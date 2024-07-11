Асимметрия, это частное или полное несоответствие сравниваемому образцу или второй половине целого. Антисимметрия это частный вид симметрии, группы, где у целого есть двойное значение, частица и античастица, левомицетин и правомицетин, правая и левая рука.

А для широкого примера примерим китайский ширпотреб.

Посмотрите на свои любые ножницы, они заточены острым углом внутрь тупым углом наружу. Если вы купили ножницы, и они заточены анти, то это китайские ножницы.

Посмотрите на садовую лопату, но лучше вначале на свою старую лопату, а потом на лопату в магазине. Возможно, на ней будет написано из рельсовой стали. Только рельсы там были кривые, и плоскость стали вертикальной антилопаты не вертикальна земле, и крен вы её в землю ногой запихаете. Это китайская лопата.

Вы взяли недорого топор, пусть на нём написано Зубр, это китайский топор, ручка у него лаковая, скользкая, не давайте топор жене, прячьте от детей, или обработайте ручку русским рашпилем.

Зайдя в магазин, посмотрите, что написано на кроссовках, кедах, сланцах. Если написано 46, а линейка покажет 28 см, то это размер 44, этот товар китайский, ассиметричный привычному товару.

Если на футболке написано адьюдас, то товар снова шиноватый, и коттона 80 проц. там точно нет, да ещё и неизвестно, что у китайцев значит слово коттон.

Китайские пластиковые чайники быстро кипятят воду, возможно в воду попадают продукты химии, но нам родом из совка, это фиолетово. Проблема в другом, там, где массово они применяются, часто не выдержаны под них эл. сети. Чайник два киловатта берёт 10 ампер. Горят розетки, горит проводка, платить придётся и за сгоревшую дачу. Или не платить, кому как лучше. Китайские плитки это притча во языцах. Тут я снова понужден вас наукой грузить.

Бытовая сеть заземлена на опорах и под опорами. У розетки две дырки, в них два ассиметричных контакта, один под опорой заземлён, это ноль, другой не заземлён, это фаза. Если, стоя на земле, сыром полу босиком или в обуви сырой вы за ноль возьмётесь, то это ноль, но если за фазу, то вас ушибёт электрическим током. Плитка вилкой к двум дыркам розетки подключена, а сделана китайская плитка так, что при проливе пищи на неё, один из её контактов через сгоревшую пишу, однажды, замкнёт на корпус… Можно индикатором каждый раз проверять фазу на корпусе плитки, можно переткуть вилку, если фазу обнаружили. Можно купить обычный чайник со свистком и кипятить на плитке только воду, быстро кипит и сеть не горит, на плитке только один кВт, а не два. Можно чужую не китайскую, белорусскую плитку обресть и тогда всё обойдётся.

Если вы недавно купили китайский велосипед, шуруповерт, триммер, любую бытовую технику, то вы юзаете недолго действующую модель бытовой техники. Причём сравнить аналогов нет, никто больше на электрошокере не напишет - электроплитка, на аккумуляторе 12 в девять или восемнадцать вольт. На батареи ёмкостью 0.3 А ч не напишут 3 А ч, на магнитоле 8 вт - 800 вт. Такой товар сделан в стране развитого соцфеодализма, у стран капсоциализма такого товара нет.

Но не будем о грустном. Один из позитивов на заставке этой статьи. Ветродуй футджиян стоял на б. п. любого компа… приделываем ножки, подставку, получаем отличный вентилятор, работает от любого б.п. 12 в.

У вас не новый велосипед байк и педальная система, её средняя звёздочка стёрлась, ремонт стоит как новый лисапет. Вам повезло, мой друг, у вас старая модель вело, на новой модели это всё, а на старой системе, якобы Шимано, мы снимаем систему и фрезеруем звёздочку обыкновенным круглым напильником через шуруповёрт. Шестерни китайских велосипедов не закалённые, а на последних моделях дюралевые шестерни и текстолитовые прокладки между ними.

