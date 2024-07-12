Маяковский начинается. Опера-феерия на музыку Андрея Петрова (1983)
Опера-феерия А.Петрова в 2-х действиях в постановке Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М.Кирова. Либретто М.Розовского, стихи В.Маяковского и русских поэтов начала XX века. Хореография и постановка Н.Касаткиной и В.Василёва. Дирижер – Ю.Темирканов.
Мы знаем Владимира Маяковского, как поэта, как мастера слова, знаем как художника, но мало кому известны его музыкальные пристрастия. А он любил музыку, любил петь оперные арии, романсы, русские народные, студенческие и революционные песни. И когда молодой Маяковский пел, бас его перекрывал все другие голоса.
Предлагаем вам посмотреть оперу-феерию с элементами балета, где вокальные арии чередуются с хореографическими номерами, песни – с ораторскими лозунгами, где смешаются гротеск, фантастика и реальность. Где герой спектакля, сам поэт, встретится… с Гамлетом, Раскольниковым, Дон-Кихотом и на вечный вопрос «Быть или не быть?» ответит…
Главная редакция музыкальных программ 1983
Автор сценария – Марк Розовский (либретто)
Режиссер – Ростислав Шапорин
Режиссер – Наталия Касаткина (хореограф- постановщик)
Режиссер – Владимир Василёв (хореограф- постановщик)
Оператор – Юрий Бугна (Ведущий оператор)
Оператор – Валерий Гудков
Оператор – Владимир Гречишкин
Оператор – Юрий Зуев
Оператор – Анатолий Ильин
Композитор – Андрей Петров
Художник – Игорь Иванов
Актер – Владимир Морозов (Поэт Маяковский)
Актер – Юрий Марусин (Первый друг, Гамлет)
Актер – Алексей Стеблянко (Второй друг, Раскольников)
Актер – Валерий Лебедь (Третий друг, Дон Кихот)
Актер – Татьяна Новикова (Первая подруга, Любимая поэта, Офелия, Соня Мармеладова, Дульцинея)
Актер – Савелий Стрежнев (Санчо Панса)
Актер – Андрей Храмцов (Четвертый друг)
Актер – Сергей Лейферкус (Гений)
Актер – Константин Плужников (Фаворит)
Актер – Людмила Филатова (Пророк)
#МаяковскийНачинается #ОпераФеерия #АндрейПетров
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