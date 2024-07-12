Для чего Виктор Орбан, единственный адекватный и старающийся быть самостоятельным лидер современной группы американских колоний в Европе, приехал в Москву? О чëм они с президентом России говорили несколько часов?

Ситуация с этим визитом находилась в зоне полной неизвестности до последнего момента даже для авторитетных членов кремлёвского пула. Тем не менее за несколько часов в некоторые западные СМИ всё же просочились робкие сообщения с предполагаемым анонсом визита Орбана. Этот блиц-визит, как потом пояснял изумлённым журналистам Дмитрий Песков, спешно подготавливался по инициативе венгерской стороны за два дня.

Приезд Виктора Орбана в Москву стал продолжением не совсем стандартно начавшегося председательства Венгрии в Совете Европы, которое перешло к ней на полгода с 1 июля.

Сперва, 2 июля, состоялся первый за 12 лет визит Орбана на охваченную пламенем войны Украину. Сразу было ясно, что у киевских властей венгерский премьер никакого понимания не найдёт: призыв к прекращению огня был отвергнут не только Украиной, но и всем "миролюбивым" западным сообществом.

Дальше случилось самое интересное. Орбан начал "сбрасывать след" и на полтора дня вернулся в Будапешт. В это время подготовка к встрече с президентом России шла самым активным образом. Но самого Владимира Владимировича Путина надо было ещё дождаться, он был в Казахстане на саммите ШОС.

Само пленарное заседание руководства ШОС в Астане Запад напрягло по полной программе, они видят в этом образовании прообраз сверхмощного восточного военного блока стран с населением в 3,5 млрд человек и ВВП в 60% от мирового по паритету покупательной способности, к тому же насыщенного до предела ядерными системами поражения и доставки.

Внезапно брюссельским интеллектуалам стало понятно, что визит Орбана на Украину являлся, по сути, всего лишь операцией прикрытия. Премьер Венгрии и одновременно председатель Евросовета просто не может в сложившейся обстановке приехать в Москву, минуя Киев. Поэтому венгерским политическим руководством была изобретена некая "миссия мира", в рамках которой Орбан и совершает свои вояжи, особенно в те места, куда цивилизованным европейцам ездить нельзя, там ведь располагается географический ареал тотально нерукопожатных политиков.

И тут сплошь альтернативно одарённые еврочиновники наконец-то смекнули, что Орбану нужно просто встретиться с Владимиром Владимировичем и обсудить нечто настолько секретное и немыслимое, что глава Венгрии не может ни говорить об этом по телефону, ни доверять письма фельдъегерям, ни даже просить своих ближайших помощников пробраться через Турцию в Москву и пробиться на приём к президенту Путину.

И как это сделать? А только вот так, с выдуманной "миссией мира". Для отвода глаз съездить в Незалежную, наговорить там с три короба мирных предложений, поблагодарить Дениса Шмыгаля за очевидный "прогиб" по закарпатским венграм, в очередной раз выслушать в ответ всю эту ахинею про "план Владимира Зеленского", на основе которого Украина готова прекратить огонь, и с чистой совестью отправиться к Владимиру Путину под видом реализации второй части "миссии мира". Всё было сделано чëтко и грамотно, кому надо, конечно, всё поняли, но формально придраться ни к чему не могли, осталось только материться и завывать от бессилия.

Бывшие "говорящие головы" Евросоюза со всей империалистической прямотой отстранились от действий председателя Евросовета. Уходящие со своих постов глава Европейского совета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо отметили, что Орбан не имеет мандата действовать от имени Евросоюза.

В Еврокомиссии заявили, что Орбан никого в альянсе даже не стал предупреждать о своих намерениях. Как же это он так, где же партийная дисциплинка? Урсула в своëм бложике написала, что "умиротворение не остановит Путина". Впрочем, пишет венгерская пресса, "именно на её слова, как кажется, не без удовольствия отвечал несколько раз в Екатерининском зале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгрия — суверенная страна, которая верит в диалог".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "решение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву было принято венгерской стороной без согласования с Киевом". Вот это да! Обмишурился глава Европейского Совета, не согласовал свой визит к русскому Государю Императору, лидеру крупнейшей на планете военной сверхдержавы, с просроченным руководством неуправляемой территории. В истерическом сообщении также просроченного министерства подчёркивается, что "для украинской стороны неприемлемо обсуждение урегулирования конфликта без её участия". Ребят, но что для вас приемлемо, а что нет — никогда никого особенно не волновало, и уж тем более не волнует сейчас, что же вы везде лезете со своими истериками, родненькие?

И тут пошло-поехало… По возвращении Орбана Венгрия с ходу отменила назначенную на понедельник встречу в Будапеште главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Возможно, Анналена собиралась приехать в Венгрию без макияжа, а в таком виде она, по собственному признанию, похожа на могильщика, и Сийярто, не желая подвергать свою нервную систему в условиях тропической жары такому испытанию, решил встречу от греха подальше отменить.

Далее клоунада продолжилась. В МИД Германии "поражены и намерены провести "серьёзную и честную" дискуссию после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в пятницу". Анналена поражена, а её приезд отменяют, ни в какие ворота не лезет такое, придëтся, видимо, вернуться к макияжу и пилатесу.

Поездка фрау Бербок в Будапешт будет перенесена на более позднюю дату — это, конечно, если такая дата вообще наступит.

Но в ФРГ ряд наиболее интеллектуально одарённых депутатов Бундестага уже потребовали, чтобы Венгрия немедленно ушла с места председателя Евросовета…

Премьер Венгрии стал первым из лидеров стран ЕС, кто совершил вояж в Россию с апреля 2022 года, когда с крайне вызывающей повесткой в столицу приехал канцлер Австрии Карл Нехаммер, но его почти сразу выставили. Лично Орбан был крайний раз в Кремле перед самым началом СВО, конкретно 1 февраля 2022-го. Они виделись с Путиным в октябре 2023-го в Китае в рамках форума "Один пояс — один путь". Помимо этого, возможно, они ещё виделись во время частного приезда Орбана в Россию на похороны президента СССР Михаила Горбачёва в сентябре 2022 года. Под видом этих похорон (а повод для Запада вполне легитимный) он приезжал, чтобы лично обсудить с ВВП вопросы столь важные, что их невозможно доверить посредникам, как электронным, так и биологическим. Как, впрочем, и 5 июля. В этот день переговоры Путина и Орбана продлились более трёх часов сначала с присутствием министров, а затем в формате тет-а-тет, даже без переводчиков: Орбан свободно владеет английским, немного подзабытым с коммунистических времён русским и немецким языками. Путин — свободно немецким и ограниченно английским, но, видимо, этих знаний им вполне хватило, чтобы пообщаться без посредничества переводчиков, это и понятно, то же ЦРУ легко может допросить венгерского толмача, в том числе с применением современных так называемых правдосказов.

Тем не менее все формальности для Запада были соблюдены, "состав российской делегации явно давал понять, что Орбан приехал говорить прежде всего об Украине: помимо министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова в делегацию вошёл и другой помощник Владимир Мединский, который вёл переговоры с киевским режимом в 2022 году в Стамбуле. По словам Пескова, сказанным журналисту Павлу Зарубину, Мединский по-прежнему курирует "наработки" по переговорам, а стамбульские договорённости могли бы стать "базисом для возобновления переговорного процесса".

"Российские условия для приближения мира остаются неизменными с момента выступления президента в МИД 14 июня — это прежде всего полный вывод войск Украины из вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Путин назвал состоявшиеся переговоры с венгерской стороной "своевременными и полезными", но, кажется, специально обратил внимание, что, несмотря на все нюансы, позиция Орбана — всё равно "западная точка зрения". Но российская сторона отдала должное венгерскому премьеру за "попытку возобновить диалог", — сообщила "Российская газета".

Исходя из объяснений самого Виктора Михайловича Орбана (так его запросто в шутку зовут в кремлёвском пуле, он "хотел узнать мнение Путина по трём вопросам: 1) об имеющихся на данный момент мирных инициативах; 2) о том, что должно быть в приоритете — прекращение огня или мирные переговоры; и 3) видение поствоенной Европы". Путин, и это чувствовалось по настроению самого Виктора Михайловича, разъяснил и обосновал всë предельно чëтко.

Кроме этого, лидеры двух стран много внимания уделили аспектам двусторонних отношений, особенно экономического характера. Благодаря политике тотальных санкций, которую проводит союз американских колоний под названием ЕС по прямому указанию Вашингтона, в этом сегменте у нас превалируют негативные тенденции — спад товарооборота 35%, но имеются и позитивные — там, где Запад не может влезть, например, расширение АЭС "Пакш": Росатом уже в соответствии с изначальным контрактом строит пятый и шестой энергоблоки.

Во время беседы с корреспондентом швейцарского издания Die Weltwoche 6 июля Орбан пояснил, что "его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон".

Официальная версия звучит следующим образом. "Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полёт над Польшей. Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой (Никого вам не напоминает? Ну это же калька с постоянного контента Дональда Трампа! — Авт.). Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами", — шокировал западную прессу Орбан.

Говоря об итогах стремительного визита в Москву, Орбан подчеркнул: "Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придёт сам по себе".

Теперь главный вопрос: кто же стоит за спиной Орбана, что он так свободно, не без опаски и с долей пиетета, соблюдая осторожность, но довольно явно плюëт с высоченного дерева на все морально-нравственные установки и спущенные из метрополии "правила" высшей глобалистской евробюрократии? Взял в самый разгар конфликта, когда русские наступают по всей ЛБС, на всех плюнул: на Урсулу, на заумного Жозепа, на Гавроша-Макрошу, даже на американского контролëра в лице тупорылого сменщика Нуланд Джона Басса — и приехал в Москву, где сердечно обнялся с президентом России, страны, которая угрожает глобалистам потерей власти и уходом с исторической сцены. Где это слыхано?

Надо понимать, что Орбан, благодаря своим особым связям с консерваторами и лично с Трампом, особыми отношениями с Ватиканом, Си Цзиньпином, саудитами, правыми евреями и Путиным — вес имеет немалый.

Если вы хотите получить правдивый ответ на вопрос, почему Орбан, в отличие, например, от того же связанного по рукам и ногам Шольца, подсаженного на кукан вполне себе искусственно созданными проблемами в турецкой экономике Реджепа Тайипа Эрдогана, даже только возвращающегося к жизни после покушения Роберта Фицо и многих других, проанализируйте, где побывал венгерский премьер и с кем он встречался не так давно. Вы здесь найдëте и Трампа (два раза за полгода — только известные случаи), и его сына, приезжавшего к Орбану домой в Будапешт, просто, безо всяких затей, погостить, и товарища Си с совместной пресс-конференцией, много ещё кого, уверяю вас. А вот теперь ещё и сам Государь Император Всероссийский.

Итак, основной вывод. Принимая во внимание тот факт, что Трамп неоднократно заявлял о готовности прекратить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, перед нами классический пример подзабытой челночной дипломатии, в рамках которой Орбан и поставлен тем самым "челноком" между будущей, с большой долей вероятности, администрацией США и руководством России. Именно в этом ключе и стоит воспринимать визит Виктора Орбана в Москву.

А правоверные либералы-глобалисты-атлантисты, всë это тупое хищническое быдло уровня Урсулы, Анналены, Каи Каллас и прочая, и прочая может бесноваться сколько угодно. Судя по всему, Трамп в принципе намерен, если Зеленский не выполнит его приказа — мы не знаем какого, отступить там до Днепра и сдать черноморские порты или передать власть главе Верховной рады, — так вот, Трамп может без затей перекинуть хомут Украины на шею "европейских союзников", сбросив на них все заботы об этой стране и освободив Штаты от этого идиотского бремени, которое жизненно необходимо лишь идеологически зацикленным на глобализме демократам, не понимающим, что Америка просто финансово, и очень давно, не справляется с ролью тотального мирового жандарма и от этого медленно, очень медленно, но угасает. Поэтому тех, кто не успеет улизнуть на пенсию с главных бюрократических синекур ЕС, в случае возвращения трампистов в Белый дом ждëт масса подвижек в окружающей привычной реальности.

И куда же отправился наш спаситель человечества после весьма содержательного и, насколько можно судить по выражению лица Виктора Орбана, крайне позитивно воспринятого им разговора с Государем Императором, Великим Князем Московским, Владимирским, Новгородским, Киевским и иных? Вы не поверите, он опять же улетел в свою резиденцию, в Будапешт, хотя все были уверены в его немедленном отбытии в Град на холме. Но не таков переговорщик наш Виктор, к тому же основательно позабытые со времён молодого Генри Киссинджера принципы челночной дипломатии предполагают куда больший размах. Нужно объехать 10, 20, 50 центров принятия хоть каких-то решений, хотя бы второстепенных, считал Киссинджер. Ну сейчас их, Орбану в этом повезло, значительно меньше.

Итак, "сбросив след" в течение одной ночи, наш "челночник", пользуясь шоком "миролюбивой демократической общественности", ни свет ни заря вылетел в Пекин. У западной элиты вообще начался "синдром деперсонализации", ощущение утраты собственного "я", в данном случае "мы", мощная психическая дисфункция.

Орбан отлично понимает, что львиная часть глобалистского руководства ЕС будет его ненавидеть, проклинать и пытаться ликвидировать физически (у них именно так и принято, под рассказы о гуманизме) за попытки снизить напряжëнность конфликта на Украине, они молятся на его эскалацию, пока, во всяком случае. Полностью оторвавшиеся от реалий глобалисты продолжают ждать поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие. Тот факт, что у руководителей Европы и Америки проблема с развитием неокортекса, считает Орбан, не должно привести к третьей мировой войне и возврату человечества в каменный век.

"Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы — как в своё время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году, — направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта", — рассказал известный русско-германский политолог Александр Рар. Орбан хочет убедить мир, продолжил он, что "не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования… Орбан прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что "либерально-зелёные" (глобалистские. — Авт.) элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать".

В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что "Орбан прекрасно понимает — Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве".

Итак, в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китайскую Народную Республику. Руководитель пресс-службы Орбана назвал последние поездки премьера "миссией мира", она продолжается. Во время весьма тëплой встречи с председателем КНР, которая, надо сказать, большая редкость для китайского официоза по отношению к белым колонизаторам — сразу видно, они его таковым не считают, — Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Си Цзиньпин же сказал Виктору Орбану, что "для успешного урегулирования украинского кризиса необходимо разобраться не только с его симптомами, но и с корнем проблемы". Вот! Не в бровь, а в глаз. Запад же постоянно истерит только лишь о симптомах, игнорируя корень.

Кстати, Путин открытым текстом много раз говорил, что Россия уважает твёрдую позицию Китая касательно вопроса по конфликту на Украине. Или, может, кто-то думает, что в условиях тотальной войны с западными глобалистами китайская позиция не была заранее обсуждена с российскими представителями?

Теперь — как это всё сочетается с нашей увлекательной историей про челночную дипломатию XXI века? Давайте проанализируем вместе. Орбан едет в Киев, проводит там ряд коротких формальных встреч "ни о чëм", выслушивает в стопятьсотый раз лекцию о безальтернативности "плана Зеленского", этой филькиной грамоты для олигофренов, и через Будапешт отправляется в Москву. Там он несколько часов (из них минимум два тет-а-тет) беседует с Владимиром Владимировичем.

Дальше Орбан опять же через Будапешт вылетает в Пекин, где его немедленно принимает товарищ Си. И уже оттуда он без передышки, как российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", вылетает в Соединëнные Штаты. К кому бы вы думали? К находящемуся в ментальной прострации и стоящему уже одной ногой в элитном дурдоме Джо Байдену? Конечно, нет, в этом просто нет никакого смысла. К спикеру нижней палаты Майку Джонсону или потерявшему страх сенатору Линдси Грэму? Тоже нет, эти люди ничего не решают.

Летит он к будущему 47-му президенту США Дональду Трампу.

Именно Дональд и отправил Виктора в этот длительный мировой челночный вояж, именно Трамп, Путин и Си через полгода закончат конфликт, поставив точку на всемирных притязаниях оборзевших глобалистов-банкиров. Да, и сразу заметим: Трамп и Орбан действуют так не из "братской любви" к России, а исходя строго из своих весьма меркантильных и эгоистических мотивов. Орбану необходимо не дать войне выплеснуться в Восточную Европу, а в связи с намечаемыми на эту неделю поставками F-16 ситуация вообще-то балансирует на грани этого, а также сделать Венгрию "новой Польшей", страной исключительной приоритетной поддержки со стороны США при следующей республиканской администрации. Трампу нужно окончательно скинуть бремя госдолга, укрепить доллар, обуздать инфляцию, перетащить промышленность назад в метрополию и победить апатию среди граждан. Для этого нужна слабая, зависимая, безынициативная и параноидально боящаяся русского вторжения Европа. Что для этого нужно сделать? Правильно, провести новые границы России как можно западнее. Что и будет сделано в феврале будущего года. Кстати, Орбану очень сильно хочется, чтобы Венгрия граничила с Россией напрямую, как в советское время, это даст колоссальный скачок товарооборота. Ничего так не подстегнëт венгерскую экономику, как прямой и "параллельный" русский импорт.

Так что в челночной дипломатии нового времени ничего не изменилось по сравнению со старой: у неё есть конкретный объективный финансово-экономический мотив.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Виктор Орбан совершил неожиданный визит в Москву, встретившись с Владимиром Путиным.

2. Этому визиту предшествовала поездка Орбана в Киев, которая рассматривается как "операция прикрытия".

3. Визит вызвал недовольство и критику со стороны западных лидеров и чиновников ЕС.

4. Орбан стал первым лидером страны ЕС, посетившим Россию с апреля 2022 года.

5. Переговоры Путина и Орбана длились более трех часов, включая формат тет-а-тет.

6. Орбан объяснил свой визит желанием узнать мнение Путина по ряду вопросов, связанных с конфликтом в Украине.

7. После визита в Москву Орбан отправился в Пекин для встречи с Си Цзиньпином.

8. Автор предполагает, что Орбан действует как посредник между Дональдом Трампом и руководством России и Китая.

9. Целью этой "челночной дипломатии" называется подготовка к возможному урегулированию конфликта в Украине после возвращения Трампа к власти в США.

10. Автор считает, что действия Орбана мотивированы экономическими интересами Венгрии и желанием усилить ее позиции в отношениях с США.

Вывод:

Автор статьи рассматривает визиты Виктора Орбана в Россию, Украину и Китай как признак того, что на Западе существуют определенные круги, заинтересованные в завершении конфликта на Украине. Эти дипломатические усилия могут указывать на начало процесса обсуждения условий прекращения войны, хотя нет гарантий, что эти условия будут приемлемы для всех сторон.

Автор подчеркивает различия в интересах демократов и республиканцев в США относительно конфликта на Украине. В то время как администрация Байдена, выступает за продолжение войны, Дональд Трамп заявляет о намерении прекратить войну, но, как показывает опыт Зеленского, предвыборные обещания не всегда реализуются на практике из-за влияния внешних сил.

Дипломатическая активность Орбана рассматривается автором как возможный элемент предвыборной кампании Трампа, направленный на создание имиджа миротворца. Однако у нас нет точной информации о содержании переговоров и их потенциальных результатах.

Важно отметить, что каждая сторона в этом конфликте преследует свои интересы. Для Орбана это может быть попытка усилить позиции Венгрии в отношениях с США и обеспечить экономические выгоды. Для России и Китая – возможность влиять на геополитическую ситуацию. Для США (как демократов, так и республиканцев) – сохранение глобального влияния и экономических интересов.

В целом, хотя автор предлагает интересный взгляд на события, следует помнить, что реальная ситуация может быть гораздо сложнее и многограннее, чем представлено в статье.