм, 1976 г.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска "Наука и техника 1976":

1. Дни Советской науки и техники на Кубе
2. Выставка достижений советской науки и техники в Гаване
3. Сотрудничество СССР и Кубы в области нефтепереработки
4. Разработка новых технологий производства сахара из тростника
5. Строительство завода азотных удобрений по советскому проекту
6. Научное сотрудничество в Кубинском Национальном центре научных исследований
7. Подписание документов о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества

Вывод:
Выпуск "Наука и техника 1976" демонстрирует тесное научно-техническое сотрудничество между СССР и Кубой в середине 1970-х годов. Советский Союз оказывал значительную помощь Кубе в развитии различных отраслей промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание уделялось передаче технологий и обмену опытом в таких ключевых для кубинской экономики областях, как нефтепереработка, производство сахара и удобрений. Это сотрудничество способствовало укреплению экономики Кубы и развитию ее научно-технического потенциала. Проведение Дней советской науки и техники на Кубе подчеркивало важность этих отношений и демонстрировало достижения СССР широкой кубинской аудитории.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AB-_DDYIB98
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
История техники: вспомнить приятно, но что впереди??!
Пятая революция в науке
Наука и техника №26 1976
ЗНАНИЯ ОТ Na_ЧАЛА 2_11. "КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАУКА, И ДЕЛАЮТСЯ ОТКРЫТИЯ"
Советская вычислительная техника. История взлета и забвения

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru