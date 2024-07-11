Боевые ударные дроны, это совсем новый тип вооружений, в первую очередь я имею ввиду FPV. И выстраивать их работу на основе позиционной войны текущего этапа, в корне неправильно.

Прежде всего надо понять, что расчёт FPV-дронов, это быстрое и мощное средство поддержки на участке прорыва/обороны и мобильность расчёта, одно из основных требований. Пытаться сделать из расчёта стационарную цель, по типу буксируемого орудия, глупо. По сему у расчёта должны быть очень лёгкие, малогабаритные, мощные и главное, незаметные ретрансляторы, способные развернуться буквально за пару минут силой одного человека, а после нанесения ударов, также быстро свернуться. Огромные разнесенные антенны с кучей проводов и временем развёртывания от 30 минут, это тупиковая ветвь развития. Это как если бы при изобретении огнестрельного оружия, остановились бы на пушках, не став делать ручного оружия.

Хохлы это поняли давно, хотя и они иногда грешат громоздкими антеннами, работающих с одного места по несколько дней, в результате чего их относительно быстро уничтожают.

Повторюсь еще раз. Нормальная работа FPV-расчёта, это переносимая на рюкзаке антенна и два человека на мотоциклах. По требованию командования они подскакивают на заранее выбранную позицию и наносят удары, потом, если радиогоризонт мешает, а цели еще остаются, также быстро перемещаются на новую позицию.

Да, стационарные позиции имеют место быть, но это уже особенность ТВД, к техническим требованиям это не относится. Со стационарной позиции можно и нужно работать лёгкими ретриками, а не создавать монструозную конструкцию, превращающую расчёт дронов-камикадзе в бойцов из «Безумного Макса». К счастью независимые производители дронов это понимают и стараются по максимуму приблизить свои изделия к настоящим и универсальным требованиям войны.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. FPV-дроны – новый тип вооружения, требующий нового подхода к использованию.

2. Расчёт FPV-дронов должен быть мобильным средством поддержки на участках прорыва/обороны.

3. Стационарные позиции для FPV-дронов неэффективны и уязвимы.

4. Необходимы лёгкие, компактные, мощные и незаметные ретрансляторы с быстрым развёртыванием.

5. Идеальная работа FPV-расчёта: два человека на мотоциклах с переносной антенной.

6. Расчёт должен быстро перемещаться между позициями для нанесения ударов.

7. Стационарные позиции могут использоваться, но с лёгким оборудованием.

8. Независимые производители дронов стремятся соответствовать реальным требованиям современной войны.

Вывод:

Статья подчеркивает необходимость пересмотра тактики использования FPV-дронов, делая акцент на мобильности, скорости развёртывания и гибкости применения. Автор критикует использование громоздкого оборудования и стационарных позиций, считая их неэффективными в современных условиях. Предлагается модель использования FPV-дронов, основанная на быстром перемещении, легком оборудовании и адаптивности к изменяющейся боевой обстановке.

Дополнительный вывод:

Ключевая проблема FPV-дронов заключается в их ограниченной дальности действия, которая обычно не превышает 10 км. Это обстоятельство вынуждает расчёты находиться на линии боевого соприкосновения (ЛБС), что значительно повышает риск их обнаружения и ликвидации противником.

Именно эта особенность диктует необходимость высокой мобильности и скрытности расчётов FPV-дронов. По сути, их тактика больше напоминает действия диверсионных групп, чем стандартных войсковых подразделений. Расчёты должны уметь быстро перемещаться в нужный сектор, наносить удар и немедленно менять позицию.

Увеличение дальности действия дронов в будущем может позволить использовать менее мобильные установки управления. Однако это неизбежно приведет к удорожанию самих дронов и, как следствие, к уменьшению их количества. Поэтому текущая тактика быстрого передвижения на ЛБС и оперативной смены позиций остается актуальной.

Важно развивать все виды средств поражения: как ближние компактные системы, так и дальнобойные, более стационарные и менее опасные для операторов. Такой комплексный подход позволит эффективно использовать FPV-дроны в различных боевых ситуациях, сохраняя при этом гибкость применения и безопасность личного состава.