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Догнать и перегнать Илона Маска. История эволюции поднебесной | КиберДед Андрей Масалович

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Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»
- Наука по-Китайски
- В лидеры за 30 лет
- Брат и друг России
- Плановая экономика азиатов
- В чем нуждается Китай

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Китай за последние 20-30 лет совершил огромный технологический рывок в различных отраслях.

2. Китайцы очень эффективно перенимают и адаптируют чужие технологии, но часто им не хватает собственных фундаментальных научных разработок.

3. Успех Китая во многом основан на сочетании жесткого государственного планирования и рыночных механизмов.

4. У Китая есть четкая стратегия развития ключевых технологий, с конкретными целями по достижению лидерства в определенных областях.

5. России сложно повторить китайский путь из-за демографических и культурных различий.

6. У России есть сильный научный потенциал, но проблемы с коммерциализацией разработок и масштабированием производства.

7. Для технологического развития важно не только создавать новое, но и уметь эффективно комбинировать существующие технологии.

8. Успех в развитии технологий часто требует долгосрочного планирования и настойчивости в достижении целей.

Вывод:
Китай демонстрирует впечатляющие успехи в технологическом развитии благодаря четкой стратегии, сочетанию государственного планирования и рыночных механизмов, а также эффективному освоению чужих технологий. России для технологического прорыва необходимо сфокусироваться на нескольких ключевых направлениях, улучшить механизмы коммерциализации научных разработок и создать систему долгосрочного планирования и реализации технологических целей. При этом важно учитывать собственную специфику и не пытаться слепо копировать китайскую модель.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aL1h44Vq9qk
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