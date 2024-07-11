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О холодной войне с Западом

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Бывший советник министра обороны РФ А.Ильницкий о Холодной войне с Западом.



00:00 – Вступление
00:35– Приветствие
01:05 – Что сегодня происходит
04:45 – Цели Запада и тотальная война
10:24 – Серая зона и глубинная власть
13:53 – Существует ли «глобальное научное сообщество»
18:11 – С кем мы боремся и что такое «коллективный Запад»
18:57 – Украина как «серая зона»
24:40 – Понимаем ли мы с кем имеем дело
33:15– Что будет делать Запад после СВО
36:58 – Почему мы недооцениваем Запад
41:50 – Кадровый вопрос и государственные элиты
53:10 – Граница между гражданским и военным
1:00:19 – Ментальная война и ментальная безопасность
1:08:30 – Инструменты ментальной вонйы
1:14:50– Нужна ли нам тотальная мобилизация
1:17:35 – Экономическая мобилизация
1:19:55 – Что нужно сделать чтобы победить?


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9258166.html
Метки: война на украине, идеология, ильницкий, информационная война, миропорядок, мо рф, мобилизация, общество, психология, Россия, США, холодная война
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