Шуруповерт китайский трудно сломать, он реально ничего не крутит, но бурить потихоньку можно. У него другая проблема сгорает зарядка аккумулятора. Есть разработанный автором борзописцем метод создания зарядок из трансформаторных блоков питания. Берем б.п. 9, 12 в, у диодного мостика б.п. заменяем два последовательных диодика на два конденсатора 500 мкф 16 В и получаем зарядное для шуруповёртов на 18 или 24 вольта. 18 в заряжает 14, 16 в аккумуляторы, 24 в аккумуляторы 18-20 в.

Ещё одна бытовая печалька - китайские светодиодные лампы. Никогда они у вас не окупятся, скорее закупятся в неограниченном количестве.

Чтобы дальше не загрязнять природу китайскими светодиодными лампами есть хитрый путь. Те пути, что указаны в инете, все не покатят, бесполезно светодиоды в линейке менять, сгорает драйвер. Однако последнее время китайцы драйвер убрали, оставили там только мост и полевой транзистор. Транзистор сгорает очень быстро (сделано там), но сами светодиоды надежны. Если вы дорожку фольги от цоколя к мостику процарапаете и поставите в разрыв кондер 0.5, 1 мкф, замкнете сгоревший транзистор, то ура. Вы получите советную лампу, она перегорать не будет вообще, а светить чуть слабее заводской лампы.

Не всегда китайцы были такими промышленными уродцами, это их цивилизация испортила, точнее недоцивилизация. Феодальный Китай делал прекрасный фарфор и фонарики, капиталистический тоже неплохие вещи делает, а вот соцфеодализм порождает асиметричный мусор и засоряет гармоничную природу.

Для примера почитайте - средневековая технология обработки фарфорового камня силой бегучей воды в феодальном Китае, вполне себе зелёная технология.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Китайские товары часто имеют дефекты и не соответствуют стандартам качества.

2. Примеры некачественных китайских товаров: ножницы, лопаты, топоры, обувь, одежда, электрочайники, электроплитки.

3. Китайская бытовая техника может быть опасной из-за некачественной электрики.

4. Китайские производители часто указывают неверные характеристики товаров.

5. Некоторые китайские товары можно модифицировать для улучшения (например, вентиляторы из компьютерных блоков питания).

6. Автор предлагает способы ремонта некоторых китайских товаров (велосипеды, шуруповерты, светодиодные лампы).

7. Качество китайских товаров связывается с политической системой страны ("соцфеодализм").

8. Исторически Китай производил качественные товары (фарфор, фонарики).

Вывод:

Автор критически относится к современным китайским товарам, считая их некачественными и потенциально опасными. Он связывает это с текущей политической и экономической системой Китая. При этом автор предлагает некоторые способы улучшения или ремонта китайских товаров, демонстрируя практический подход к проблеме. Статья носит субъективный характер и основана на личном опыте автора, а не на систематическом исследовании качества китайских товаров.

Дополнительный вывод:

Современный Китай в значительной степени ориентирован на глобальный рынок и западного потребителя. Китайские производители часто адаптируют качество своей продукции под требования заказчиков, которые нередко стремятся к минимизации затрат. Это приводит к ситуации, когда низкое качество некоторых китайских товаров является не столько следствием "китайского социализма", сколько результатом "западного капитализма" и его ориентации на максимизацию прибыли.

Китайские инженеры и производители способны создавать качественные и долговечные товары, что подтверждается продукцией для внутреннего рынка Китая и премиум-сегмента на международном рынке. Однако, удовлетворяя запросы зарубежных заказчиков на дешевую продукцию, они вынуждены снижать качество материалов и упрощать конструкции.

Важно понимать, что на рынке представлены китайские товары разного уровня качества и ценовых категорий. Низкокачественный ширпотреб - это лишь часть спектра, отвечающая на определенный рыночный запрос. Более качественные товары китайского производства также доступны, но по более высоким ценам.

Таким образом, проблема качества китайских товаров является комплексной и отражает глобальные экономические отношения, где спрос часто определяет предложение. Китайские производители демонстрируют гибкость, адаптируясь к различным требованиям рынка, что может восприниматься как мудрая стратегия в условиях глобальной конкуренции.