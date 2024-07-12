США разместят в Германии оружие большой дальности
США разместят в Германии оружие большой дальности
С полей вашингтонского саммита прогремело американо-германское заявление (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/10/joint-statement-from-united-states-and-germany-on-long-range-fires-deployment-in-germany/) о появлении "ударного оружия большой дальности" (кого они дурят, речь о ракетах средней дальности) в Германии в 2026 г. То, что, опять же, завуалировано заявлено – на картинках. Ждут их в Майнц-Касселе.
Суть прокомментировали для тематических материалов Коммерсанта (https://www.kommersant.ru/doc/6822085?from=glavnoe_1) и Ведомостей (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/07/10/1049254-ssha-razmestyat-raketi).
Традиционно, авторская версия наших соображений.
Ничего неожиданного не случилось: рано или поздно т.н. "многосферные боевые группы" (Multi-Domain Task Force), одна из которых (2 MDTF) развернута в составе 56 артиллерийского командования как раз в Германии, должны были получить и свою "длинную руку".
В свежем американо-германском заявлении упоминаются вполне конкретные "изделия" армейских ракетных комплексов "Тифон" и "Дарк Игл", появление которых несмотря на отсутствие прямых указаний, напрямую связано с выходом США из #ДРСМД.
Забавно, что никак не упоминается и третий образец ракетного оружия, связанный с этим сюжетом – оперативно-тактический ракетный комплекс PrSM, который интегрирован с достаточно массовыми пусковыми установками типа HIMARS и M270 и достоверно способный поражать цели на дальностях, превышающих 500 км. К слову, и эти пусковые входят в MDTF.
В политическом же измерении мы наблюдаем похороны теперь уже не только ДРСМД, но и российского "моратория". Похоже, американцы и отчасти их союзники убедили себя, что так называемое "двойное решение" НАТО отлично решило все их проблемы в 1980-е годы (и совсем не способствовало прошлому евроракетному кризису и не ставило мир на грань ядерной войны, например, в 1983 г.), и абсолютно игнорируют внутриполитические процессы в СССР и в целом традиционно значительную роль разоруженческой повестки в советской внешней политике.
Есть огромные сомнения, что их попытка разыграть подобную комбинацию сейчас, да еще и в отношении двух очень разных противников (России и Китая) в совершенно другой международной военно-политической (да и экономической, и социальной) обстановке повысит хоть чью-то безопасность.
При этом пока США всячески подчеркивают неядерный характер своих ракет средней дальности, и никаких изменений в этом не просматривается. Теоретически сделать ядерные версии – не самая большая проблема, но на сегодняшний день американский ядерный оружейный комплекс с трудом справляется и с текущими задачами, и добавлять новые боезаряды к текущим проектам будет весьма сложно с точки зрения ограниченных ресурсов – людских, финансовых, промышленных, да и самих делящихся материалов и плутониевых питов.
Связано ли сегодняшнее заявление с эволюцией российских подходов (https://t.me/vatfor/9406) – вопрос дискуссионный, но, возможно, это послужило дополнительным аргументом для получения согласия Германии на такое развертывание.
https://t.me/nuclear_stormbringer/6658 – цинк
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Отечественные дела.
Общественность интересуется, что мы имеем сказать по поводу перспектив производства и развертывания (http://kremlin.ru/events/president/news/74437) отечественных ракет средней дальности.
1. Очень хотелось бы узнать, как дела с разработкой и испытанием соответствующих изделий, которые, как известно (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12215894@egNews), должны были быть завершены еще в 2019-2020 годах. При этом совсем не исключаем, что все уже готово, более того, не исключаем и боевое применение. Времена такие.
2. Что именно мы увидим, если увидим — вопрос. Пожалуй, наверняка будет полноценный "приземленный" Калибр, а вот что за гиперзвуковой комплекс средней дальности — все еще не до конца понятно. Очевидный вариант — сухопутная версия "Циркона", или условная 9М723УТТХ, или что-то среднее. Хотя, опять же, времена такие, что могут и Рубеж-Б3 выкатить. А могут и что-то совместное с нашими новыми друзьями из Неправильного Квадрата Зла.
3. Когда это произойдет — черт его знает, но, скорее всего, все же произойдет. Где — тоже большой вопрос, тут может и новый Ленинградский военный округ "сыграть", а может и, напротив, очень Дальний Восток в передовиках оказаться, тем более, оттуда можно при желании и умении до США дотягиваться.
