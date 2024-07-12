Илья Ремесло, юрист, общественный деятель и расследователь, автор Telegram-канала @remeslaw

Сегодня «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube в России. Причина — проблемы с оборудованием, которое давно не обновлялось.



Дальнейшая судьба YouTube в России — один из значимых вопросов в медиасфере за последние годы. Он затрагивает десятки миллионов граждан страны, которые привыкли пользоваться этой платформой. Однако YouTube пренебрежительно отнёсся к своим российским пользователям, дискриминируя их, практикуя двойные стандарты и не желая идти на компромиссы.



Продукт компании Google пришёл в Россию, когда у нас не было ничего подобного ему, и как монополист сразу захватил огромную долю рынка. При этом YouTube обеспечивал довольно высокий уровень сервиса, мог позволить себе платить за монетизацию рекламы, чем привлёк большое количество инфлюэнсеров.



Долгое время социальная сеть соблюдала относительную политическую нейтральность, в ней одновременно присутствовали как развлекательные ресурсы, так и политические, причём противоположных взглядов. Но предвзятость уже была: неугодные для YouTube политические обозреватели жаловались на «тихую пессимизацию» их контента. С учётом значения YouTube для множества рядовых и неполитизированных пользователей площадку не пытались ставить в какие-то жёсткие рамки. И менеджеры почувствовали, что могут позволить себе больше.



Как работают «правила YouTube», я ощутил на себе: мои личные данные распространялись в клеветнических роликах Навального на YouTube, однако на претензии соцсеть не реагировала. В итоге дело дошло до Роскомнадзора и суда, который оштрафовал Google, но так и не заставил исполнить требования закона и удалить незаконный материал.



Когда речь идёт о «неправильных пользователях» — тех, кто поддерживает СВО на Украине или даже просто предпочитает молчать, — у YouTube всегда работают «нелиберальные» стандарты.



За прошедшие два года YouTube заблокировал не только крупных патриотических блогеров вроде Дмитрия Гоблина Пучкова, но и эстрадных исполнителей вроде Газманова, Гагариной и Лепса. По данным Роскомнадзора, только в течение 2024 года удалено уже 83 российских канала, а с 2020 года — свыше 200. То есть дело не только в СВО и позиции по Украине — идёт целенаправленная зачистка всего того, что не нравится американским кураторам Google (чьи тесные связи с американскими спецслужбами наглядно доказал ещё Сноуден).



Даже для противников России очевидно, что блокировка идёт не за нарушение каких-то правил, которые и так трактуются произвольно. Не было никаких предупреждений и претензий перед незаконными действиями YouTube. Платформа открыто занимается цензурой в интересах Запада и не скрывает этого — последнее удаление каналов произошло после введения очередных санкций США против наших деятелей культуры.



Не выдерживает никакой критики позиция сторонников произвола YouTube, что, мол, «это частная компания, имеет право удалять кого хочет».



Во-первых, для чего тогда существуют правила эксплуатации платформы, которые предлагаются пользователю YouTube? Или компания может нарушать свои же правила, в отличие от пользователя? Так можно было? Во-вторых, с приходом в Россию и созданием тут местного представительства компания априори согласилась соблюдать законодательство нашей страны. Если допустить, что YouTube не регулируется местным законодательством, можно дойти до того, что соцсети станет позволено призывать к убийствам (как это делала запрещённая в РФ Meta), воровать деньги граждан и т. д.



От YouTube и не ожидали, что он будет полностью подконтролен властям.

Но если бы хоть минимально соблюдались местные законы и применялись единые стандарты ко всем пользователям, сегодняшних проблем у YouTube (и миллионов пользователей в России) не возникло бы.

Важно понимать, что именно сама соцсеть виновата в тупике, в котором оказалась. Самой главной ошибкой YouTube была политизация, прогиб под требования кураторов, занятие позиции одной из сторон, а отсюда уже пошли двойные стандарты и отклонение от беспристрастного применения правил.

С такими темпами зачистки от «нехороших русских» скоро YouTube даже не придётся «замедлять» — там просто будет нечего смотреть русскому человеку, его будут банить уже за вход с российского адреса.

Останется лишь одно выжженное поле и рекомендованные «беспристрастными» алгоритмами YouTube украинские пропагандисты с их запредельной ложью и разжиганием ненависти к России. Вряд ли это то, что люди хотят видеть, открывая YouTube из России.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. "Ростелеком" предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России из-за проблем с устаревшим оборудованием.

2. YouTube пренебрежительно относится к российским пользователям, применяя двойные стандарты и дискриминацию.

3. Платформа долгое время сохраняла относительную политическую нейтральность, но постепенно стала более предвзятой.

4. За последние годы YouTube заблокировал множество российских каналов, включая патриотических блогеров и популярных исполнителей.

5. Автор считает, что блокировки происходят не за нарушение правил, а по политическим мотивам в интересах Запада.

6. Утверждается, что YouTube нарушает собственные правила и российское законодательство.

7. Автор полагает, что политизация и отход от беспристрастного применения правил – главные ошибки YouTube.

Вывод:

В современном мире действительно наблюдается тенденция, когда свобода слова ограничивается определенными рамками, а крупные корпорации вынуждены подчиняться требованиям властей стран, в которых они работают. Опыт Китая с созданием собственных альтернатив западным платформам и недавний конфликт вокруг TikTok в США демонстрируют, что информационное пространство становится полем геополитического противостояния.

Россия, отходя от либерального курса и заявляя о своей независимости, неизбежно сталкивается с ответной реакцией со стороны западных технологических гигантов. В этих условиях создание собственных платформ и систем может стать не только вынужденной мерой, но и стимулом для развития отечественных технологий.

Важно понимать, что абсолютной непредвзятости от глобальных платформ ожидать не приходится, так как они всегда будут подвержены влиянию политических и экономических факторов. В этом контексте, санкции и ограничения могут послужить катализатором для развития национальных альтернатив, что в долгосрочной перспективе может укрепить технологическую независимость страны.