Сегодня пробежимся по гигантскому рынку комплектующих БУ, подделок, восстановленных новых и т.д. Тут можно заказать изготовление комплектующих для себя, для последующей продажи и так же заказать производство подделок.

За видео ряд спасибо нашему поставщику комплектующих из Китая – Владу: https://t.me/vlgromov_shop

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. В Шэньчжэне существует рынок (предположительно называемый Хуа Юнг Бэй), где продаются поддельные и восстановленные компьютерные комплектующие.

2. Китайские производители выполняют заказы в соответствии с требованиями и бюджетом заказчика, что часто приводит к снижению качества продукции.

3. На рынке продаются как официальные новые устройства, так и подделки, восстановленные и бывшие в употреблении компоненты.

4. Существуют специалисты, занимающиеся восстановлением и "обновлением" бывших в употреблении комплектующих (процессоров, жестких дисков, оперативной памяти).

5. Многие восстановленные компоненты продаются на популярных онлайн-площадках, таких как AliExpress и Ozon.

6. Есть возможность заказать подделки известных брендов, но только оптом и неофициально.

7. Большая часть продукции идет на внутренний рынок Китая или экспортируется в Россию.

8. Рынок генерирует значительный оборот, предположительно около миллиона долларов в день.

Вывод:

Рынок в Шэньчжэне является центром производства и распространения поддельных, восстановленных и некачественных компьютерных комплектующих. Эта продукция широко распространяется по всему миру, особенно в Китае и России, через популярные онлайн-платформы. Потребителям следует быть осторожными при покупке электроники, особенно если цена кажется слишком низкой, так как существует высокий риск приобретения поддельного или некачественного товара. Этот рынок процветает из-за спроса на дешевую продукцию и готовности некоторых покупателей рисковать качеством ради низкой цены.