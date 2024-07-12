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Победили иноагентов, победим и либеральный фашизм

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Премьер Грузии пообещал в 2025 году победить либеральный фашизм

"Этот либеральный фашизм целенаправленно и скоординированно финансируется из иностранных источников, донорскими организациями, что является преступлением против грузинского общества. Я уверен, что наша политика, наше общество и государство будут свободны от либерального фашизма, для чего мы сделаем все (с) премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Борьба ведется настолько успешно, что тема присоединения Грузии к НАТО фактически исчезла из документов последнего саммита НАТО. Либеральные фашисты наносят ответный удар по гордым грузинам. Бунт в Тбилиси продолжается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9260068.html
Метки: грузия, либералы, нато, США, фашизм, юмор
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