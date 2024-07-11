«Как вылечить кошку от глистов» - это самый практичный из всех материалов, которые я увидел на просторах интернета за последние дни. Кошки у меня нет, но есть Родина, которой ещё в молодости в одном строю с украинцами, казахами, киргизами, другими советскими братьями с автоматом в руках дал присягу на верность. К тому же, пару месяцев назад мы с другом заключили пари, кому отдадут Россию после Путина. Следуя привычному рассуждению (по принципу близости к ядру («Едру») правящего клана), я поставил на Дюмина и, похоже, ошибся. Родина – не кошка, которую можно передать из рук в руки. Если я проспорил, то к счастью, поскольку «передача» власти помимо Воли Народа уходит в наше недавнее позорное прошлое.

Как вывести из управления страной «глистов», которые пришли с Ельциным? Ответ, как всегда на Руси, приходит как бы сам собой. Уже можно вычленить положительный сигнал внутри своей страны. Он есть, но не в центральных СМИ.

Задолго до «перестановок» во власти Андрей Белоусов в должности первого вице-премьера дал знаковое интервью РБК. Знаковое вот почему. Белоусов впервые остановился не только на геополитических, геоэкономических, но даже на философских вопросах. По мнению Андрея Рэмовича, суверенитет – это обладание собственными смыслами. У российской цивилизации есть собственный культурный код, идентичность, которых нет у большинства других стран и народов. Главное - "вытащить" эту идентичность наружу, чтобы каждый человек её чувствовал. Белоусов четко ответил либералам, заявив, что государство - не ночной сторож. Государство должно брать на себя многие функции гражданского общества. Так было всегда, это исходит из нашей традиции. Менять что-то - означает пойти против естественного процесса становления и развития нашей страны. Равенства государства и бизнеса быть не может. Интересы обеих сторон должны учитываться, однако если вопрос является принципиальным, то последнее слово за государством. Надеюсь, многие не забыли письмо Белоусова Путину, которое перепугало олигархов. Всего-то предлагалось изъять у сырьевых компаний, получивших сверхприбыль из-за ослабления национальной валюты, 513 миллиардов рублей в бюджет государства. Не вышло, но там промелькнула фраза: "Удивительно: миллиарды - и такие идиоты!" Так вот, если смотреть даже не на паразитов, ухвативших государство за кошельки правителей, увидим идиотов и в сфере, от экономики далёкой.

В Союз кинематографистов РФ на днях поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России, в котором содержатся предложения (от Минпросвещения!) по экранизации исторических произведений и созданию фильмов для детей и юношества. Цель этой инициативы благая: сохранение исторической памяти и формирование патриотизма. Надо же президентские Указы исполнять! В список фильмов для создания ремейков вошли 30 советских картин, среди которых: «Летят журавли», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Война и мир», «Судьба человека», «Сотников», «Звезда пленительного счастья»...

Первым высказался народный артист РСФСР Сергей Никоненко, игравший в фильме "Завтра была война", который тоже в списке: «Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях «просветителей» я подозреваю тенденцию вредительства».

Так точно: вредительство! В этом случае новые поколения получат пустышку вместо груди Матери-Родины. Матрица, в которой созданы шедевры, на государственном уровне последовательно закопычивается, стирается и затирается. Внедряется иная, противоположная сути Человека Русской Цивилизации. Помните телевизионный проект «Старые песни о главном»? В самый разгар этого шоу не департамент культуры, а предприниматель Рубцов (мир ему) пригласил в Кострому Людмилу Сенчину и Эдуарда Хиля. Оригинал! Их, ещё живых, ЦТ к себе уже не пускало. Там перепевали советскую классику безголосые, но продвинутые деньгами. Хиль объяснил происходящее:

- У них нет и не может быть ничего своего, глубокого…

Сказав про матрицу, напомню суть не идеологии, а этики Русской Цивилизации, которая была в её основе. «Это было недавно, это было давно». Было! То, что «давно», затёрто в веках «историками». Но не декларируемое, а по сути возрождённое в СССР, скрытое за «марксисткой идеологией», мы помним: Духовное выше материального; Общее выше частного; Служение выше владения; Власть выше собственности; Справедливость выше закона.

