Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании.

Кроме того, уничтожены: боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23551 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России