4. В любом случае гоночка вооруженьиц постепенно приобретает характер классической гонки вооружений, да еще и с ярко выраженным многосторонним характером. И дилемма безопасности работает безупречно, так что ракет наземного базирования мы в ближайшее время увидим много, в том числе и в этих наших Европах, и баллистических (https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/07/analysis-nato-goes-back-to-ballistics/), и крылатых (https://t.me/bmpd_cast/19949). Да и в Азии в долгу не останутся, худшая Корея (https://t.me/fotozak/5368) не даст соврать. Как мы любим повторять (https://t.me/vatfor/8105), никто не обещал, что многополярный мир будет более безопасным.
5. Рано или поздно, если доживем, и с этими новыми-старыми игрушками займутся контролем и сокращением, альтернативы намного хуже. И дороже.
P.S. Не сомневайтесь, у нас все это добро будет в двойном исполнении, как говорится, у русских все, что больше ПТУР, по умолчанию получает специальную боевую часть. Такие традиции.
https://t.me/vatfor/9406 – цинк
Как писал еще до СВО, гонка ракетно-ядерных вооружений неизбежна. Нараждающийся многополярный мир будет весьма опасным местом.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. США планируют разместить в Германии оружие большой дальности (фактически ракеты средней дальности) к 2026 году.
2. Речь идет о размещении армейских ракетных комплексов "Тифон" и "Дарк Игл" в Майнц-Касселе.
3. Это решение связано с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
4. США подчеркивают неядерный характер размещаемых ракет.
5. Россия также планирует разработку и развертывание собственных ракет средней дальности, включая возможные сухопутные версии "Калибра" и "Циркона".
6. Наблюдается тенденция к многосторонней гонке вооружений, включающей не только США и Россию, но и другие страны.
7. Автор предполагает, что российские ракеты будут иметь как обычное, так и ядерное исполнение.
Вывод:
Статья описывает нарастающую гонку вооружений, особенно в области ракет средней дальности, после выхода США и России из ДРСМД. Автор подчеркивает, что формирующийся многополярный мир становится более опасным местом, где несколько стран активно развивают и размещают новые ракетные системы. Это создает повышенные риски для глобальной безопасности и может привести к новому витку напряженности между крупными державами. В долгосрочной перспективе автор видит необходимость в новых соглашениях по контролю над вооружениями, но признает, что в ближайшем будущем ситуация, вероятно, будет обостряться.
Расширенный вывод:
В современном мире вооружение страны играет двойственную роль: с одной стороны, оно может способствовать эскалации напряженности, а с другой – служить эффективным фактором сдерживания потенциальных агрессоров. События последних десятилетий наглядно демонстрируют, как страны без достаточной военной мощи, такие как Афганистан, Ирак, Ливия и Сирия, становились объектами прямого военного вмешательства со стороны США. В то же время, в отношении сильных государств, например России, применялись более тонкие методы влияния через внутренние политические интриги.
Эта реальность заставляет многие страны приходить к выводу, что для защиты своего суверенитета необходимо обладать значительным военным потенциалом. Наличие мощного вооружения и возможность нанести ответный удар становятся своего рода гарантией безопасности, так как потенциальный агрессор вынужден учитывать риск взаимного уничтожения.
Однако такая ситуация создает и новые угрозы. В мире, насыщенном оружием массового поражения, даже случайный инцидент, такой как ошибочно запущенная ракета или техническая неисправность, может привести к катастрофической цепной реакции и глобальному конфликту.
Безусловно, идеальным решением было бы создание мира, свободного от оружия массового поражения. Но, к сожалению, современное состояние международных отношений, где многие акторы понимают только язык силы и готовы пользоваться слабостями других, делает эту цель труднодостижимой. Мы оказываемся в парадоксальной ситуации, когда для обеспечения мира приходится готовиться к войне, осознавая при этом, что именно эта подготовка может стать причиной глобальной катастрофы.
Таким образом, современные государства сталкиваются со сложной дилеммой безопасности, балансируя между необходимостью поддержания обороноспособности и осознанием рисков, связанных с гонкой вооружений. Это отражает печальную реальность международных отношений, где силовой фактор часто играет решающую роль, несмотря на потенциальные катастрофические последствия конфликта между сильно вооруженными странами.
То что США подчеркивают неядерный характер ракет, то это пустое сотрясание воздуха.
Запускать эти ракеты будут в Германии и США не виноваты.
Очень вовремя сделали величайшее изобретение современности это определение недружественных стран и иноагентов.
Вовремя и здорово.