Ненависть захватчиков к СССР привела к тому, что всё теперь наоборот. Никоненко, Народный артист Советской Республики, прав: гнать надо министра Кравцова. Этот чиновник справедливо поддержал идею возвращения в школы оценки за поведение, а сам получил двойку!

Да и вообще какую оценку поставил Народ всему сегодняшнему правящему классу? Вопрос риторический. Если не всё, то многое подходит под уголовную статью. В разделе «Особо опасные государственные преступления» УК СССР есть статья 64: «Измена Родине». Начинается так: «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, (Выделено мной Э.Н.) территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж»… И так далее.

А что в УК РФ? «Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну»… И так далее. Без обращения к другим актам, без юристов и разобраться сложно, за какой «шпионаж», наказывать, какая «информация» наказуема, где она, «государственная тайна»? Ведь мы только что видели, как Госдума приняла закон о дискредитации армии. А правдой оказалось то, что Армию дискредитирует высший генералитет МО, погрязший в коррупции. Оглянитесь на УК Союза: там в первой же строке «в ущерб суверенитету». Всё четко и ясно! Никто не орал, как сейчас, «за суверенитет», ущерб которому карался смертной казнью. Потому что суверен – это хозяин, наш многонациональный Народ.

Раз коснулись МО, вспомним ельцинского министра Пашу-мерседеса. Таким он остался в памяти народа. Но Грачев, Генерал армии, Герой Советского Союза, окончил Рязанское высшее воздушно‑десантное командное училище, Военную академию имени М.В.Фрунзе, академию Генерального Штаба. Это классика. Ещё не вытравлен порядок Державы: только по такому алгоритму можно было стать генералом в Союзе. Развал Армии начал Сергей Иванов, не имеющий к военной службе никакого отношения. С ним моментально поссорился генерал-полковник Леонид Ивашов. Иванов сказал, что представляет «команду», а Ивашов в лоб возразил: не команду, а шайку. И вылетел из аппарата управления МО, где занимал высокую должность. Леонид Григорьевич уволен не сразу. Ради Родины он пытался ввести в ещё советское по духу генеральское братство СНГ нового министра. Но вчерашние советские генералы, ставшие министрами обороны бывших Республик, не приняли Иванова «на дух».

…Клин клином вышибают! Русь оправдывает древнюю мудрость своего Народа. «Гражданский» Министр обороны РФ Андрей Белоусов единогласно избран председателем Совета министров обороны СНГ. Центр этой организации в Минске. Кстати, генерал Ивашов за месяц до начала СВО публично предупредил о возможных последствиях. Потом, когда обозначился кровавый тупик, то ли в шутку, то ли нет, он предлагал оригинальный выход. Объявить Украине и РФ войну… Белоруссии. И через несколько часов обеим сторонам сдаться на милость Лукашенко! Ивашов причастен к созданию Совета Министров обороны СНГ, ещё будучи в составе управления МО РФ. Он даже написал гимн этой организации, который генералы пели за дружеским столом:

Разбросала судьба, разделили столбы пограничные

Нас, сидевших недавно в окопах одних,

И кладем мы в карман паспорта заграничные,

Сквозь таможню идем, навещая друзей боевых.

Мы служили в стране, что была нашей общею Родиной,

И крепили ее, и хранили в сердцах сладость уз.

Много трудных дорог по шершавой земле было пройдено,

И земля величаво звалась — наш Советский Союз!

Где теперь та страна, что учила нас мужеству

И любили которую мы горячо?

А теперь нас зовут — офицеры Содружества

И не можем друг друга прикрыть и подставить плечо.

А за эту страну, проявляя великое мужество,

Полегли всех веков миллионы солдат.

И сегодня они на министров военных Содружества

Из могил своих братских с надеждой глядят.

Пусть иные с ухмылкой твердят про процессы логичные —

Эта логика жизни совсем не про нас.

Нам бы сжечь паспорта и разрушить столбы пограничные

И в едином строю встретить звездный свой час!

