О холодной войне с Западом
Бывший советник министра обороны РФ А.Ильницкий о Холодной войне с Западом.
00:00 – Вступление
00:35– Приветствие
01:05 – Что сегодня происходит
04:45 – Цели Запада и тотальная война
10:24 – Серая зона и глубинная власть
13:53 – Существует ли «глобальное научное сообщество»
18:11 – С кем мы боремся и что такое «коллективный Запад»
18:57 – Украина как «серая зона»
24:40 – Понимаем ли мы с кем имеем дело
33:15– Что будет делать Запад после СВО
36:58 – Почему мы недооцениваем Запад
41:50 – Кадровый вопрос и государственные элиты
53:10 – Граница между гражданским и военным
1:00:19 – Ментальная война и ментальная безопасность
1:08:30 – Инструменты ментальной вонйы
1:14:50– Нужна ли нам тотальная мобилизация
1:17:35 – Экономическая мобилизация
1:19:55 – Что нужно сделать чтобы победить?