Наука и техника №26 1976
Выпуск киножурнала посвящен сотрудничеству между СССР и Кубой.
ЦентрНаучФильм, 1976 г.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска "Наука и техника 1976":
1. Дни Советской науки и техники на Кубе
2. Выставка достижений советской науки и техники в Гаване
3. Сотрудничество СССР и Кубы в области нефтепереработки
4. Разработка новых технологий производства сахара из тростника
5. Строительство завода азотных удобрений по советскому проекту
6. Научное сотрудничество в Кубинском Национальном центре научных исследований
7. Подписание документов о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества
Вывод:
Выпуск "Наука и техника 1976" демонстрирует тесное научно-техническое сотрудничество между СССР и Кубой в середине 1970-х годов. Советский Союз оказывал значительную помощь Кубе в развитии различных отраслей промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание уделялось передаче технологий и обмену опытом в таких ключевых для кубинской экономики областях, как нефтепереработка, производство сахара и удобрений. Это сотрудничество способствовало укреплению экономики Кубы и развитию ее научно-технического потенциала. Проведение Дней советской науки и техники на Кубе подчеркивало важность этих отношений и демонстрировало достижения СССР широкой кубинской аудитории.