Будем жить мы в стране, что учила нас мужеству,

И любить будем так же ее горячо.

И пускай нас зовут — офицеры Содружества,

Мы друг друга прикроем всегда и подставим плечо!

Сергей Иванов, в отличие от Тимура Иванова и многих других коллег по МО, ничем вроде бы себя не запятнал. Разве что публично назвал людей, настоявших на снятии установленной им памятной доски Маннергейму маргинальной частью населения. Теперь он ведает природопользовательской частью хозяйства РФ. Возможно, хотя бы здесь обратит внимание на то, насколько разумна Природа. Кошка и другие животные в естественных условиях вылечиваются сами, находя необходимые травы. В начале статьи я не случайно выделил сказанное Белоусовым, что нельзя идти против естественного процесса становления и развития нашей страны.

То, что случилось с Родиной и нами, было необходимо! Чтобы мы увидели «глистов» в «элите». Да и сами на себя посмотрели, перестали мечтать о партнёрстве с Лёней Голубковым. В самом слове «Мечта» - Меч Правды. В древних Ведах Предки нас предупредили, что у будущих русских в космическом пространстве не было прививки против лжи, обмана, предательства. Теперь есть!

…17 июля этого года – «юбилей». Десять лет назад над территорией, подконтрольной повстанцам ДНР, был сбит малазийский пассажирский авиалайнер. Вину сразу свалили на Россию. Долго спорили, годами. До философских высот! На «Эхе Москвы» известный аналитик известной национальности высказался, что ПРАВДА – это устоявшаяся версия. Я тогда публично в интернете возразил: ПРАВДА – это проявленная часть Истины. А Истина – у Всевышнего. К Ней надо стремиться всю жизнь, что и доказывает практика Русской Цивилизации. Статья вошла в книгу, топором не вырубишь.

…12 апреля – День космонавтики для народов всего мира. Давно уже в одной из статей я рассказывал, как в Марселе (Франция) пятиклассницу весь класс поднял на смех. Мама у неё русская, а папа – француз. Накануне девочка, как обычно, проводила каникулы в России. Посмотрела фильм о космонавтах. Рядышком с бабушкой, поскольку один из артистов – бывший её ученик. Все четыре серии! И вот, уже во Франции, 12 апреля Света услышала, как весь её класс на вопрос, кто первым полетел в космос, в один голос ответил: американцы! И только Светлана встала и громко сказала:

- Первым в космос полетел русский человек Юрий Гагарин!

Учительница долго не могла унять дружный смех. А Светлана заплакала от обиды.

Вернувшись домой, девочка написал по-русски плакат «ГАГАРИН» и вывесила его на балкон четвёртого этажа. Маме объяснила: «Пусть эти дебилы знают!».

В Европе дети и взрослые знают и другую «правду» - во Второй Мировой победили американцы при поддержке русских.

А Светлана взяла да и переехала с согласия родителей в Россию. Гимназию в Костроме закончила с серебряной медалью, прошла полный курс в морском центре, на Параде Победы в Севастополе маршировала вместе с черноморцами, за что получила медаль МО РФ. Занимаясь в вокальной студии, стала украшением многих мероприятий. Директор гимназии назвала её во время последнего звонка первым из патриотов.

Не знаю, как сложится дальнейшая судьба этой героини. Туда, куда она собралась поступать, пробиться сложно. Знаю по попыткам своих юных родственников. Но знаю то, что случай со Светланой – уникальнейший лучик на будущее. Капиталы и сволочи бегут в Европу, а «лучик будущего» - к нам!

Горжусь своим давним знакомством со «звёздочкой», как её назвали при вручении аттестата зрелости.

Не знаю, как быть при расчёте в возможном проигрыше пари. Мой друг, который поставил на Белоусова – дедушка Светланы. Спорили крупно – на «ящик». (Дедуля-то раньше от водочки не отворачивался). А тут вдруг напрочь отказался от спиртного! Когда предлагают, объясняет:

- Я за рулём.

- Да у тебя и машины-то нет!

- Я за рулём своей Жизни…

Эдуард Наипов,

Кострома